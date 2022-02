Sube el precio de las rentas en el sur de Florida

Los precios de la renta en el sur de la Florida siguen en aumento. Algunas ciudades han visto un incremento de hasta el 34 por ciento, comparado a lo que se pagaba hace un año.

Margarita Navarro, corredora inmobiliaria de Compass Florida, dice:

“Hay bastante demanda y poco inventario y eso hace que los propietarios aprovechen este momento y digan ‘listo estamos viendo que se están rentando constantemente y no importa que el precio haya aumentado pero la demanda está ahí”.

Margarita Navarro es una corredora de bienes raíces para compass en el área de Brickell. Una de las comunidades donde según ella cada vez es mas difícil alquilar apartamentos. El salto para condos de un cuarto es de al menos 1000 dólares y para dos cuartos oscila entre los 2000 a 3000 dólares.

“Ahorita hemos visto este incremento que está más o menos en el 50 por ciento”, dice Navarro.

Estadísticas apoyadas por realtor.com catalogan esta alza como la más alta en todo el país, con una renta promedio de 2800 dólares.

Ramon Rodriguez, arrendatario, dice:

“Yo pagaba antes tres, ahora yo estoy casi a seis mil, el doble”.

Es la situación que experimenta Ramón, que siempre ha vivido en Miami.

“El contrato vence en un mes entonces voy a salir porque no puedo continuar con el aumento… si no me quedo pobre”

Pero, aunque quiera emigrar a otras partes del suroeste del estado expertos dicen que se encontrará con el mismo reto

Marta Carvajalino, corredora inmobiliaria en Kendall, dice:

“Básicamente en el área de Kendall, en el área de West Miami por Westchester. Esa área que está cerca del aeropuerto ahí los valores son impresionantes”.

¿Pero cuál es la solución? Aquí un par de ideas:

“Con estas situaciones las familias se unen y básicamente lo que están haciendo ellos es rentando casas mas grandes para poder pagar la renta”, dice Carvajalino.

“Calificarse con un mortgage bróker, aprovechar los intereses que aún están buenos, están bajos, y pueden que estén pagando muchísimo menos en las cuotas que en el precio de las rentas”, dice Navarro.

Corredores inmobiliarios dicen que el escenario actual en el mercado es la batalla de rentar versus comprar, y aseguran que buscar la manera de tener su propia vivienda es una de las salidas más viables.