“Si vamos a salir se lo dejo a mi mamá”: un muñeco los ayuda ante imposibilidad de tener hijos

En exclusiva conocemos hoy de la nueva tendencia llamada "Bebé reborn": una terapia que están haciendo algunas parejas ante la imposibilidad de ser padres de manera convencional. El bebé reborn es un muñeco muy similar a un bebé real en tamaño y peso, y los protagonistas de hoy, una pareja de colombianos que se ha hecho viral en redes sociales, lo mandó a a hacer en Canadá con inteligencia artificial para que se pareciera a ellos.

Él es Batmancito, el bebé reborn de Alejandra y Jaime, un muñeco hiperrealista hecho con inteligencia artificial en base a las fotografías de sus padres cuando eran bebés.

“Nosotros teníamos una ansiedad impresionante cuando llegó porque llegó envuelto en una caja y todo de cómo iba a ser, es como cuando tú vas a tener un hijo real”, dice la pareja de origen colombiano.

La terapia del bebé reborn sirve como apoyo para parejas que están enfrentando la infertilidad o una pérdida.

“Puede ser un punto de un motor de decir, ok, yo me voy a levantar porque tengo a un bebé que cuidar, aunque sabemos que no tiene las características y no lo es”, explica Yenniffer Mujica, psicóloga.

Alejandra nos cuenta que un tumor en la base del cráneo le impide quedar embarazada, lo que la llevó a una profunda depresión.

“Yo siendo una mujer joven, me casé con un hombre tan maravilloso y lo único que quería es darle una familia”, cuenta.

Lo que comenzó como una terapia para ella también ha funcionado para Jaime tras el distanciamiento de sus tres hijos.

“Me ha vuelto a despertar esos sentimientos, el sentimiento de ser padre, de abrazar a un hijo, de llegar a la casa, de encontrarlo, de dormir con él”, relata Jaime.

“Ahí el terapeuta tiene que volverlos a aceptar a ambos y decir, ok, ¿qué está pasando aquí? …y vamos a generar una terapia diferente porque él ya se está involucrando en una terapia que era específicamente para ella”, explica Mujica.

Ahora Batmancito vive la vida de un bebé real.

“Si vamos a salir se lo dejo a mi mamá o tenemos una niñera que viene y lo cuida, pero lo que más duro nos ha dado es que ponemos una alarma cada tres horas, que es un niño llorando, y despertarse uno a las dos de la mañana con ese sueño (...) hay que irle a cambiar el pañal a Batmancito y a darle el tetero”, relata Jaime.

Y no están solos en esto. “Amor, amor, no puedo creer, se cumplió el sueño de los dos, ay, qué belleza mi amor, si ustedes son felices, yo también mi amor”. Así reaccionaron sus abuelas al conocerlo.

Y la pregunta que muchos se hacen, si han pensado en la adopción o quizás en un vientre subrogado.

“Yo quiero pasar por el proceso de la maternidad, de quedar en embarazo, de que me den los antojos. Si no va a ser de la manera en que yo pienso que sea, es mejor no traer un bebé al mundo”, responde Alejandra.

Mientras que las críticas en redes no paran. “La gente te ataca, la gente no entiende tu proceso porque no están viendo realmente tu base, tu peor base, que fue por ejemplo tu depresión”, señala la psicóloga Yenniffer Mujica.

“A Alejandra al principio la afectaba, a mí también, pero cuando uno siente lo que sentimos por Batmancito, decimos: ‘no estamos locos’”.

La mayoría de los internautas han expresado su rechazo por la manera en que Alejandra y Jaime tratan a Batmancito e incluso cuestionan si lo que buscan es ganar seguidores o si su terapia es real.