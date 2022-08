Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

PLÁCIDO DOMINGO ESTARÍA RELACIONADO CON UNA RED DE TRÁFICO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El tenor español Plácido Domingo es salpicado en una causa judicial que investiga el alcance en Argentina y Estados Unidos de una organización que usaba como fachada un centro de yoga para explotar sexualmente a sus clientes y despojarlos de sus bienes. Un audio suministrado por un funcionario de la Policía Federal contiene la conversación que habría tenido la estrella de la ópera, de 81 años, con una mujer de la secta sobre la organización de un encuentro sexual entre ambos en un hotel de Buenos Aires. En 2019 Domingo fue acusado de “conducta inapropiada” por varias mujeres. Las denuncias fueron reportadas y paralizaron durante un tiempo su carrera en Estados Unidos así como en su España natal.

En la escucha, que habría tenido lugar cuando Domingo estaba en abril en Buenos Aires con motivo de un concierto, el tenor aconseja a la mujer — identificada como Susana Mendelievich y apodada “Mendy”— que evada a su equipo de seguridad para que pueda subir a su habitación del hotel. “Cuando salgamos de la cena venimos separados, ¿no? Lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba”, dice en la grabación. Mendelievich es una pianista que actuó en ocasiones con Domingo. En otro audio, la mujer habló con el líder del grupo para comentarle sobre el diálogo que habría tenido con el tenor. “Ya me llamó (Domingo) y armó la matufia (el engaño) para que esta noche me quede yo en el hotel sin que los agentes se den cuenta”, dice.

El funcionario -que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a revelar información que está bajo investigación- acotó que el artista no está imputado y al parecer sólo consumía prostitución, lo que no es ilegal en Argentina. Domingo no ha hablado públicamente de este caso y sus representantes no respondieron a una solicitud de comentarios. El grupo delictivo fue desbaratado en los últimos días luego de la detención de cerca de una veintena de sus integrantes. El supuesto cabecilla de la banda, Juan Percowicz, de 84 años y quien se hacía llamar “Maestro”, fue arrestado días atrás por orden de juez federal Ariel Lijo, quien además dispuso el embargo de decenas de propiedades y automóviles de éste y otros imputados. En el marco de los últimos avances de la causa judicial argentina la policía detuvo el miércoles por la noche en las afueras de Buenos Aires a Gabriel Sorkin, de 49 años, informó el gobierno.

Según el expediente judicial, los detenidos están acusados de integrar una organización delictiva “con rasgos de secta de naturaleza espiritual denominada Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA)” que operó al menos desde 2004 hasta 2022 y aparentemente se dedicaba a captar mediante engaños a personas vulnerables para reducirlas a la servidumbre y explotarlas sexualmente. A partir del culto alrededor de su principal dirigente el grupo habría promovido una estructura ilegal de negocios en Argentina y Estados Unidos para dar apariencia lícita a los fondos obtenidos como producto de sus actividades “con el único fin de enriquecerse y obtener influencias y/o coberturas para sus líderes”.

La organización, sostiene el expediente, contaba con una estructura jerárquica y piramidal de la que participaban aproximadamente 179 alumnos repartidos en sus sedes ubicadas en Buenos Aires, Las Vegas, Chicago y Nueva York, a los cuales se le otorgaba un rango. Varias personas vinieron desde Estados Unidos a Argentina para tener sexo con mujeres y “alumnas” explotadas sexualmente eran llevadas a ese país norteamericano y también a Uruguay para atender a clientes. También fueron trasladados psicofármacos y antidepresivos.

El último eslabón del circuito económico de la secta son fundaciones establecidas en Estados Unidos para supuestamente captar nuevas inversiones e ingresar al mercado formal el dinero obtenido de forma ilegal mediante la compra de bienes inmuebles. Para ello los líderes contaban con el asesoramiento de varios miembros de la organización que residían en el país norteamericano. Sobre tres de ellos -María Beatriz Bugari, Pablo Sinigaglia y Verónica Iácono- pesan órdenes de captura internacional pedidas por el juez argentino.

Uno de los principales denunciantes de la actividad de EYBA es Pablo Salum, de 44 años. Según sostiene, convirtió en esclavas sexuales a su hermana y a su madre. La secta aislaba socialmente a sus miembros de familiares y amigos. La causa judicial contra los líderes de la Escuela de Yoga de Buenos Aires que se tramitó durante los años 90 fue cerrada sin condenas. El juez Lijo investiga además a BA Group y a la Clínica CMI Abasto, otros dos centros que habrían desarrollado actividades delictivas similares a las de la escuela y que formarían parte de la misma organización.

VANESSA BRYANT NARRA SU ANGUSTIA POR LA POSIBE REVELACIÓN DE LAS FOTOS DEL ACCIDENTE

Vanessa Bryant testificó que se sintió traicionada cuando supo que se habían tomado fotos personales en el lugar del accidente de helicóptero que mató a nueve personas, incluido su esposo Kobe Bryant y su hija, Gianna. Bryant, llorando durante su emotivo testimonio, agregó que vive con miedo de que aparezcan las imágenes. “Es como COVID-19. Una vez que se propaga, no se puede recuperar”, dijo en la corte.

