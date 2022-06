Sobreviviente de accidente aéreo denuncia abandono

Mailén Díaz, la única sobreviviente del vuelo 972 de Cubana de Aviación que salía de La Habana con destino al aeropuerto Frank país en Holguín, dijo que solo tenía medicamento para los próximos dos días y que después no sabe que pasará con ella.

“Si yo no tengo guante ni lubricante no puedo orinar y si no puedo orinar me muero de retención urinaria y un reflujo al riñón”.

A cuatro años del accidente aéreo en el que se vio al borde de la muerte, Mailen denuncia la falta de medicamentos y recursos en cuba que asegura ponen su vida en peligro.

“Yo orino con unas sondas intermitentes que me pongo cada cuatro horas que eso es entrada de bacterias e infecciones que son recurrentes, por eso pido nitrofurantoina porque yo tomo una todas las noches”.

La nitrofurantoina es un antiséptico urinario que la joven necesita para evitar infecciones, no tiene para más de dos días y tampoco cuenta con guantes para ponerse la sonda intermitente que necesita para poder ir al baño.

“ Ya no es la nitrofurantoina, ya es el colmo de los colmos, no tengo guantes para ponerme las sondas con guantes, las infecciones serían peores, ni guantes para lubricar las sondas no hay lubricante, me han dicho ya que no hay en el país entero”.

Mailen se salvó en el 2018, cuando el avión en el que viajaba se vino abajo, 110 personas murieron en el acto, tres mujeres sobrevivieron, de ellas dos murieron y Mailen que entonces tenía 19 años fue la única sobreviviente. Entre los fallecidos mexicanos, españoles, estadounidenses y cubanos, el motivo, según el gobierno cubano, fallos de peso y balance.

Lo que no se sabía hasta ahora es que a Mailen le robaron cuando la llevaban del accidente al hospital.

“Yo me caí por la Ciudad Deportiva, porque estaba incorrectamente fijada y cuando me caí fue que vieron las prendas y una gargantilla, ahí fue que ellos vieron eso y se lo robaron”.