Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

HOMBRE ASESINA A PUÑALADAS A SU ESPOSA Y TIRA AL LAGO A SU HIJO DE DOS AÑOS QUE APARECE ENTRE LAS FAUCES DE UN CAIMÁN

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Taylen Mosley, el niño de dos años reportado como desaparecido, fue hallado muerto, informó el Departamento de la Policía de St. Petersburg en una conferencia de prensa. El jefe de la policía Anthony Holloway informó que aparentemente una persona encontró el cuerpo del pequeño en el lago Maggiore al sur de la ciudad.

La declaración indica que un caimán llevaba el cuerpo del pequeño Taylen en la boca cuando fue encontrado y la policía informa que el animal tuvo que ser sacrificado para poder recuperarlo. Las autoridades informaron que aún no se determina la causa de muerte de Taylen.

Se conocen escalofriantes detalles del menor de solo 2 años que encontrado sin vida en las fauces de un caimán, solo días después del asesinato de su madre en Florida.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre lo que ocurrió antes de la muerte del pequeño ni declaraciones del padre de la víctima, quien sigue hospitalizado y ahora enfrenta dos cargos por homicidio. Esta es una investigación en desarrollo y le tendremos más información conforme sea revelada por las autoridades.

Previamente las autoridades locales de St. Petersburg hallaron a una mujer de 20 años asesinada dentro de su apartamento, y su hijo, un niño de 2 años, fue reportado desaparecido. La Policía de la ciudad, emitió una alerta Amber luego de que encontraran muerta a Pashun Jeffery en el complejo de apartamentos, ubicado en la cuadra 1601 de 4th Street North.

MILLONES DE PERSONAS PERDERÁN LA COBERTURA DE MEDICAID TAN PRONTO CULMINE LA EXENCIÓN DE LA PANDEMIA

Una regla de la era de la pandemia que protegía a las personas de perder su cobertura de Medicaid expirará poniendo en riesgo la cobertura de seguro médico de millones de personas, pues Medicaid proporciona seguro médico gratuito a personas de bajos ingresos. Por lo general, los beneficiarios deben renovar su cobertura cada año y, si ya no son elegibles, pierden su cobertura. Pero los legisladores aprobaron una regla en 2020 que mantenía a las personas inscritas automáticamente en el programa del gobierno, incluso si ya no cumplían con los requisitos de cobertura.

Esa protección terminará y dejará a 15 millones de personas en riesgo de perder su seguro médico. Unos 95 millones de personas en EEUU están actualmente inscritas en Medicaid y CHIP, que brinda cobertura de bajo costo a los niños. La seguridad financiera de la que dependen millones de estadounidenses mayores se quedará corta de fondos para pagar los beneficios completos en la próxima década, según reporte del Seguro Social y Medicare.

Medicare, el seguro federal de salud que cubre 65 millones de personas mayores y beneficiarios con discapacidad no podrá pagar los beneficios completos para visitas de pacientes a hospitales y estadías en lugares de cuidados para ancianos a partir del 2031. Y en el 2033 el Seguro Social no tendrá suficiente dinero para cumplir con los pagos completos de jubilación para sus 66 millones de beneficiarios.

Hace casi 3 años, el gobierno federal comenzó a enviar miles de millones de dólares como fondos extra de Medicaid a los estados para que no sacaran a las personas humildes del programa de salud. En el caso de Florida, casi la cuarta parte de los residentes podrían perder su seguro médico. Durante la emergencia de salud pública, el gobierno federal envió partidas presupuestarias a los estados para mantener la inscripción de las personas con Medicaid, pero esos pagos ya se terminan y se quedarían sin cobertura de salud.

La gente mayor, con condiciones de salud delicada y de bajos recursos es el otro grupo de la sociedad con un serio problema ante esta situación. Se espera que el gobernador ordene depurar a casi 900 mil personas que ya no serán elegibles para el Medicaid, dice un comunicado firmado por la presidenta del Partido Demócrata de Florida, y asegura que Ron DeSantis no tienen intención de extender dicha cobertura.

Las personas que quieran saber si aún son elegibles para seguir con Medicaid pueden buscar más información en la página web del departamento de salud de Florida, o llamar al 850-300-4323.

ACUSAN DE NARCOTRÁFICO A DIRECTORA DE UN SINDICATO POLICIAL EN EEUU

La antigua ejecutiva del sindicato de policías de San José está acusada de tráfico de drogas mientras usaba recursos de la agencia. Joanne Segovia, de 64 años, gerente de la oficina de la Asociación de Oficiales de Policía de San José, comparecería ante un magistrado federal en la ciudad, pues la denuncia federal alega que recibió 61 envíos de drogas por correo a su casa en San José desde Hong Kong, Hungría, India y Singapur. Luego, supuestamente, los distribuyó por correo a otros estados.

Una parte de la denuncia indica que el número de teléfono de Segovia está vinculado a un hombre de Alabama que murió de una sobredosis en 2022. Segovia supuestamente usó la cuenta de UPS y un correo electrónico del sindicato en algunas transacciones. Pero el presidente del sindicato, Sean Pritchard, dijo que, como gerente de la oficina, no tenía poder de decisión ni acceso a las finanzas de la asociación.

El presidente del sindicato, Sean Pritchard, le dijo a NBC Bay Area que, como gerente de la oficina, no tenía poder de decisión ni acceso a las finanzas de la asociación.

También dejó en claro que Segovia es la única persona acusada de los crímenes, y que su acusación no es un reflejo del trabajo de la agencia. Durante una entrevista exclusiva, Pritchard indicó que los presuntos delitos cometidos por su colega de toda la vida fueron un shock y que los oficiales se sienten traicionados.

“Esta no es la persona que conocemos, la persona que ha trabajado con las familias de los oficiales caídos, organizado eventos de recaudación de fondos para los hijos de los oficiales”, dijo Pritchard. "Simplemente no es a quien hemos conocido durante una década". Segovia fue suspendida de sus labores y probablemente será despedida. No está claro si Segovia estaba usando o no las drogas que supuestamente traficaba. Si es declarada culpable, se enfrenta a un máximo de 20 años de prisión.