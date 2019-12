¿Sufriste una lesión en el trabajo y eres indocumentado? No temas a la deportación

El siguiente contenido fue creado bajo la consultoría de Grupo MedLegal. De ninguna manera refleja el trabajo u opinión del equipo editorial de Telemundo51, y no se debe considerar una opinión legal. Para más información sobre su caso o situación legal, consulte un abogado. Para más información sobre Grupo MedLegal haz clic aquí.

Si un empleado —cualquier empleado dentro de los Estados Unidos— sufre un accidente en el trabajo o un problema de salud por las condiciones en que labora, su empleador tiene una responsabilidad hacia él, independientemente de la situación legal en que se encuentre.

Los Abogados de Trabajo en Miami de Grupo MedLegal, especializados en los derechos del trabajador, explican que las leyes de indemnización por riesgos de trabajo en este país son muy claras para proteger a la población que enfrenta enfermedades laborales o accidentes por fallas en la seguridad de las instalaciones, y que los reclamantes pueden recibir reemplazo de salarios y compensación por gastos médicos

“Sin embargo, con los cambios políticos de los últimos meses en Estados Unidos, muchos trabajadores hispanos están dejando de reportar sus casos pues temen ser ignorados, maltratados o, si carecen de documentos, deportados”, aseguran los expertos.

“Si te encuentras en esta situación, no tengas miedo: las leyes te protegen independientemente de tu estatus migratorio”.

Ellos te recomiendan tomar en cuenta los siguientes puntos para sentirte con la confianza de que tus derechos serán respetados en caso de un reclamo por accidente de trabajo.

El sistema migratorio y judicial no cruzan su información

Las leyes de compensación laboral no admiten discriminación en función de tu estado legal, así que tienes todo el derecho a presentar un reclamo, y puedes tener la seguridad de que la información que se maneja en los casos de compensación para trabajadores no tiene nada que ver con la del ICE (Immigration and Customs Enforcement), que maneja asuntos de inmigración.

La compensación laboral es estatal, mientras la situación migratoria entra en el sistema federal

“El tema de migración pertenece al sistema federal. Esto significa que no hay conexión alguna entre ellos y no existe manera de que la información de uno pase al otro ni de que los reclamantes puedan resultar perjudicados”, explican.

Estatutos de compensación no discriminan tu estado migratorio

El sistema de compensación laboral es manejado por el sistema estatal y, en California, los inmigrantes indocumentados están expresamente incluidos en los estatutos de compensación de trabajadores para evitar que se discrimine o abuse de los indocumentados.

A tu empleador no le conviene que una vez presentado el reclamo te deporten

Los expertos señalan que al empleador no le conviene que la persona que presenta el reclamo salga del país porque esto hará mucho más complicado el proceso para todos.

Con el respaldo de abogados responsables, incluso quienes hayan sido deportados pueden recibir compensación por los accidentes que sufrieron mientras trabajaban en Estados Unidos.

Med Legal, por ejemplo, tiene una experiencia de más de tres décadas en el manejo de casos de este tipo y puede ofrecer a sus clientes la mejor asesoría para que reciban una compensación justa.

¿Qué hacer para obtener compensación laboral?

Los expertos de Grupo MedLegal recomiendan seguir los siguientes pasos si estás pensando hacer un reclamo que tenga que ver con problemas de salud a causa del trabajo o debido a un accidente laboral:

Informa de inmediato a tu empleador acerca del accidente. Hazlo Incluso si tu lesión no parece importante. Si no lo reportas al momento, te será muy difícil solicitar beneficios de compensación en caso de que posteriormente surjan dolores o complicaciones debido al incidente.



Toma fotos y datos. Si se trató de una caída, fotografía las condiciones del sitio así como tus golpes, y recopila información de los compañeros que vieron el accidente para que puedan apoyar tu dicho en caso necesario.



Haz el reporte a la empresa por escrito, aunque sea a mano. De este modo hay un registro con una fecha y una descripción exacta. Si no te es posible hacerlo en ese momento, repórtalo verbalmente y lleva como testigo a un compañero en el que confíes. Tomen nota de la fecha y la hora en que hiciste el reporte.



Busca atención médica inmediatamente y asegúrate de decirle al médico que las lesiones se dieron durante un accidente laboral.



Contrata un abogado especializado para hacer el reclamo. No es un requisito, pero la ley es muy complicada y tiene muchas excepciones, así que contar con un especialista pronostica un mejor resultado y que recibas la ayuda médica que requieres así como una justa compensación en efectivo cuando sea una lesión importante.

¿Y si inicias una queja y tu empleador toma represalias?

No tengas miedo, es ilegal que lo haga. Incluso, el Código Laboral 132a fue creado específicamente para los casos en que un empleador despide o discrimina a un empleado por presentar un reclamo de compensación laboral.

“Si toma medidas que te dañan como trabajador, o si te despide por haber hecho la reclamación, tu abogado documentará el caso con los datos que le proporciones y lo va a reportar, lo que complicará su situación, no la tuya”, aseguran los expertos.

“El mayor error es no decir nada y no pedir ayuda cuando se produce un incidente. Mientras más tiempo pase entre la lesión y el reclamo, más difícil será obtener una resolución favorable. Por ejemplo, si no reportas una lesión de trabajo y meses después sufres dolores que te incapacitan, va a ser muy complicado probar que se deben a la lesión que no notificaste”.

No temas, la ley y la justicia están de tu lado. Para ver las condiciones específicas de tu caso, o la legislación que aplica fuera de California, comunícate con los asesores de MedLegal al 1 800 838 3838, o visita su página: https://grupomedlegal.com/