Te decimos cómo obtener la vacuna contra el COVID-19 si tiene 65 años o más

Si tiene 65 años o más, tendrás prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19, anunció este miércoles por la mañana el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien dijo que espera que la mayoría de los condados del estado reciban envíos de la vacuna Moderna a principios de la próxima semana.

Se priorizará la comunidad de personas mayores, junto con ciertos profesionales de la salud. Ya en el condado Broward, las personas mayores de 65 años pueden comenzar a programar citas para recibir gratis la vacuna COVID-19 a través de un portal en línea. Las vacunas comenzarán a ponerse a partir del 3 de enero de 2021.

Las vacunas son solo con cita previa y se administrarán en sitios de vacunación a los que necesita llegar en auto. Visite https://browardcovidvaccine.com para programar una cita.

Para obtener una lista de los lugares de vacunación en el condado de Broward, consulte a continuación:

Tradewinds Park

Dirección: 3600 W Sample Rd, Coconut Creek, FL 33066

Horario: domingo a jueves de 8 a.m. a 4 p.m. (viernes y sábado cerrado)

Apertura: domingo 3 de enero de 2021

Vista View Park

Dirección: 4001 SW 142nd Ave, Davie, FL 33330

Horario: domingo a jueves de 8 a.m. a 4 p.m. (viernes y sábado cerrado)

Apertura: domingo 3 de enero de 2021

Markham Park

Dirección: 16001 W State Road 84, Sunrise, FL 33326

Horario: domingo a jueves de 8 a.m. a 4 p.m. (domingo y lunes cerrado)

Apertura: martes 5 de enero de 2021

El Departamento de Salud de Florida informa que las citas para vacunas son actualmente limitadas, pero deberían estar disponibles más de ellas, una vez que aumente el suministro de vacunas.

Las personas mayores que reciban una primera dosis de la vacuna COVID-19 deberán estar en el condado de Broward los 21 días después para recibir la segunda dosis de la misma vacuna.

Cleveland Clinic anunció que también administraría vacunas a los miembros del público que cumplan con ciertos criterios, incluidos los de 65 años o más, así como aquellos con afecciones médicas de alto riesgo. Para obtener más información sobre cómo programar una cita, llame al 954-659-5950.

“Estamos entusiasmados con la oportunidad de comenzar a vacunar a nuestra población de adultos mayores, quienes se ven afectados de manera desproporcionada por el COVID-19, ya que continuamos trabajando todos los días para proteger a nuestra comunidad durante esta pandemia”, dijo en un comunicad la Doctora Paula Thaqi, directora del Departamento de Florida Salud en el condado de Broward.

En el condado de Miami-Dade, las vacunas contra el coronavirus están disponibles para las personas mayores de 75 años o más en el Mount Sinai Medical Center.

Las personas mayores que deseen una cita pueden llamar a Mount Sinai entre las 8:00 am y las 5:00 pm durante la semana, y de 8:00 am a 1:00 pm los fines de semana al 305-674-2312 La línea de citas estará cerrada el día de Año Nuevo y no se aceptarán visitas sin cita previa. Los pacientes deben traer una identificación o pasaporte emitidos por el gobierno a la cita.

Además, Jackson Health en Miami-Dade anunció que comenzaría a administrar la vacuna a los mayores de 65 años a partir de esta semana antes de lanzar una plataforma en línea la próxima semana que permitirá a los residentes solicitar una cita.

Nota: El sitio web y las líneas directas están experimentando cortes intermitentes debido a la abrumadora respuesta a la vacuna COVID-19. Consulte los sitios web periódicamente para obtener actualizaciones.