Sindicato de policía en contra de vacuna obligatoria

En la ceremonia el jefe de la policía de Miami dijo que hasta ahora se trata de estimular a sus agentes a vacunarse mientras agentes de otros departamentos de la policía del sur de la Florida pierden sus vidas por el COVID-19.

Mientras el departamento de policía de Miami celebra las promociones de varios de sus agentes, la Patrulla de Carreteras de la Florida le da un último adiós a uno de sus patrulleros de Miami-Dade. Lázaro Febles, tenía 41 años. Informaron que estuvo ingresado en el hospital luchando contra el COVID. Deja a una esposa y dos pequeños niños.

Tambien la Policia de Ft. Lauderdale llora la muerte de la agente Jennifer Sepot, esta madre de solo 27 años llevaba 4 años en el departamento que confirmo que también murio ingresada por COVID. Los departamentos no han confirmado que no estuvieran vacunados. Mientras que la CDC confirma que el 99.99% de los casos de personas completamente vacunadas que se contagian con el virus no resultan en la hospitalización o la muerte.

Art Acevedo, Jefe de la Policía de Miami, dice: “tuve que enterrar a uno de mis policías en Houston y dos de los civiles del departamento policiaco y a nivel nacional se han muerto más de 500 policías de Covid”.

En estos momentos para los policías de Miami las mascarillas son obligatorias en todo momento al menos que se tenga prueba de estar vacunado. Y el departamento está considerando otras medidas para instar que más agentes se vacunen.

“Yo creo que tarde o temprano, lo que se está viendo en el país, ciudad tras ciudad, poco a poco están siendo mandatos”, dijo Acevedo.

Pero el sindicato de la policía de la ciudad ha criticado la insistencia del jefe sobre las vacunas y Thomas “Tommy” Reyes, presidente del Sindicato de la Policía de Miami emitió esta declaración en la que dice que los agentes tienen el derecho de escoger como protegerse y concluye:

“Si el jefe Art Acevedo intenta que sea obligatoria la vacunación, contrario a lo que creemos es un derecho fundamental de nuestros miembros, nos veremos obligados a retar dicho mandato”.

El jefe responde que lo que desea es proteger a sus policías y la comunidad: “cada vez que tengo que enterrar un policía una parte de mi corazón muere con ellos y por eso tenemos que tratar de seguir adelante que con las vacunas podemos sobrevivir esto”.

EL comisionado de la ciudad Manolo Reyes presente en la ceremonia señala que cualquier mandato tuviera que ser aprobado por el administrador y la comisión de Miami pero pide que aunque no se obligatorio se vacunen, “porque creo que una responsabilidad social no solo contigo, sino con el resto de la sociedad que puedes contaminar”.

Ahora el estado de California y la ciudad de Nueva York están requiriendo que todos sus empleados sean vacunados o se sometan a pruebas semanales, mientras que recientemente la ciudad de Newark, en Nueva Jersey y Sacramento, en California, están haciendo de la vacuna un requisito o pudieran ser despedidos.