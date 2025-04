“Tenemos mucho miedo”: grupo de cubanos con I-220A manifestarán en Washington DC

“Apoyo, ayuda. Ese es el deseo de cada cubano de vivir en libertad”. Con esa petición, llegaron a Washington DC cubanos con I-220A que se manifestarán frente al Capitolio.

Se trata de una representación de los miles que recibieron ese documento al ingresar a Estados Unidos, y permanecen en un limbo migratorio.

“Ha sido muy estresante porque tenemos mucho miedo a que pase lo peor, a que nos separen de nuestras familias. Por eso vamos a pedir con el corazón en la mano, amablemente, que nos ayuden”, señala Dania, una de las que espera estar en la manifestación.

En Washington alzarán la voz frente al Capitolio, donde esperan tener el apoyo de los congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida, entre ellos, de la congresista Maria Elvira Salazar para que den una salida legal a su situación.

Hace dos meses, dijo que trabajaba en la redacción de una ley para que la I220A fuera considerada un parole y les permitiera aplicar a la Ley de Ajuste Cubano.

“El cubano tiene la ley de ajuste cubano, que puede agarrarse de ella”, dijo la congresista Maria Elvira Salazar.

“Nosotros no vamos a exigir nada, vamos a pedir un apoyo y que vean en nosotros, no al cubano que al ser residente regresa a Cuba, no. A Cuba regresaremos cuando sea libre”, dijo Sandra, una de las que está dispuesta a manifestar.

En enero del año pasado, este mismo grupo le pidió ayuda a la administración Biden frente a la Casa Blanca. En octubre, viajaron por segunda vez a la capital del país y reiteraron que volver a Cuba, no podía ser una opción. Juntos crearon un movimiento anticomunista.

La agenda en la capital también incluye una manifestación frente a la embajada de Cuba en Washington, para exigir libertad y respeto a los derechos humanos en la isla.