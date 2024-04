Televidente pide ayuda tras recibir cuenta eléctrica elevada

Wilmer Brito Blanca recientemente se mudó a un nuevo apartamento y contactó a FPL para poner la cuenta eléctrica a su nombre. “Estaba la cuenta en la otra casa a nombre de mi hermana. Cuando mudé aquí, hicimos el cambio y quedó todo a nombre mío”, cuenta Wilmer.

Pero dice que comenzó a pasar el tiempo y no recibía un estado de cuenta. “Al primer mes yo entré en contacto con la FPL. De ahí ellos me dijeron que estaban teniendo problemas, que esperara, que ya ellos habían pasado el reporte”, dice Wilmer. Pero luego, recibió una cuenta de $1101 por su consumo de 4 meses. “Yo quedé en shock porque eran cuatro meses. Yo normalmente lo que gasto por mes es $150, $136. Era algo extremadamente alto”, asegura Wilmer.

Dice que cuando no logró esclarecer la situación por su cuenta nos llamó y nuestra unidad de investigación contactó a la FPL. “De ahí la FPL entró en contacto conmigo y la solución fue que ellos me dijeron que sí, que estaban con un problema en ese momento, que todavía estaban arreglando algunas cuentas. Y de ahí iban a arreglar el error, que era error por parte de ellos, y de ahí hicieron un descuento de todo el consumo que había sido generado y ofrecieron un crédito”, dice Wilmer.

Bianca Soriano, portavoz de FPL hablo con Telemundo 51 después de que se solucionara el caso de Wilmer. “Desafortunadamente, tenemos varias situaciones en las cuales hay demoras en recibir las cuentas por correo. Usualmente se puede ayudar a ese cliente. Se le pide que nos llamen, nos pidan ayuda y podemos revisar su cuenta, evaluar si hay algún crédito que se le puede dar o si hay algún problema en el uso”, dice Soriano.

Tras revisar el estado de cuenta de Wilmer, FPL ajustó los cargos que ahora reflejan su consumo real. Aunque la FPL no puede hablar de casos particulares debido a asuntos de privacidad, dicen que todo cliente puede contactarlos directamente si ven algo inusual en su estado de cuenta. “Si nuestros clientes notan que su uso ha subido o está más alto de lo normal y no tiene alguna explicación, por ejemplo, no ha comprado un vehículo eléctrico que consume más o no ha instalado una piscina nueva (...) le podemos ayudar a revisar cuánto está usando en cada equipo en su casa, electrodoméstico, piscina, carro, lo que sea y darle consejos de cómo puede bajar su consumo”, explica Bianca Soriano.

La portavoz de la FPL dice que, si piensas abrir una cuenta nueva, puedes hacerlo en línea, pero para cambios es mejor llamar y hablar con un representante. Eso es lo que hizo Wilmer. Ahora, si como el, has tratado de solucionar un caso por tu cuenta, pero no has tenido éxito, puedes llamarnos al 305-888-6842 o escribirnos a través del formulario www.telemundo51.com/responde/quejas