Síntomas persistentes después de superar el COVID-19

“Yo llevo cuatro meses y sufro todavía las secuelas del coronavirus”, dice Teresa Urquiza.

El COVID-19 marcó un antes y un después en su vida. Se recupera de coronavirus y dice que “me paso dos días con dolor en el cuerpo, dos o tres días con dolor de cabeza. Cada vez que voy a bañarme o camino en la casa, siento las taquicardias. La presión se me ha descontrolado tambien”.

Además, se le ha caído el cabello, aunque dice que “ya se me está cayendo menos, pero se me cae todavía y todo se lo achacan a los nervios, y no son los nervios, porque los nervios son una cosa, y los dolores que tu sientes, es otra”.

Nuestro reportero Alexis Boentes también sufre las secuelas en la tercera semana con el coronavirus, síntomas que habían desaparecido, están de regreso. El con dolores musculares, y su esposa, de cabeza.

Otros síntomas permanecen, como la pérdida del gusto y el olfato.

Lilianne Egue, se recupera de coronavirus, y dice que “los medicamentos te lo alivian, pero es algo que vuelve a aparecer estos síntomas aparecieron tres días después de estar positivo, y es muy incómodo tener que comer sin sentir el sabor, el olor, sin lograr disfrutar y llegar a la satisfacción de lo que estás haciendo”.

Dra. Maria alcaide - especialista en enfermedades infecciosas dice que “creo que las personas que tienen la enfermedad leve la mayoría se recupera. Pero está empezando a haber reportes de personas que continúan con cierta fatiga, dolor de cabeza, malestar”.

Los pacientes que necesitan ir a salas de terapia intensiva, son los que desarrollan mayores secuelas.

El DR. David de la Zerda, jefe cuidados intensivos, hospital Jackson dice que “Sabemos por lo que hemos visto que los pacientes que salen van a requerir oxigeno por un largo tiempo y los pulmones se ven parecidos a los de un paciente con fibrosis, en estos pacientes bien enfermos”.

Aun los expertos no logran determinar cuánto tiempo podrían extenderse los síntomas en cada paciente.