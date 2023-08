Te contamos qué es el GAP y como te ayuda ante algún accidente de auto

En ocasiones cuando las personas compran un auto en un concesionario, pueden agregarte automáticamente un seguro conocido como GAP pero lo que muchos no saben es que pueden rechazar esa cobertura.

En febrero de este año, Martha Valdés hizo algo que muchos anhelan, terminó de pagar la letra del auto que tenía. "Lo fui pagando hasta que quise cambiarlo. Cuando quise cambiarlo, lo pagué en full".

Además de liquidar la deuda, Valdés tenía un crédito porque había pagado por un seguro de automóvil opcional conocido como GAP.

Shannon Martin, un analista de Bankrate explica que GAP es un tipo de cobertura de seguro que te ayuda a pagar el préstamo de un auto en caso de que sufras una pérdida total y debas más que el valor depreciado del automóvil.

Martin explica que si no tienes GAP y tu automóvil sufre una pérdida total debido a una inundación o a un accidente dentro del primer año y medio, tendrías un saldo más alto debido a la cantidad de intereses … más de lo que cubriría un seguro de accidentes. Y podrías tener que pagar miles de dólares de más para salirte del contrato cuando ni siquiera tienes el vehículo.

En el caso de Valdés, nunca tuvo que usar su seguro GAP y cuando terminó de pagar las letras del auto, le pidió al concesionario que le reembolsaran los meses de seguro que no llegó a usar.

"Me hicieron el papeleo, hasta incluso me dieron un papel notarizado. Pero pasaron meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y no pasaba nada ... es donde yo comienzo y digo espérate, o sea que ahí mi canal favorito que se llama Telemundo Responde entonces voy a dirigirme a ellos", relata la mujer.

Fue ahí que nuestro productor Jose Luis Castillo contactó al concesionario y al banco Chase que tenía el préstamo de Martha Valdés. Préstamo que ellos la habían felicitado por saldar.

En la carta que le enviaron en febrero decían que era posible que se le deba un reembolso por el seguro GAP. Luego que los contactamos Chase envió un comunicado diciendo: "Lamentamos que a la Sra. Valdés le haya tomado tiempo recibir su cheque. Trabajamos con el concesionario para que lo arreglaran".

"No duró, te lo juro por ese Dios que está en el cielo, ni 15 días me devolvieron mi dinero", se emociona Valdés al recordar, dice que usó los 700 dólares que recuperó en la compra de su próximo auto y les aconseja a todos que se fijen bien cuando firmen un contrato en un concesionario porque dice que ella no sabía que este seguro era opcional.

"Que se fijen bien antes de comprar un carro y antes de firmar un papel. Si no entienden el inglés ni lo saben leer, que pregunten", aconseja Valdés.

La analista de seguros de Bankrate aconseja investigar bien y llevar tu propio seguro cuando vayas a comprar o arrendar un auto en vez de aceptar el que te ofrecen en el concesionario porque usualmente termina saliendo más dinero.