Su testimonio se presenta en la demanda federal por angustia emocional contra el condado de Los Ángeles, sobre fotos que se tomaron en la escena del trágico accidente de 2020 y compartidas tanto por los agentes del alguacil del condado de Los Ángeles como por los bomberos del condado de Los Ángeles. La demanda fue presentada tanto por Bryant como por Chris Chester, quien perdió a su esposa e hija en el mismo accidente. Chester y Bryant están demandando al condado por millones de dólares no especificados.

Bryant, de 40 años, testificó que los socorristas que tomaron fotos de su hija muerta de 13 años "violaron" a la niña. Dijo que estaba devastada al saber que las fotos habían sido tomadas, a pesar de que el alguacil le aseguró que la escena del accidente en Calabasas estaría asegurado. Ella dijo que sigue sufriendo de dolor y ansiedad ante la idea de que algún día aparezcan fotos del lugar del accidente. Ella dijo que está buscando justicia y rendición de cuentas para su hija y su esposo. Bryant también testificó sobre el conocimiento de las fotos días después de la tragedia al noroeste de Los Ángeles.

“Sentí que quería correr, correr por la cuadra y gritar”, dijo, mientras sus lágrimas se convertían en sollozos. “Era como la sensación de querer correr por un muelle y saltar al agua. El problema es que no puedo escapar. No puedo escapar de mi cuerpo”. Estaba con amigos y sus otras hijas, y cargando a su bebé de 7 meses, cuando recibió una llamada sobre una historia de Los Angeles Times en las fotos del lugar del accidente. “Salí corriendo de la casa y di la vuelta a un lado para que mis hijas no pudieran ver”, dijo. “Me sorprendieron de nuevo, devastado, herido. Confié en ellos. Confié en que no harían estas cosas”.

El abogado de Vanessa Bryant, Luis Li, dijo al jurado en su declaración de apertura en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos que las fotos tomadas con un teléfono celular en la escena del accidente por un oficial y un capitán de bomberos eran “chismes visuales” vistos “para reírse” y no tenían propósito oficial. “Fueron compartidos por agentes que jugaban videojuegos”, dijo Li. “Fueron compartidos repetidamente con personas que no tenían absolutamente ninguna razón para recibirlos”.

Chester subió al estrado y compartió un emotivo testimonio con el jurado. Pero según Royal Oakes, analista legal de la estación hermana NBC4, el condado de Los Ángeles hizo un trabajo eficaz durante el contrainterrogatorio. “Lograron que reconociera que solo pasar por el juicio en sí mismo es parte del proceso de curación: escuchar la explicación, escuchar la disculpa”, dijo Oakes. “Y admitió, sin diagnóstico ni tratamiento de depresión, está haciendo yoga, surfeando. Así que eso fue útil para el condado”.

La defensa también señaló durante el juicio que las fotos no han aparecido en línea durante los dos años y medio transcurridos desde el accidente. Varios miembros del personal del departamento de bomberos y del alguacil del condado también subieron al estrado durante el juicio y le dijeron a los miembros del jurado que borraron todas las fotos del lugar del accidente que tenían en sus teléfonos celulares y que habían compartido con otras personas. Los abogados del condado también han argumentado que al eliminar las fotos de forma permanente, garantizan que las fotos no saldrán a la luz pública.

FBI DESARTICULA UNA PELIGROSA PANDILLA DE LOS ÁNGELES CON DECENAS DE ARRESTOS

Una investigación de 4 años culminó con el arresto de 28 miembros y asociados de una pandilla que por 50 años ha asolado el sur de Los Ángeles, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El operativo conjunto de autoridades locales y federales llevó al arresto de los sospechosos, presuntamente vinculados con la pandilla Eastside Playboys, por cargos federales de extorsión, tráfico de drogas y armas de fuego, y otras acusaciones por violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO).

El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, dijo en un comunicado que el caso es la culminación de años de trabajo para sacar a los pandilleros violentos de las calles y “desmantelar las organizaciones criminales que alimentan los delitos violentos”. A su vez, la fiscal federal para el Distrito Central de California, Stephanie S. Christensen, indicó que la pandilla está acusada de azotar el sur de Los Ángeles e intimidar a la comunidad “por 50 años a través de repetidos actos de violencia, tráfico de drogas, extorsión de pequeños negocios y violaciones a las leyes de armas”.

Veintiocho presuntos miembros y asociados de una pandilla callejera del sur de Los Ángeles fueron arrestados el jueves en una serie de redadas realizadas por un grupo de varias agencias en respuesta a las acusaciones federales que alegan delitos que incluyen crimen organizado, extorsión de negocios locales y tráfico de drogas y de armas.

Según la acusación, algunos de los arrestados se involucraron en el tráfico de drogas a gran escala, incluido el envío de cocaína, metanfetamina y fentanilo a través del Servicio Postal de Estados Unidos, FedEx y United Parcel Service. La pandilla pudo haber extendido sus negocios al condado de Orange, donde supuestamente también distribuyó diversas drogas. Los detenidos presuntamente también operaban dos dispensarios de marihuana sin licencia.

Durante la investigación se confiscaron aproximadamente 47 armas de fuego, 199 kilogramos de metanfetamina, 13.6 kilogramos de fentanilo, 27 kilogramos de cocaína, 7.6 kilogramos de heroína, 283 kilogramos de marihuana y $140,000 en efectivo. La acusación federal incluye a 41 miembros o asociados de la pandilla Eastside Playboys. Aparte de los 28 detenidos, 3 de los sospechosos ya se encontraban bajo custodia de las autoridades y 10 están prófugos.