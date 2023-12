Te decimos cómo hacer rendir tu tarjeta de asistencia alimenticia SNAP

Durante las fiestas solemos gastar más dinero en comida ya que tenemos reuniones familiares y los niños no están en el colegio. Por eso, a veces se hace difícil no pasarse del presupuesto, especialmente, si dependes de asistencia alimenticia. Pero hay varias maneras de hacer rendir tu dinero cuando compras comida para tu familia usando tu tarjeta SNAP EBT.

Si la inflación ya estaba afectando tu presupuesto de comida, las fiestas añadirán más presión. La situación es aún más difícil para quienes tienen un presupuesto limitado a los beneficios que reciben del programa de asistencia alimenticia conocido como SNAP.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Janet Careaga, portavoz de Amazon, explica: "estamos celebrando, hay parrandas, las novenas, incluso ya viene la Noche Buena y eso significa que hay muchas familias reuniéndose siempre. Con la reunión familiar, significa comida ... aquí en la Florida, uno de cada ocho personas utiliza los beneficios SNAP EBT".

En el 2022, cerca de 3 millones de residentes del estado recibieron asistencia alimenticia, el 60% pertenecen a familias con niños y 47% a familias con personas de la tercera edad o discapacitadas, según el Center on Budget and Policy Priorities.

Buscando alcanzar a esa población, Amazon comenzó a aceptar pagos con tarjetas SNAP EBT a través de su programa Amazon Access.

"Hay una variedad de productos que pueden comprar amplia selección, como verduras, arroz, frijoles ... pueden utilizarlo para comprar todas esas cosas, pero además productos de limpieza para preparar la casa para los invitados. Cuidado personal, medicamentos, incluso hasta comida para las mascotas", comenta Janet Careaga, portavoz de Amazon.

En la página Amazon.com/Access verás los productos y alimentos elegibles para comprar con SNAP EBT, no es necesario tener membresía Prime para usar el servicio, los pedidos de más de 100 dólares no tienen cargo por entrega a domicilio y al comprar en línea puedes asegurarte de que no te salgas del presupuesto.

"Lo bueno es que uno va midiendo ahí en su carrito cuanto va el total y fácilmente puede sacar poner ingredientes dependiendo de su presupuesto", explica la portavoz de Amazon.

Tiendas como Walmart y Target también ofrecen servicios similares para los que tienen tarjetas SNAP EBT. Otra manera de hacer estirar tu presupuesto es aprovechando el programa de incentivo nutricional del estado de la Florida llamado Fresh Access Bucks que motiva a quienes tienen tarjetas SNAP a comprar frutas y verduras locales.

Katie Delaney, directora del programa Fresh Access Bucks, asevera: "nuestro programa duplica lo que un comprador de SNAP puede gastar en frutas y verduras frescas en nuestros puntos de venta dice la directora del programa".

Funciona así, cuando un comprador usa su tarjeta SNAP en un punto de venta que participa de Fresh Access Bucks, por cada dólar que se gasta en alimentos participantes, recibe un dólar más para comprar frutas y verduras de la Florida.

Puntos de venta cómo los huertos comunitarios The Patch en Dania Beach y The Fruitful Field en Pompano Beach, también en mercados donde se instalan agricultores locales que participan del programa como Margie Pikarsky, dueña de Bee Heaven Farm.

Aquí una lista de puntos de venta que aceptan el programa Fresh Access Bucks y enlaces a las páginas de las tiendas que aceptan SNAP.

Broward

The PATCH Urban Farm and Market

http://thepatchgarden.com/

The Fruitful Field

https://thefruitfulfield.org

Miami-Dade

Legion Park Farmers Market

http://www.urbanoasisproject.org/

Ludlam Trail Farmers Market

http://www.urbanoasisproject.org/

Vizcaya Village Farmers Market

http://www.urbanoasisproject.org/

Urban Oasis Project Mobile Market (pickup and delivery options)

http://www.urbanoasisproject.org/

Bee Heaven Farm & CSA

http://beeheavenfarm.com

Palm Beach

Westgate Community Farm and Market

www.westgatecommunityfarm.com

Lox Farms

http://www.loxfarms.com/

Delray Beach Green Market

https://delraycra.org/green-market/