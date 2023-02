Incendio en Doral: ¿Qué se sabe hasta ahora y cómo funciona esta planta de reciclaje?

Un incendio en la planta de reciclaje de Doral comenzó justo después de las 2:00 p.m. este domingo y el denso humo negro se mantuvo incesante por varias horas, los bomberos siguen trabajando en el área para intentar apagar el fuego en su totalidad.

Más de 200 bomberos respondieron a la escena en el Centro de Recuperación de Recursos del Condado de Miami-Dade en el noroeste 97 Avenida en Doral.

No se han reportado heridos y los bomberos continúan trabajando para extinguir el fuego.

¿Qué hace este Centro de Recuperación de Recursos?

Las instalaciones se construyeron en 1985 en terrenos propiedad del condado de Miami-Dade. Es manejada por Covanta Energy mediante un acuerdo contractual con el condado.

Según el sitio web del condado, la instalación, que procesa más de un millón de toneladas de residuos al año, cuenta con el apoyo de dos vertederos del condado, un monovertedero de cenizas y tres estaciones de transferencia de residuos sólidos.

Los residuos que llegan a esta planta son procesados en dos operaciones distintas: una para la basura, que son los restos de comida u otros elementos que salen de la cocina; y otra para los desperdicios, que pueden incluir restos de jardín, muebles, accesorios y otros residuos similares.

En cuanto a la basura, se recuperan metales ferrosos y no ferrosos para su reciclaje. Estos materiales se venden a proveedores externos y son una fuente de crédito de reciclaje para el Condado.

El resto de la basura se tritura para producir combustible derivado de residuos, que se utiliza para generar electricidad.

El material se clasifica y tritura. Los imanes separan los materiales ferrosos reciclables y la tierra de alta calidad se retira mediante una serie de trómeles.

Las cenizas resultantes del proceso de conversión de residuos en energía representan el 10% del volumen original de residuos entregados a la planta. Estas cenizas se depositan en un monorrelleno, un vertedero especialmente construido que se utiliza sólo para las cenizas y que está situado junto a la planta.

La energía generada en la instalación se vende a una empresa privada y se suministra a la red eléctrica. Esta cantidad de energía es suficiente para el funcionamiento de la planta y para abastecer las necesidades eléctricas de unos 35,000 hogares.

Los ingresos generados por la venta de la electricidad se reparten a partes iguales entre el condado y el operador de la planta. La parte de los ingresos que corresponde al condado se utiliza para compensar los costes operativos de la planta y satisfacer las necesidades de eliminación de la comunidad.

Controversias que han surgido por esta planta

La instalación ha suscitado las críticas de líderes de la comunidad y residentes locales, que afirman que produce un olor desagradable que puede percibirse a kilómetros de distancia.

Por años, las comunidades residenciales se han expandido más cerca de la planta, haciendo el problema aún mayor.

El año pasado se anunció que el condado estaba estudiando la posibilidad de sustituir o trasladar las instalaciones.

Impacto en la comunidad por el incendio masivo

El jefe de bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, dijo que hay un total de 11 edificios en las instalaciones y que cuatro se incendiaron el domingo. El lunes, dos edificios seguían ardiendo.

Jadallah dijo que se cree que el fuego se originó en una cinta transportadora.

Unas 35 mil personas son vecinas de la planta, que opera desde 1985, cuando esta no era una zona urbana.

Por su parte, el exalcalde de Doral y actual comisionado de Miami-Dade, Juan Carlos Bermúdez, dijo a los residentes que si no necesitaban pasar por el área o si no era necesario salir al patio o fuera de casa, no lo hicieran.

La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, emitió un comunicado alertando a la comunidad sobre lo sucedido y explicando que la planta había sido evacuada y que "afortunadamente no se reportaba ningún herido hasta ahora (...) Hemos realizado pruebas de calidad del aire y todas han salido claras hasta el momento"

Levine Cava dijo que la zona alrededor de la planta estaba experimentando condiciones muy nublosas y podría afectar la visibilidad, recomendó precaución a los residentes en la zona y permanecer en el interior y cerrar sus ventanas.

A pesar de sus palabras, los residentes de la zona no se quedaron tranquilos.

El abogado Nestor Pérez precisa que “día a día hay emisiones de metales pesados en el aire que están documentadas (…) otros estados lo han reconocido, que se necesitan otros manejos de la basura que no incluyan la incineración”.

Diego Godoy, un residente de la ciudad, dice que esto es algo “preocupante, un peligro para los residentes que viven en Doral debido al hecho de que no se sabe si eso podría explotar algún día. En este momento no sucedió, pero tenemos casas, escuelas, todo está cerca de este lugar, por lo que podría ser peligroso para los residentes”.