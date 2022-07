Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

RESCATAN VIVO A NIÑO QUE ESTUVO POR CINCO DÍAS ATRAPADO EN UN POZO

Los equipos de rescate lograron sacar con vida a Rahul, el niño de 10 años que quedó atrapado en un pozo en el que se cayó mientras jugaba en su aldea en el este de la India, tras una operación de más de 100 horas que concluyó al quinto día, las autoridades pudieron sacar con vida al menor.

El joven se precipitó a primera hora del día por un pozo en desuso de varios metros de profundidad en la aldea de Pihrid, en el estado de Chhattisgarh, y durante las labores de rescate se mantuvo "estable" y "receptivo", según informó en Twitter la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres.

"Rahul, que quedó atrapado en un pozo, finalmente ha sido rescatado" tras una operación "de enormes proporciones que duró 104 horas", informó la oficina de la jefatura de Gobierno de Chhattisgarh en Twitter.

Autoridades resaltaron la valentía y coraje de Rahul para sobrevivir en estas duras circunstancias. En un video compartido por la gobernación del estado, se observa en el hospital a la madre del pequeño Rahul orando y agradeciendo por el rescate de su hijo. Y en otro video se observa el trabajo de los rescatistas para finalmente sacar al menor por un túnel paralelo que se creó alrededor del pozo, para poder extraer al menor.

AUTORIDADES ALERTA QUE NO USE FLOTADORES PARA BEBÉS POR RIESGO MORTAL

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió a los padres, cuidadores y proveedores de atención médica que no usen flotadores para el cuello en bebés para intervenciones de terapia con agua, especialmente con pequeños que tienen retrasos en el desarrollo o necesidades especiales, como espina bífida, atrofia muscular espinal tipo 1, síndrome de Down o parálisis cerebral. El uso de estos productos puede provocar la muerte o lesiones graves.

Se le recomienda a padres y cuidadores que no usen flotadores para el cuello del bebé para la intervención de terapia de agua pues puede provocar la muerte o lesiones graves ya que aumenta el riesgo de tensión y lesiones en el cuello. Los flotadores para el cuello no han sido evaluados por la FDA.

Si un bebé o una persona bajo tu cuidado resulta lesionado por un flotador de cuello, te recomendamos que lo informes a la FDA, puedes ayudar a la FDA a identificar y comprender mejor los riesgos asociados con los dispositivos médicos. Los flotadores para el cuello son anillos de plástico inflables que se pueden usar alrededor del cuello y permiten que los bebés floten libremente en el agua. Algunos flotadores se comercializan para bebés de hasta dos semanas o prematuros y están diseñados para acunar la cabeza mientras su cuerpo se mueve libremente en el agua.

Informa que no usen flotadores para el cuello con bebés para intervenciones de terapia con agua, especialmente con bebés que tienen retrasos en el desarrollo o necesidades especiales, como espina bífida, atrofia muscular espinal (SMA) tipo 1, síndrome de Down o parálisis cerebral. El uso de estos productos puede provocar la muerte o lesiones graves.

La FDA es consciente de que algunos fabricantes afirman que estos productos respaldan las intervenciones de terapia de agua en bebés con retrasos en el desarrollo o necesidades especiales y que los beneficios de estos productos incluyen mayor tono muscular, mayor flexibilidad y rango de movimiento, mayor capacidad pulmonar, mejor calidad del sueño, y aumento de la estimulación del cerebro y del sistema nervioso. No se ha establecido la seguridad y eficacia de los flotadores para el cuello para aumentar la fuerza, promover el desarrollo motor o como herramienta de fisioterapia.

Los padres y cuidadores han usado estos productos durante el baño, mientras el bebé nada, y como una herramienta de fisioterapia. Los riesgos de usarlos incluyen la muerte por ahogamiento y asfixia, tensión y lesiones en el cuello del bebé. Los bebés con necesidades especiales, como espina bífida o SMA tipo 1, pueden correr un mayor riesgo de sufrir lesiones graves.

