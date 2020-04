Solicitud de beneficio por desempleo

Han pasado casi 8 semanas desde que el cierre de negocios esenciales hizo que miles de empleados fueran obligados a quedarse en casa, respetando la cuarentena por coronavirus. Hoy más de 700 mil, han solicitado beneficios por desempleo.

José Javier Rodríguez, senador estatal demócrata, dice que “lo que no incluye eso son las personas que no han logrado aplicar, segundo las personas que aplicaron por papel recientemente y tercero las personas que trabajan por su cuenta o son contratistas porque todavía no existe una aplicación para ellos”.

Frustrados y molestos decenas de estos trabajadores, ahora desempleados, protestaron este fin de semana exigiendo el pago inmediato de sus beneficios.

“Hemos estado pidiendo una regla de retroactividad para proteger a aquellas personas que no han logrado completar su aplicación por las demoras en el sistema”, dice el senador. Además, de acuerdo con el senador estatal están solicitando aumentar este pago de beneficios así como extender el periodo, mientras dure la contingencia sanitaria