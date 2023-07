Sospechosos roban motos acuáticas de una casa y quedan captados en cámara

Con las manos en la masa fueron captados un grupo de sujetos esta mañana de lunes en Pembroke Pines mientras se robaban un par de motos acuáticas. El minuto a minuto del suceso quedó registrado en cámara. Lo más preocupante es que el propietario asegura que no es la primera vez que es víctima de este tipo de actos delictivos.

José Enrique Cordero cuenta que “el trailer estaba de frente, puesto de frente a la calle, mira las marcas de la ruedita”.

Cordero dice que los individuos aún no reconocidos aprovecharon que no se encontraba en casa y llegaron en una camioneta preparados para llevarse las jet skis del estacionamiento de la residencia.

“En los videos se ven a los dos niños, a los dos muchachos, cómo sacan las motos para fuera y como que se les joroban las motos … corren para el carro, echan el carro marcha atrás, se baja el chofer, lo ayuda al muchachito a encaramar el trailer en el carro y ya se ve como ponen el trailer y arrancan y se van”, relata la víctima de robo.

De momento se desconoce en qué dirección huyeron estos hombres pero varias cámaras de vigilancia grabaron cuando se iban de la calle.

“Por la foto me parece que es un Infiniti color gris … es la familia mas o menos del Nissan, es camioneta, una SUV… son blancos, son jóvenes, muchachos jóvenes”, piensa Cordero, quien dice que esta no es la primera vez que es víctima de robo.

El hombre espera que con las imágenes, las autoridades y la comunidad lo puedan ayudar a localizar a los que se llevaron sus pertenencias.

“Hace un año atrás me llevaron un carro nuevo y no pasó nada, no sucedió nada, no apareció nada … fui a la policía y di parte que a los dos meses había visto el mismo grüero atacando en la misma zona de Pembroke Pines y nada” pasó, recalca el hombre.

Nos comunicamos con la policía de Pembroke Pines para pedirles una actualización sobre el caso pero de momento no recibimos una respuesta. Si usted que vio las imágenes tiene alguna información se puede comunicar con la línea de alto al crimen del condado Broward marcando el 954-494-8477.