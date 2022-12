Sospechosos enfrentan cargos de robo y secuestro de discapacitada

La típica estafa de la lotería sigue encontrando víctimas, mientras las autoridades alertan a la comunidad sobre estos incidentes.

Billetes de dinero fue lo que dijo haber visto Maria Guadalupe Ortega, una anciana que el pasado 30 de noviembre y quedo como hipnotizada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Todo sucedió mientras caminaba a casa desde el supermercado y fue confrontada por dos individuos.

El sargento José Torres, del Depto. Policial de Hialeah, dice:

“Empezó como una estafa y mientras trataban de cometer su estafa le piden a la victima de 75 años para usar el baño. La victima pensando que estas personas eran buenas personas la lleva a su casa”.

“Y me da un golpe y entonces yo me quedé y yo solo me devolví. Dame las joyas. En ese entonces le da sus prendas. La fuerzan de meterse en el carro donde ahora la llevan al banco y la fuerzan otra vez a sacar 1200 dólares de su cuenta bancaria”.

Pero eso no fue todo. Los sujetos ordenaron a la anciana quien temía por su vida, tocar en una residencia y pedir 1000 dólares. Al obedecer y no obtenerlos el hombre la golpeó y ambos se marcharon abandonando a ortega quien llego hasta su casa y llamo a las autoridades.

“Yo me quede ahí. Ahí empecé a llorar y a gritar y estaba desconcertada. Secuestro un robo a mano armada y explotación de una persona mayor de edad.

Este miércoles lady Milena Rojas-Chauta, de 39 años se presentó ante una jueza. Tras ser arrestada por agentes policiales de Hialeah. Tambien se presentó David Alberto Agudelo” de 32 años. Ambos fueron reconocidos como los presuntos secuestradores de Ortega, y presentan los mismos cargos ante la ley. Están en la cárcel sin derecho a fianza.

Le queremos decir al público por favor si estan caminando por la acera si estan caminando por la calle por la tienda no deje. Que la estafen, si suena muy bien lo más seguro que sea una estafa.

La policía nos dijo hoy que los sujetos son inmigrantes indocumentados. En corte trascendió hoy que deben presentarse nuevamente ante un juez en 21 días.