La FDA tiene conocimiento de un bebé que murió y otro que fue hospitalizado en relación con el uso de flotadores de cuello. En ambos casos, los menores resultaron heridos cuando sus cuidadores no los estaban monitoreando directamente. Se cree que la muerte o lesiones causadas por flotadores de cuello son raras, los proveedores de atención médica, padres y cuidadores deben saber que estos eventos pueden ocurrir.

MONJE BUDISTA COMBATE LA HOMOFOBIA CON MAQUILLAJE Y TACONES

El japonés Kodo Nishimura, monje budista, maquillador profesional y modelo, se ha convertido en un referente del activismo LGTBQ+ en Japón, desde donde predica un mensaje a favor de la inclusión y la diversidad a través de sus dos pasiones. La relación del monje de 33 años con el budismo no siempre fue idílica. Consciente de su homosexualidad desde edad temprana, Nishimura lidió con una infancia difícil dentro de la conservadora sociedad japonesa.

Ahora está en plena promoción de su libro "This Monk Wears Heels: Be Who You Are" (Este monje lleva tacones: Sé tú mismo), publicado este año y que se lanzará en cinco idiomas en los próximos meses, incluidos el español y el francés. El volumen autobiográfico, es una adaptación más extensa de su primer libro en japonés, "Seisei Dodo" (2020), donde habla de la rama del budismo que profesa, la escuela de la Tierra Pura, y cómo sus enseñanzas le ayudaron a estar en paz consigo mismo, su sexualidad y a desarrollar su activismo por los derechos LGTBQ+.

Contrariado por la perversión con la que se representaba al colectivo y su propia inseguridad, le dio la espalda al budismo y al templo de más de 500 años al cuidado de su familia y con 18 años se trasladó a Nueva York. Empezó a comprar su propio maquillaje y una espontánea anécdota maquillando a una amiga para que se sintiera mejor cuando atravesaba un momento difícil despertó su interés profesional por la industria, en la que lleva diez años y con la que ha pasado por las bambalinas de la Semana de la Moda neoyorquina, Miss Universo o participado en el show de Netflix "Queer Eye: We're in Japan!".

En Japón, donde, pese a ciertos avances, el matrimonio homosexual sigue siendo ilegal, no es frecuente oír insultos por la calle, pero al igual que hay menos violencia también hay menos activismo. "La gente calla porque no queremos que se burlen de nosotros. Según las estadísticas, el 80 % de las personas LGTBQ no pueden salir del armario en sus lugares de trabajo, lo cual es triste, porque significa que se esconden", lamenta Nishimura.

PIDEN A APPLE Y GOOGLE QUE ELIMINEN A TIKTOK DE SUS TIENDAS DE APLICACIONES

Un líder de la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU (FCC, por sus siglas en inglés) le pidió a Apple y Google que eliminen Tik Tok de sus tiendas de aplicaciones por preocupaciones de seguridad de datos relacionadas con China. La popular aplicación de videos cortos es propiedad de la compañía ByteDance, que enfrentó el escrutinio de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Brendan Carr, uno de los comisionados de la FCC, compartió a través de Twitter una carta que envió al CEO de Apple, Tim Cook, y al CEO de Alphabet, Sundar Pichai, en la que señalaba informes y otros desarrollos que hicieron que Tik Tok no cumpliera con las políticas de la tienda de aplicaciones de las dos compañías.

“Tik Tok no es lo que parece ser. No es solo una aplicación para compartir videos divertidos o memes. Es un lobo con piel de oveja”, dijo Carr en la carta. “En esencia, Tik Tok funciona como una herramienta de vigilancia sofisticada que recolecta grandes cantidades de datos personales y confidenciales”.

Esta no es la primera vez que EEUU arremete contra la popular red social. El presidente Biden retiró a principios del 2021 las órdenes ejecutivas que buscaban prohibir las populares redes sociales Tik Tok y WeChat en el país presentadas por su predecesor, Donald Trump, y en su lugar instó a abrir una investigación para identificar riesgos de seguridad vinculados a China.