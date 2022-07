Te decimos qué está cerrado y abierto este 4 de julio en el sur de la Florida

El 4 de julio, también conocido como Día de la Independencia, cae un lunes este año, por lo que se convierte esta vez en un fin de semana largo, ideal para celebrar en familia y realizar actividades al aire libre.

Si olvidó algunos artículos de última hora, le tenemos una lista de los lugares que estarán abiertos y cerrados en todo el sur de Florida.

Supermercados

Publix - ABIERTO

Walgreens - ABIERTO

Sedanos - ABIERTO

Winn Dixie/Fresco y Mas - ABIERTO

Presidente Supermarket - ABIERTO

Trader Joe's - ABIERTO de 9 a.m. a 5 p.m.

Whole Foods- ABIERTO de 8 a.m. a 10 p.m. (llame a su ubicación más cercana ya que los horarios varían)

Farmacias (pueden tener horario limitado)

CVS- ABIERTO

Walgreens- ABIERTO

Navarro- ABIERTO

Grandes almacenes

Target- ABIERTO

Costco: CERRADO

Walmart: ABIERTO

BJs: ABIERTO

Home Depot: ABIERTO

Best Buy: ABIERTO

Centros comerciales

Los centros comerciales estarán abiertos, pero asegúrese de consultar con su tienda local ya que el horario puede variar.

Bancos

La mayoría de los bancos estarán cerrados, pero siempre consulte con su banco local para conocer los diferentes horarios.

Servicios del condado de Miami Dade

Tribunales: CERRADO

Escuelas: CERRADO

Bibliotecas: CERRADO

Recolección de basura: SIN RECOGIDA

Oficinas del condado: CERRADO

Tránsito de Miami Dade: horario de domingo

Servicios del condado de Broward

Tribunales: CERRADO

Escuelas: CERRADO

Oficinas del condado: CERRADO

Bibliotecas: CERRADO

Recolección de basura: comuníquese con su ciudad ya que los horarios varían

Tránsito de Broward: Horario de los domingos