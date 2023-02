Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

HALLAN CADÁVERES EN APARTAMENTO LLENO DE RATAS DONDE BUSCABAN A VARIOS RAPEROS DESAPARECIDOS

Las autoridades que buscan a tres raperos novatos desaparecidos desde hace casi dos semanas encontraron a “varios cadáveres” en un edificio de apartamentos vacío en una zona de Detroit. La policía estatal advirtió que no están confirmadas las identidades de los tres cadáveres.

Kelly, de 27 años, de Oscoda; Montoya Givens, de 31, de Detroit, y Dante Wicker, de 31, de Melvindale iban a actuar durante una fiesta en un restaurante en Detroit el 21 de enero, pero fue cancelada su presentación. Desde entonces se desconoce su paradero.

“Por favor recuerden que todas las víctimas tienen familias, y no debemos darnos el lujo de adivinar sus identidades y después retractarnos si nos equivocamos”, dijo la policía estatal en Twitter. “Una vez que la información esté confirmada la actualizaremos”.

Taylor Perrin, prometida de Armani Kelly, dijo que la policía informó del hallazgo a la familia de Kelly. “Gracias por todo el amor y las oraciones durante este momento muy difícil”, dijo la madre de Kelly, Lorrie Kemp, en Facebook. La policía estatal dijo que “varias víctimas” fueron encontradas en un edificio de apartamentos abandonado en Highland Park, cerca de Detroit.

Según una descripción del inmueble, el edificio se encontraba “en muy malas condiciones e infestado de ratas” lo que entorpecía el avance de las pesquisas. “Los detectives continúan investigando este incidente y lo más posible es que estarán ahí durante la noche”, dijo la policía estatal. Los tres raperos se conocieron en prisión. Kelly y Givens estaban en libertad condicional cuando ocurrió su desaparición, según el departamento estatal de prisiones.

LOS REACCIONES MÁS IMPRESIONANTES VIVIDAS DURANTE EL JUICIO DE SENTENCIA AL ACTOR PABLO LYLE

El actor mexicano Pablo Lyle fue sentenciado en Miami a cinco años de prisión y ocho años de libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años y de origen cubano. La sentencia incluye también clases de manejo de ira y servicio comunitario. Además, le contará el tiempo que ya ha pasado en prisión.

El actor de 36 años enfrentaba una sentencia de hasta 15 años en prisión, de acuerdo con la recomendación hecha por la fiscalía. Durante la primera parte de la audiencia, la jueza Tinkler Méndez escuchó a familiares de Lyle hablando de su comportamiento como parte de la familia y de cómo le había afectado la muerte de Hernández. "Es un buen hombre", dijo su hermana, visiblemente emocionada.

Se refirieron al hecho como un lamentable incidente que se convirtió en una tragedia para dos familias. También habló su esposa Ana Araujo, quien hizo referencia a la reacción de Lyle cuando se enteró que el señor Hernández había fallecido. "Pasó el día vomitando, llorando, no podía dormir", dijo. La esposa se refirió a Lyle como un "corazón con patas", del que dijo, sentirse orgullosa. Señaló el remordimiento que sintió el actor por lo ocurrido. Posteriormente el propio actor le pidió perdón a la familia Hernández y, con lágrimas en los ojos, afirmó que "yo sólo pensaba que estaba protegiendo a mi familia".

Juan Ricardo Hernández Jr., hijo de la víctima, se acercó posteriormente al estrado para mostrar un video grabado por su abuela. "Sé que no voy a recuperar a mi hijo pero espero que ahora se pueda hacer justicia", dijo Silvia Benedicta Pérez Pérez, de 92 años, en el video presentado en la corte.

Mercedes Arce, pareja de la víctima, dijo que había tenido una relación de cuatro años con Hernández, a quien conoció en su lugar de trabajo. "Nos íbamos a casar la semana en que ocurrió la tragedia. Se quedó todo preparado", dijo. Arce afirmó que su salud se ha deteriorado desde la muerte de su pareja y que tiene que recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico. "Cuando tengo que salir al médico o algo, me da miedo salir a la calle", señaló.

En su testimonio ante la jueza, Arce dijo: "Sé que no fue su intención matarlo, pero los actos tienen consecuencias. Espero que Dios nos de fuerza para soportar este dolor ... Pido que se le dé lo máximo", agregó.

Los hechos por los que fue condenado Lyle ocurrieron el 31 de marzo de 2019, cuando el actor iba rumbo al Aeropuerto Internacional de Miami en un vehículo conducido por su cuñado, Lucas Delfino. En el trayecto se cruzaron con el automóvil conducido por Hernández.

En un semáforo en rojo, Hernández, de origen cubano, se bajó para recriminar de forma airada a Delfino por una maniobra que había realizado previamente.

En medio de la discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien, de acuerdo con las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, se desplomó al instante y luego murió a los pocos días en un hospital de Miami.

TE DECIMOS COMO IDENTIFICAR LA DEPRESIÓN POSPARTO

La depresión posparto es la depresión que ocurre después de tener un bebé, que también se le conoce como "Baby Blues", y muchas veces no se le presta la debida atención. Este trastorno ha tomado más relevancia en la región, tras el asesinato de 3 menores a manos de su madre, la semana pasada en Duxbury, Massachusetts, según las autoridades.

Karina Fernández, sufrió depresión posparto, y ella vivió en carne propia, los estragos de esta condición, "No tenía ni idea que era depresión, o sea no tenía información para saber que era eso, uno cree que la depresión es estar triste y llorar" Fernández dice que sentía como miedo de que su bebé se despertara, un miedo que no podía explicar porque dice que era algo irracional.

"La depresión posparto es más caracteriza por síntomas de llanto excesivo, dificultad para relacionarse con él bebe, aislarse de la familia" dice la ginecóloga Aurora Domínguez.

Los Centro de Control de Enfermedades también añaden síntomas comunes de alguien que sufre depresión posparto como llorar con más frecuencia de lo normal, tener sentimientos de enojo, alejarse de los seres queridos, sentirse distante del bebé, preocuparse o sentirse excesivamente ansiosa. Pensar en lastimarse a sí misma o en lastimar al bebé.Y dudar de su capacidad para cuidar al bebé.

De acuerdo con un análisis hecho por los CDC, la tasa de mujeres embarazadas con un diagnóstico de depresión al momento del parto aumentó siete veces desde el 2000 hasta el 2015. Es importante señalar que hay diferentes tipos de trastornos. Por ejemplo, la tristeza posparto puede presentarse por unas dos semanas, mientras que la depresión posparto puede durar un año o mucho más. Domínguez dice que se debe referir a la madre, a un psicólogo o a un psiquiatra de ser necesario.