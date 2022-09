Sur de Florida se prepara para semana de lluvias

MIAMI.- El sur de la Florida se encuentra fuera del cono de trayectoria del huracán Ian, pero los residentes de esta zona del estado del sol deben permanecer muy atentos.

Las autoridades locales llaman a prepararse para las fuertes lluvias e inundaciones que arrastra este peligroso sistema como efectos indirectos. En los condados Miami-Dade y Broward los residentes siguen abasteciéndose en supermercados y gasolineras, mientras la ciudad de Miami distribuye bolsas de arena a sus residentes.

Y es que, a nivel local, la preocupación mayor son las inundaciones. El alcalde de Miami, Francis Suárez dijo via Twitter que, aunque la ciudad ya no está en el cono de trayectoria, aún hay que estar preparados para recibir de 2 a 4 pulgadas de lluvia hasta este miércoles en la mañana.

Las autoridades del condado Miami-Dade continúan haciendo un llamado a la calma, pero la alcaldesa le recordó al público en redes sociales que aún se esperan posibles vientos de tormenta tropical junto con la posibilidad de inundaciones.

Algunos residentes del sur de Florida conversaron con Telemundo 51 sobre sus expectativas para los próximos días.

"Aquí se inunda un poquito fácil pero solo debemos prepararnos (…) yo trabajo desde la casa, pero muchas personas que viven en esta comunidad no, solo ten cuidado y no manejes adentro del agua", dijo Carlos Acevedo, residente de Hialeah.

Y pese a que no hay un riesgo directo por el huracán, algunos insumos ya no se encuentran en los supermercados. "El día de hoy compré en la mañana agua, comida enlatada, frutas (…) en la mañana no había nada en Walmart, Costco, en ningún lado", señaló este fin de semana Ana Ortiz, residente de Hialeah.

El gobernador Ron DeSantis se dirigió a los residentes de la Florida, particularmente a los del área de la Bahía de Tampa y del condado Escambia en donde podría situarse el ojo de este ciclón y al resto del estado, indicando que, aunque no estemos en el ojo del trayecto, aún habrá fuertes impactos en toda la Florida.

DeSantis agregó que, aunque no estemos cerca de ojo de la tormenta es necesario hacer preparativos ya que no se descartan inundaciones repentinas e incluso apagones de luz a lo largo del estado.