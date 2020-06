Siguen los problemas con el sistema de desempleo de la Florida

Si has tratado de comunicarte con el sistema de desempleo de la Florida sabes que puedes pasar horas en el teléfono o que la aplicación en línea se puede caer en cualquier momento. Se han registrado tantos problemas que el senado federal está pidiendo que se investigue el sistema mientras que muchos Floridanos siguen tratando de recibir sus beneficios.

El 3 de abril la vicegobernadora del estado reconoció los problemas con el sistema que procesa los beneficios de desempleo y dio una alternativa. “El gobernador anuncio que se va a permitir aplicaciones de papel que puede uno imprimir la aplicación, llenarla y enviarla y eso sería la manera más fácil yo creo en este momento”, dijo Jeanette Núñez en ese entonces. Osney Brito, Ernesto Orsetti, Raul Maimo y Yeny Alvarez dicen que hicieron precisamente eso, pero pasaron dos meses y sus beneficios de desempleo no llegaban.

“Han sido muy mal tratados por el estado”, afirma el representante estatal Javier Fernandez. El dice que ha estado tratando de conseguir respuestas del departamento de oportunidad económica o DEO luego que su oficina recibió cientos de llamadas de quienes lo vieron en un chat en vivo de Telemundo 51 Responde. “Después de la última presentación que tuvimos en tu emisora, nos llegaron 600 llamadas a la oficina y hoy tenemos más de 200 casos pendientes y todavía tenemos muy poca información de lo que está pasando con esos constituyentes y sus casos en particular”, dice Fernandez.

El problema ha sido tal que el senado federal le ha pedido al departamento del trabajo que investigue el sistema de desempleo de la Florida. Osney Brito le tomo una foto a su teléfono un día para mostrar que pasó más de 3 horas en línea con el DEO y nadie pudo ayudarle. A Ernesto Orsetti, dos meses después de enviar su aplicación, le llego una carta diciendo que ahora tenía que ingresar al sistema para completar el proceso. “Nos están tomando el pelo”, dice Orsetti.

Cuando le preguntamos al DEO acerca del caso de Orsetti, nos mandaron un video mostrando como navegar el sistema, pero no nos respondieron porque les tardo 2 meses en enviarle una respuesta a su solicitud. “Perdí la cuenta la cantidad de veces que he llamado al DEO, una hora y media, hora cuarenta y cinco en el teléfono y se les cae el sistema cuando están por terminar la aplicación”, dice Orsetti. “Cuando tú te ves en la necesidad de reclamar lo que tú pagas o tu das para eso, no te ayudan, uno siente que hacen nada por darte, aunque sea un poquito”, lamenta Osney Brito.

Raul Maimó es el único de los cuatro que recibió sus beneficios, luego que apareciera en nuestro reportaje la semana pasada. Contactamos a la vicegobernadora del estado para pedirle una entrevista al respecto, pero no recibimos respuesta. Hasta el momento el estado dice que ha procesado más de 250,000 aplicaciones de papel.