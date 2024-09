Sindicatos de maestros lucha por su supervivencia

En este Día del Trabajo sindicatos locales dicen estar fuertes ante los retos que enfrentan. En espacial el sindicato de maestros que este mes se recertifica con los nuevos requisitos de membresía impuestos por el gobierno estatal.

Si el sindicato de maestros no cumple con los requisitos de una ley estatal, contratos negociados por los maestros de escuelas y otros empleados quedan nulos.

En este Día del Trabajador la alcaldesa de Miami-Dade se unió a sindicatos locales para respaldar sus esfuerzos por defender los derechos de los trabajadores. "Es tan importante que en este día que celebramos los trabajadores recordamos que su calidad de vida depende en todo de ellos, tienen que ganar suficiente para pagar la renta, el costo de vida tan alto, ellos tienen que tener los feriados días feriados y todos los beneficios que merecen", dijo Daniella Levine-Cava.

El presidente del AFL-CIO envió apoyo a trabajadores que se encuentran en huelga. Mientras que el sindicato de maestros comienza un mes crucial para su supervivencia.

Karla Hernández-Mats, presidenta del Sindicato de Maestros, considera: “Vamos a ganar el 24 de septiembre, la gente cree en el valor de la unión”.

El 24 de septiembre los maestros votan sobre si quieren ser miembros de su sindicato. La recién aprobada ley estatal SB 256 que lleva más de una década gestándose impone nuevos requisitos a las uniones en cuanto a la membresía.

La “legislación es anti-laboral y es anti-trabajador, está impactando las vidas de los trabajadores de la Florida todos los días”, advierte Karla Hernández-Mats, presidenta del Sindicato de Maestros.

La nueva ley exige que al menos el 60% de la unidad de negociación sea miembro que pague cuotas o corra el riesgo de perder su condición de sindicato. Los sindicatos de policías y bomberos están exentos.

"Nosotros estamos organizados, estamos pidiendo a todo empleado que vote or United Teachers of Dade, que no dejen que estos grupos y está propaganda siga propagándose aquí en Miami-Dade".

A la vez la ley prohíbe a los sindicatos del sector público deducir las cuotas directamente de las nóminas de sus miembros.

En enero de este año el sindicato contaba con el 58% de la membresía requerida, pero están muy confiados que van a sobrepasar el requisito de 60% este mes.