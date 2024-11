Alegría y esperanza en sur de Florida por presunta selección de Marco Rubio para Secretario de Estado

La noticia de la posibilidad de que Donald Trump elija a Marco Rubio como Secretario de Estado en su futura administración, se regó como pólvora por el sur de la Florida, y ha generado una ola de reacciones entre los congresistas cubanoamericanos de Florida.

La decisión no solo marca un hito en la historia de la política estadounidense, sino que también ha encendido un sentimiento de orgullo y esperanza entre representantes de origen cubano en el Congreso, quienes ven en Rubio una figura clave para la política exterior del país, especialmente en relación a América Latina.

Aunque Trump pudiera todavía dar marcha atrás, es muy poco probable que el presidente recién electo se retracte.

Primero tiene que haber existido un contacto previo entre Trump y Rubio, en el que se planteara esa posibilidad, para que ambas partes analizaran una propuesta, que tendría que venir de Trump y su equipo de asesores. Luego, Rubio tendría que decirles si estaba interesado o no en asumir las responsabilidades de esa posición.

Luego, para que Trump y su equipo de asesores valoraran la posibilidad de que Rubio fuera el nominado, lo primero que tendría que haber ocurrido, es que Rubio dijera estar interesado en la posición.

En ese primer contacto, el presidente electo debió informarle a Rubio si había o no otros candidatos. De no haber otras opciones, probablemente en ese primer contacto lo dieron por hecho. Y de haber otros candidatos, Trump o su equipo debieron tener un segundo acercamiento para comunicarle la decisión de que era el elegido.

Lo que sigue, es que Trump haga el anuncio públicamente, y que, luego de que asuma la presidencia el 20 de enero, el Senado, de mayoría republicana, confirme la nominación de Rubio, algo que sería un mero formalismo.

Entre los primeros en expresar su apoyo estuvo el congresista Mario Díaz-Balart, quien se mostró entusiasmado en sus redes sociales. A través de su cuenta en la plataforma X (antes conocida como Twitter), Díaz-Balart felicitó tanto a Trump como a Rubio, destacando la experiencia y capacidad del senador para ejecutar la visión de “Estados Unidos primero” promovida por el expresidente.

“No hay nadie más capacitado para llevar a cabo la visión de Trump en el Departamento de Estado que Rubio”, afirmó Díaz-Balart, quien enfatizó que esta noticia es de enorme relevancia para la comunidad cubanoamericana, la cual históricamente ha visto en Rubio a un defensor de la libertad y de los derechos humanos en América Latina.

Congratulations @realDonaldTrump for appointing @SenMarcoRubio as Sec. of State. There is no one better suited to carry out Trump’s vision at the State Dept. than Rubio. He is battle tested, smart and believes in America First. The response from the Cuban American community is…