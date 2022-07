Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

INESPERADO RESULTADO FORENSE REVELA CAUSA DE MUERTE DE IVANA TRUMP, EXESPOSA DE DONALD TRUMP

La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York ha anunciado la causa y la forma de muerte de Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump, quien murió el 14 de julio por heridas de impacto contundente en el torso en su casa de Manhattan, dijeron las autoridades, luego que el médico forense dictaminara oficialmente que su muerte fue un accidente.

"Habiendo publicado esta determinación, la (Oficina del Médico Forense) no hará más comentarios sobre la investigación", se indicó en un comunicado.

Ivana Trump murió este jueves en su apartamento de la Ciudad de Nueva York, según confirmó el propio exmandatario y su familia. "Me entristece mucho informarle a todos los que la amaron, que son muchos, que Ivana Trump ha fallecido en su hogar de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y espectacular que vivió una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo más grande fueron sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Ella estaba muy orgullosa de ellos, y nosotros de ella. Que en paz descanses Ivana", dijo el expresidente Trump en una publicación de su red social Truth Social.

La exmodelo y esquiadora de 73 años nacida en lo que ahora es República Checa habría muerto de un paro cardiorrespiratorio, según fuentes de NBC News. Nacida el 29 de febrero de 1948 en Zlín, Checoslovaquia, con el nombre Ivana Zelnickova, se casó por primera vez con el austriaco Alfred Winklmayr, un amigo de la infancia, para obtener la ciudadanía de Austria y poder salir de su país de origen.

“Nuestra madre fue una mujer increíble, una mujer imponente en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante, y una madre y amiga amorosa”, dijo la familia Trump por medio de un comunicado. “Ivana Trump era una sobreviviente. Huyó del comunismo y abrazó a este país. Le enseñó a sus hijos lo que es la fortaleza, la compasión y la determinación”, agregó la familia. "La echará de menos su madre, sus tres hijos y sus 10 nietos", se indicó.

Donald e Ivana Trump se casaron en 1977 y fueron una de las parejas más famosas de la escena neoyorquina en las décadas de 1980 y 1990 antes de un divorcio público y que acaparó muchos titulares en 1992, cuando Trump conoció a su segunda esposa, Marla Maples. En años recientes, Ivana Trump mantuvo una buena relación con su exmarido. En un libro escrito en 2017, ella dijo que hablaban por teléfono alrededor de una vez por semana. Ivana le dijo al periódico The New York Post en 2016 que ella era seguidora y consejera del expresidente. "Sugiero algunas cosas", le dijo a ese medio. "Hablamos antes y después de sus eventos y él me pregunta qué me pareció", afirmó.

CIERRA POLÉMICO RESTAURANTE DE CONGRESISTA EN DONDE LOS MESEROS PORTABAN ARMAS

El restaurante de la representante de Colorado Lauren Boebert, Shooters Grill, con temática de armas y único lugar en Estados Unidos donde los meseros podían servir a sus clientes con pistolas enfundadas en sus caderas, cierra sus puertas, según lo confirmó la propia congresista a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.

Tanto Boebert como su esposo dijeron en el comunicado publicado que su arrendador había decidido no renovar su contrato de arrendamiento. “La decisión del propietario fue puramente una decisión comercial sin motivación política”, dijo Boebert en su comunicado.

“Hay un tiempo y una estación para todo, y Dios nos ha llamado a concentrar nuestro tiempo y energía en otra parte. Mientras Shooters Grill esté cerrado, manténgase conectado. La marca Shooters no va a desaparecer. Hay cosas emocionantes en proceso”, dijeron.

El restaurante se había convertido en una especie de atracción turística de derecha desde su fundación en 2013 y los comensales podían pedir una variedad de hamburguesas, burritos y nachos, entre otros platos. Boebert se catapultó al estrellato nacional en 2020 después de derrocar al actual representante Scott Tipton en las primarias republicanas. Atrajo una gran atención en el período previo a las elecciones por mantener abierto su restaurante durante el cierre del COVID-19 en contra de la ley estatal.

