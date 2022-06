Sobreviviente de avionazo en Cuba recibe ayuda desde Miami para su tratamiento médico

Una denuncia que se hizo viral en redes sociales y la respuesta de la comunidad de Miami no se hizo esperar, en particular la del actor cubano Andy Vásquez que inmediatamente se comunicó con Mailén y le dijo que enviaría guantes y lubricantes para su tratamiento médico.

La denuncia fue la primera vez en 4 años, después del trágico accidente aéreo en cuba, en 2018, que cobró la vida de 112 personas, que la única sobreviviente rompió el silencio.

Maylen Díaz Almaguer, dijo: “si yo no orino me muero de una retención urinaria y un reflujo al riñón y me muero”.

Lo hizo en redes sociales y su denuncia se volvió viral, culpando al régimen por su abandono en el suministro de productos médicos para tratar su condición de salud.

Andy Vásquez actor y humorista cubano tomó la iniciativa, secundada por otro cubano, residente en Hialeah, que bajo anonimato, este fin de semana llevará la ayuda a la joven cubana.

“Cuba tiene libre la importación de todo lo que es medicina, alimentos y aseo. Así que no creo que tenga problemas con eso y menos cuando es un caso humanitario. La gente me decía y yo decía no quiero mandar nada por agencia de viaje, yo lo mando con personas, porque si lo hago por agencia de viaje también estoy ayudando a ese gobierno”.

Atacada en redes sociales por voceros del régimen y tildada de ingrata, Mailén este viernes se negó a publicar su agradecimiento a tantas muestras de cariño por temor a represalias de la dictadura.

“Se siente mal, cuando uno recibe ese tipo de ataque en la condición que está y amenazándola, hay que agradecerle a la voluntad de ser humano como los doctores y enfermeros, pero ella no tiene que agradecer nada a nadie”.

Los cuidados médicos de esta joven cubana sobreviviente son de por vida y necesita productos como guantes y lubricantes.