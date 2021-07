Sobrevivientes de Surfside recibirán ayuda

Los sobrevivientes de Surfside no están solos pues compañías y fundaciones de nuestra comunidad se unieron para ayudarlos en el duro proceso de su recuperación tras varias semanas del colapso del edificio fallecieron casi un centenar de personas.

Quienes sobrevivieron al derrumbe en Surfside se quedaron absolutamente sin nada. Más allá de la edad que tengan deben volver a empezar. Todas estas cajas tienen artículos que se necesitan en cualquier hogar, y ellos los empezarán a recibir en la denominada fase 3 de ayuda.

Para algunos como Julieta Apfelbaum, una de las sobrevivientes de Surfside han sido tiempos difíciles “de noche no duermo, pienso en mis amistades, en mis vecinos, me siento mal”.

Julieta nació en el Líbano y emigró a Argentina donde vivió gran parte de su vida, pero desde hace 20 años residía en el apartamento 706 del edificio Champlain Towers, en la sección que no se derrumbó. Aquella madrugada lo primero que pensó fue en un terremoto. “Con la ropa puesta agarré mi cartera, mi pasaporte, salí al balcón, moví los brazos y grite help, help, help”.

Pero este no fue el único duro golpe que le dio la vida. Nos contó que su hija mayor murió cuando tenía 21 años en una accidente automovilístico, y en ella pensó la madrugada del colapso. “Yo le pedí a mi hija y a dios que me ayuden y por eso me ayudaron para salvarme”.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Los sobrevivientes como Julieta, que ya no tienen un lugar propio donde vivir, tendrán ayuda económica para rentar un apartamento.

Francine Delarosa, voluntaria de la fundación Gem, señala que ellos cubren “primer, último y depósito de seguridad. Tres meses del alquiler, menos la ayuda que da Fema. Si Fema niega la ayuda nosotros vamos a cubrir el monto completo”.

Zulia Taub tiene 82 años y vivía desde hace 22 en el apartamento 506. Dice no tener palabras para agradecer lo que la comunidad hace por ella y tanto otros al conseguirle un apartamento. “Es por lo menos no tener que estar pensando que está uno en un lugar que tiene que irse enseguida. Es poder llamar hogar, otra vez, a un lugar donde uno este”.

La madrugada del derrumbe recuerda que en pijama y con una linterna en mano buscó salir pero no pudo hacerlo hasta que la rescataron. “Recuerdo el polvo, recuerdo los gritos de la gente”.

Con todos esos recuerdos deberán vivir de ahora en adelante los sobrevivientes. Zulia eligió una frase para definir este momento. “Hay mucha gente linda en este mundo. Los malos hacen ruido. Los buenos ayudan”.

Para que la ayuda a los damnificados se extienda más allá de los 3 meses iniciales, la fundación Gem necesita más donantes. Ustedes pueden entrar aquí y encontrará más información.