INVESTIGARÁN A MÉDICA QUE PRACTICÓ ABORTO A NIÑA VIOLADA EN OHIO

El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, anunció que está investigando a la médica que trató a una niña de 10 años que fue víctima de violación en Ohio. El caso desató la indignación nacional y del mismo presidente Joe Biden. Según un médico familiarizado con el caso, los padres de la niña la llevaron a practicarse el aborto a Indiana, en donde el procedimiento sigue siendo legal hasta las 22 semanas de embarazo.

El sospechoso, identificado como Gerson Fuentes y quien fue detenido el martes, se enfrenta a cadena perpetua y permanece detenido bajo una fianza de $2 millones. El acusado confesó haber abusado sexualmente de la menor al menos dos veces, de acuerdo con los fiscales.

En una entrevista con Fox News, el fiscal republicano -quien está en contra del aborto- se refirió a la doctora Caitlin Bernard como una "activista del aborto que actúa como médica" y que tiene un "historial de no informar".

“Estamos reuniendo la información y la evidencia. Vamos a luchar contra esto hasta el final, incluida la revisión de su licencia”, dijo Rokita, quien agregó que su oficina también está investigando si la doctora no informó" el procedimiento en Indiana, lo cual es considerado un delito. El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, no dijo si realmente había algún problema con la licencia del médico o si había algún indicio de que no había denunciado el caso.

La abogada de Bernard, Kathleen DeLaney, emitió un comunicado en el que aseguró que actuó bajo la ley y bajo su ética como médica. “La doctora Caitlin Bernard tomó todas las medidas apropiadas y apropiadas de acuerdo con la ley y su formación médica y ética como médica. Ella siguió todas las políticas, procedimientos y regulaciones relevantes en este caso, tal como lo hace todos los días para brindar la mejor atención posible a sus pacientes", dijo DeLaney en un comunicado.

Y enfatizó: "Ella no ha violado ninguna ley, incluidas las leyes de privacidad del paciente. Estamos considerando emprender acciones legales contra quienes han difamado a mi cliente, incluido el fiscal general de Indiana, Todd Rokita".

RICKY MARTIN ROMPE EL SILENCIO SOBRE RUMORES DE SUPUESTA RELACIÓN CON SU SOBRINO

El artista boricua Ricky Martin negó las acusaciones sobre que estuvo involucrado en una relación amorosa con su sobrino. “La idea no solo es falsa, es repugnante”, aseveró el abogado del artista luego de que los rumores comenzaron a circular en las redes sociales. El sobrino de Martin no fue identificado por su nombre y no quedó claro de inmediato si el sobrino tiene representación legal.

En una declaración a TODAY, el abogado de Martin, Marty Singer, dijo: “Desafortunadamente, la persona que hizo esta afirmación está luchando con profundos problemas de salud mental. Ricky Martin, por supuesto, nunca ha estado, y nunca estará, involucrado en ningún tipo de relación sexual o amorosa con su sobrino. Todos esperamos que este hombre reciba la ayuda que necesita con tanta urgencia. Pero, sobre todo, esperamos que este terrible caso sea desestimado tan pronto como un juez examine los hechos”, finalizó.

Estas nuevas alegaciones ocurrieron luego de que -hace una semana- la juez Raiza Cajigas Campbell del Tribunal de Primera Instancia de San Juan emitiera una orden de protección contra el cantante. En ese entonces, Eric Martin, hermano del cantante, confirmó que la denuncia fue hecha por un sobrino del exponente y aseguró que sufre “problemas mentales”.

“Que él tenga problemas mentales son otros veinte pesos… hemos estado luchando toda la vida por eso”, dijo el hombre a través de las redes sociales. También alegó que el sistema debe buscar cómo rehabilitar a las personas, en lugar de castigarlas. “En vez de estar buscando quién hizo el mal para castigarlo, deberían estar buscando quién hizo el mal para rehabilitarlo”, dijo.