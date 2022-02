Sobreviviente de Surfside afirma que su caja fuerte no aparece

Moshe Candiotti sobrevivió al colapso de Surfside. Vivía en la torre que quedó en pie.

No pudo rescatar nada de su apartamento y todo se deshizo tras una explosión controlada. Ahora su caja fuerte no aparece, según afirma le han dicho las autoridades de Miami Dade. Y él no se explica cómo, porque otras han sido recuperadas.

“La caja fuerte no se deshace. Tiene que está rota, o doblada. Algo tiene que haber. La caja no tiene alas. No puede volar sola. Puede estar aplastada pero queda evidencia”, dice Candiotti.

En una caja fuerte de cuatro pies tenía una colección de monedas, algunas valiosas por sí mismas y otras desde lo sentimental. La numismática era su pasión.

“Para mí, las monedas eran algo importante, porque me ocupaba en la mente. Coleccionaba plata, oro, dinero que no vale mucho también”, dice Candiotti.

Moshe afirma que su caja fuerte no pudo haberse desvanecido. Tenía un libro con monedas de más de 80 libras.

Casi sin esperanzas, dice recordar las palabras de las autoridades de Miami Dade encargadas del procesamiento de las pertenencias de los antiguos propietarios del edificio.

“Tiene que esperar, esperar, esperar… un mes, dos meses y el último mes me dijeron no lo encontramos. Alguien lo llevó”, dice Candiotti.

Hasta hace pocos meses, Miami Dade procesaba escombros almacenados en un área cercana al aeropuerto, pero Moses afirma que le ha dicho que su caja no está ahí.

“La persona que tenía el permiso de entrar ahí y revisar casas y sacarlo, la conciencia de él, no sé cómo respira ahora. Porque hay Dios y yo creo que Dios lo va a castigar muy duro”, asegura Candiotti.