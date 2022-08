Suspenden plan de crear campamento para desamparados en Virginia Key

Según el Comisionado de Miami Joe Carollo no proceder con el plan ahora no es debido a los que se oponen a traer a los desamparados a la isla Virginia Key, sino porque están trabajando con el gobierno del condado Miami Dade para que todo el problema de los desamparados no caiga sobre la ciudad.

Este sábado se unieron en protesta personas que disfrutan de lo que llaman un paraíso de la naturaleza, que temen perder.

Hoy el alcalde de Miami Francis Suárez y el Comisionado Joe Carollo anunciaron que por al menos seis meses suspenderán los planes de construir pequeñas viviendas en Virginia Key.

“El condado ha llevado la práctica que el único lugar donde pueden haber camas y servicios para los desamparados es en la ciudad de Miami”, dijo Carollo.

Carollo afirmó que todo depende de si el condado colabora con la ciudad para buscar otras soluciones

“Puede ser de 6 meses, pero todo depende hasta donde el condado quiera cooperar con nosotros”.

Pero a la vez contrarrestó los argumentos de las personas que se han expresado en oposición al plan. Primero porque señalan que es un parque abierto al publico y el sitio de un campamento de verano para niños que les brinda actividades de grupo en el agua donde hay un camino único para bicicletas

“Lo que hay que defender son esos “ricachones” que van allá en un grupo privado, porque en lo que se ha convertido eso es un club privado, que el resto de Miami no sabe que esta ahí y no lo dejan que vayan ahí”.

La propietaria del centro de recreaciones de Virginia Ke afirma que está abierto para todos

Ester Alonso, dueña Victoria Key Outdoor Center, dice: “uno viene aquí un fin de semana y ese te parque esta lleno de gente”.

El centro se anuncia en las redes sociales y alquila, kayaks, remos y bicicletas por 25 dólares la hora.

“Este es un lugar que si uno no tiene los recursos para tener un resort, para irte de unas vacaciones de miles de dólares puedes venir aquí a disfrutarlo , puedes ver la naturaleza puedes venir a pescar”.

Pero Carollo dice solo preocuparle los residentes de la ciudad que ahora viven cerca de los desamparados.

“¿Nuestras personas mayores, nuestras mujeres y nuestros niños que ni siquiera pueden caminar por muchas cuadras se tienen que tirar a las calles entonces eso no importa?

En cuanto la amenaza al medioambiente, respondió que aquí ya hay varios baños y sobre la playa histórica de la comunidad afroamericana, dijo que está a media milla. Pedimos más información por parte de la alcaldesa de Miami-Dade y la comisionada Raquel Regalado, que se expresaron en contra del plan de Virginia Key sobre la respuesta de condado, pero aún no hemos recibido respuesta.