Temas políticos generan polémica ante posible campaña del gobernador Ron DeSantis

La sesión legislativa de la Florida de este año termina el próximo 5 de mayo. Durante las últimas semanas los legisladores del estado han aprobado numerosa leyes, algunas muy polémicas que ya tienen la firma del gobernador. Muchos analistas esperan que Ron DeSantis anuncie su candidatura para la nominación republicana a la presidencia después de la sesión.

Algunos de los temas que la legislatura ha enfrentado en esta sesión han acaparado titulares para el gobernador no solamente en la Florida sino también a nivel nacional, incluyendo su batalla con Disney, un asunto que hoy retomó en conferencia de prensa.

"La compañía Walt Disney no es superior que las leyes de la Florida" afirmó el gobernador DeSantis, quien no se da por vencido en este asunto.

Este lunes en conferencia de prensa anunció que la legislatura estatal está preparando una propuesta para asegurar que la empresa ya no pueda autogobernarse a pesar de acuerdos que le dan a Disney poderes más allá de la ley que se aprobó el año pasado en sesión especial.

El analista político de Telemundo 51, Mike Hernández, explica que "el gobernador DeSantis tenía que seguir porque si no su base conservadora iba decir perdiste esta batalla ... tienes al ex presidente Trump que se está burlando de ti. Él no podía a estas alturas decir: 'bueno perdí esa batalla'".

El analista político señala que al final es un enfrentamiento con la empresa privada. "Al final van a decir las medidas que has tomado en contra de Disney previene que una compañía use su derecho a la primera enmienda. No pienso que lo va a ayudar a nivel nacional, al contrario pienso que le va a perjudicar".

Otro tema riesgoso en una elección presidencial es la restricción sobre el aborto. El gobernador firmó el proyecto de ley para prohibirlo a partir de las seis semanas -tarde en la noche sin cámaras de video o un evento para la prensa-, rodeado de personas que apoyan la nueva ley, pero este momento pudiera costarle entre los independientes y las mujeres.

"Una mayoría, gran mayoría mas del 60% de los votantes en este país favorecen, no sin restricciones, pero favorecen al derecho de una mujer a decidir tener un aborto", explican los expertos.

A todo esto una encuesta reciente de Public Opinion Strategies muestra que el gobernador tiene ventaja sobre Donald Trump en una elección general contra el presidente Biden, específicamente en los estados péndulos o sea que pueden inclinarse hacia un partido o el otro como Pennsylvania y Arizona pero todavía muchas encuestas dan números encontrados.