Suben a 21 los muertos tras explosión en minas de carbón en Colombia

El estallido en cadena de 6 minas de carbón por acumulación de gases en Cundinamarca, Colombia, tiene de luto a ese país. De los 30 mineros inicialmente 10 murieron, 9 salieron con vida y los otros 10 que habían quedado atrapados apreciaron muertos.

En Colombia, los habitantes del municipio Sutatasa están de luto, fue allí donde se generó la explosión la noche del pasado martes, una lamentable tragedia que ha generado gran dolor y tristeza.

"Primeramente uno encomendarse ante Dios y dentro, uno no sabe si va salir porque la mina tiene todos estos peligros", dijo Uriel Bello, quien no se cansa de dar gracias a Dios por haberlo salvado de la muerte.

El minero sobreviviente está muy agradecido con Dios "porque yo madrugué a trabajar e hice mi labor".

Todo lo contrario ocurrió a sus 30 colegas mineros quienes quedaron atrapado desde el pasado martes en la noche dentro de una mina que según las autoridades explotó por la acumulación de gas metano.

María Lugo, esposa de uno de los mineros sobrevivientes, cuenta que "vecinos, niños llorando por sus papás, llorando por sus familias, eso no no es fácil, eso no se le desea a nadie, es fuerte", es fuerte".

La angustiosa espera frentes a las minas ahora se trasladó a medicina legal donde se efectúa la entrega de los cuerpos.

La ministra de Minas de Colombia, Irene Vélez, dijo que el gobierno está “expresando su solidaridad a las familias de estos 21 mineros que lastimosamente perdieron la vida en este accidente”.