Suspenden permiso de viaje a beneficiarios de parole de reunificación familiar

Beneficiarios del paroles de reunificación familiar en Cuba y El Salvador denunciaron que les suspendieron sus permisos de viaje previamente autorizados cuando se disponían a abordar sus vuelos rumbo a Estados Unidos.

"Nos pidieron los tres pasaportes, el mío y el de mis dos niños, y nuestros permisos de viaje y y nos dijeron que no podíamos viajar", dijo dijo Olga Lidia Hernández desde Matanzas, en Cuba.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Una de las primeras acciones ejecutivas del presidente Donald Trump la semana pasada, fue endurecer drásticamente las políticas migratorias y suspender el parole humanitario que beneficiaba a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.

Según la abogada de inmigración Rosaly Chaviano, la nueva administración no ha informado oficialmente sobre la suspensión o la cancelación del parole de reunificación familiar, que existe desde el 2007 para cubanos y haitianos y que luego fue ampliado a otros países.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Ellos (el gobierno) no han dicho que ha terminado el parole de reunificación familiar, no lo han dicho de esa forma", dijo Chaviano.

Pero a Olga no le permitieron abordar su vuelo en el aeropuerto de Varadero.

"No nos dieron ningún tipo de explicación", dijo Olga, quien intentó viajar a Estados Unidos el pasado 23 de enero.

Fue el mismo caso de un matrimonio salvadoreño que tenía permiso de viaje mediante el parole de reunificación familiar pero al que tampoco le permitieron abordar su vuelo en el aeropuerto de San Salvador.

"El agente fue a hablar con el supervisor de la aerolínea y le dijeron que había venido un correo de CBP One informando que no dejaran abordar a nadie que llevaran permisos de viaje, que hubieran pasado por CBP One", dijo Tito Martínez.

De acuerdo con Chaviano, aunque no se haya comunicado oficialmente el fin de parole de reunificación familiar, "si al beneficiario que se encuentra en su país no lo dejan volar, no lo dejan venir con esta autorización de viaje, no tiene ninguna función este programa".