Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

UNA BEBÉ DE 13 MESES ES LA PRIMERA EN RECIBIR EL INTESTINO DE UN FALLECIDO

Emma, una bebé española de 13 meses, es el primer caso en el mundo en recibir un trasplante multidisciplinar de intestino "en asistolia", una técnica en la que los órganos y tejidos del donante se mantienen con oxigenación extracorpórea una vez certificado su fallecimiento. Esta técnica "hace posible el uso de órganos sólidos que de otra forma se perderían", según los expertos. La niña, que ya se encuentra en perfecto estado en su casa, sufría un "fracaso intestinal" diagnosticado desde su primer mes de vida y se encontraba en un estado de salud muy deteriorado.

La intervención, que supone un hito en este tipo de trasplantes, se llevó a cabo en el hospital público madrileño de La Paz. La bebé fue trasplantada mediante una donación en "asistolia", que consiste en la donación de órganos y tejidos que proceden de una persona a la que se le diagnostica la muerte tras la confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias (ausencia de latido cardíaco y de respiración espontánea), órganos que se preservan con un sistema de oxigenación extracorpórea.

A pesar de que un 30% de los candidatos fallece en lista de espera, nunca se había utilizado el intestino procedente de donación en "asistolia" al considerarse que no sería válido, dadas las características especiales de este órgano. Sin embargo, el Grupo de Malformaciones Congénitas y Trasplante del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de la Paz puso en marcha un proyecto de tres años de investigación en el que se experimentó y demostró que el intestino donado era válido. La operación fue un "éxito" en el que participaron profesionales de hasta siete especialidades pediátricas.

Según la sanidad madrileña, en los últimos años ha aumentado el número de pacientes que requieren de un trasplante de órgano sólido para seguir con vida y "la donación en asistolia se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante puesto que en adultos ya representa un tercio de las donaciones" que se realizan en España. Esta técnica fue utilizada en La Paz por primera vez en 2014 en adultos y en septiembre de 2021 en niños, aunque previamente el equipo de trasplantes infantil la había realizado en tres hospitales de Madrid, y de las regiones del País Vasco y Andalucía, la primera de ellas en 2018.

SOBREVIVE A UN ATROPELLAMIENTO PERO MUERE TRAS VOLCARSE LA AMBULANCIA

Una ambulancia que se dirigía al hospital fue chocada y terminó volcada, en un accidente que terminó hiriendo a tres paramédicos y su paciente, una mujer herida en un accidente previo, que luego falleció como resultado de todo el trauma, dijo la policía.

Los investigadores dijeron que la ambulancia se detuvo en Staten Island, a solo unas pocas cuadras de donde los socorristas recogieron a un peatón herido. La policía dijo que la mujer había sido golpeada por el conductor de un Dodge Charger. Alrededor de las 6:30 a.m., la ambulancia había llegado a Jewett Avenue y Maine Avenue cuando fue embestida por un Jeep. que la dejó volcada en medio de la vía.

Todos los que estaban dentro de la ambulancia fueron trasladados de urgencia al hospital, así como el conductor del Jeep, dijo la policía. Se dijo que los miembros del Servicio de Emergencias Médicas (EMS, por su sigla en inglés) estaban en estado grave, pero se esperaba que se recuperaran.

La mujer que viajaba en la parte trasera de la ambulancia, y quien resultó herida por un accidente automovilístico anterior, fue ingresada al hospital en estado crítico, pero falleció momentos después, según las autoridades que ahora investigan ambos accidentes.

BUZO SOBREVIVE TRAS SER “TRAGADO” POR UNA BALLENA JOROBADA

Un buzo comercial de langosta resultó herido cuando dijo que fue tragado por una ballena jorobada frente a la costa de Cape Cod. Michael Packard estuvo en la boca cerrada de la ballena durante 30-40 segundos, dijo en una publicación de Facebook en una página comunitaria de Provincetown, Massachusetts. Su hermana, Cynthia Packard, le habría dicho al Cape Cod Times que Packard fue trasladado al Hospital con al menos una pierna rota.

"Estaba buceando langostas y una ballena jorobada trató de comerme. Estuve en su boca cerrada durante unos 30 a 40 segundos antes de que saliera a la superficie y me escupiera. Estoy muy magullado pero no tengo huesos rotos", escribió Packard, agradecido por la ayuda que recibió de los rescatistas en Provincetown, quienes buscan aclarar lo sucedido, tras la noticia que generó titulares en todo el mundo.

Packard estaba a unos 45 pies de profundidad cuando "sentí que este camión me golpeaba y todo se oscureció", dijo. Al principio pensó que se lo había comido un tiburón blanco (los temidos tiburones se han convertido en elementos fijos frente a la costa de Cape Cod en el verano), luego se dio cuenta de que no tenía dientes: "Dije: 'Oh, Dios mío. Estoy en la boca de una ballena'".

Se enfrentó a una lucha inmediata en la boca dura y temblorosa de la ballena, ya que su regulador de respiración salió de su boca y tuvo que encontrarlo. Luego, mientras pasaban los segundos, Packard pensó: "Así es como vas a morir. En la boca de una ballena". No sabía si lo tragaría o se asfixiaría, dijo, y pensó en sus hijos, de 12 y 16 años, en su esposa, madre y familia. "Solo estaba luchando, pero sabía que se trataba de una criatura enorme, no había forma de que fuera a sacarme de allí", recordó.

Entonces, de repente, Packard vio luz, sintió que la ballena movía la cabeza y fue arrojado fuera. "Estaba tirado en la superficie flotando y vi su cola y volvió a bajar, y yo estaba como, 'Dios mío, salí de eso, sobreviví'". La rodilla de Packard estaba dislocada y tenía daños en los tejidos blandos, dijo que a pesar de la experiencia extremadamente dolorosa, planea volver a bucear en busca de langostas lo antes posible, un trabajo que ama.

Este no fue su primer roce con la muerte, dijo. Estuvo en un accidente aéreo en Costa Rica hace más de 10 años. Otras personas murieron en el accidente, y dijo que estaba cerca de la muerte cuando lo encontraron en la jungla después de dos días. "En Costa Rica me llaman Milagro Mike, y ahora estoy por dos, aquí", dijo.

ESTOS SON LOS FACTORES QUE MANTIENEN ALTA LA INFLACIÓN EN EEUU

Los enredos en la cadena de suministro y la escasez de piezas inflaron el costo de los productos de fábrica cuando la economía salió disparada de la recesión pandémica hace dos años. Luego fue un aumento en el gasto de los consumidores impulsado por los cheques de estímulo federal. Luego, la invasión rusa de Ucrania interrumpió el suministro de gas y alimentos y disparó esos precios.

Desde marzo, la Reserva Federal ha estado elevando agresivamente las tasas de interés para tratar de enfriar los picos de precios. Hasta ahora, hay pocas señales de progreso. El informe sobre los precios al consumidor en septiembre fue más positivo de lo esperado, incluso cuando algunos de los principales impulsores de la inflación como los precios de la gasolina y los automóviles usados cayeron por tercer mes consecutivo. Los precios al consumidor, excluyendo los costos volátiles de los alimentos y la energía, se dispararon un 6.6% respecto al año anterior, el ritmo más rápido en cuatro décadas.

La inflación general disminuyó un poco, principalmente debido a la gasolina más barata. Pero los alimentos, la atención médica y la vivienda más costosos apuntaban a una ampliación de las presiones de los precios en toda la economía. La alta inflación ahora se ha extendido mucho más allá de los bienes físicos al vasto sector de servicios de la nación, que incluye todo, desde atención dental y alquiler de apartamentos hasta reparaciones de automóviles y tarifas de hotel. La ampliación de la inflación hace que sea más difícil de controlar. El informe subrayó que es posible que la Fed tenga que aumentar su tasa clave a corto plazo incluso más de lo esperado, y mantenerla allí por más tiempo, para frenar la inflación.

Los consumidores aún se las arreglan para gastar más, a pesar de que las ganancias salariales promedio durante el año pasado no se han mantenido al ritmo de la inflación. Muchas empresas, en particular las corporaciones más grandes, han aprovechado el aumento de los salarios y el aumento de los ahorros de los consumidores gracias a los cheques de estímulo del gobierno para aumentar sus precios.

La disminución de los salarios (después de ajustarse a la inflación) podría eventualmente desacelerar la demanda y ayudar a obligar a las empresas a bajar los precios. Ya hay señales de que algunos estadounidenses, en particular las familias de bajos ingresos, se resisten a los precios inflados. El aumento de los precios a menudo puede llevar a los consumidores a cambiar sus gastos a otras cosas, en lugar de recortar en general. En este momento, por ejemplo, los estadounidenses están cambiando más de sus gastos de bienes físicos a servicios. Y ese cambio es evidente en las categorías donde los precios están subiendo.

Los restaurantes, las aerolíneas y los hoteles todavía tienen muchos menos trabajadores que antes de la pandemia. Con una demanda saludable, las empresas de esas industrias se han visto obligadas a proporcionar fuertes aumentos salariales para atraer o mantener a los trabajadores. Esos aumentos a menudo se transmiten a los consumidores en forma de precios más altos, un ciclo que alimenta la inflación. Muchos otros servicios también están reportando grandes aumentos de precios, incluyendo atención médica, seguros de automóviles, servicios veterinarios y visitas al dentista.