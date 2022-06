Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

COMPAÑÍAS APOYARÁN A EMPLEADAS QUE DECIDAN ABORTAR EN ESTADOS DONDE ES PERMITIDO

La anulación del fallo Roe vs. Wade por la Corte Suprema, no solo levantó una oleada de reacciones a favor y en contra de líderes políticos, sino también de parte de algunas empresas que marcaron posición sobre el derecho al aborto. Algunas compañías del sector tecnológico, del entretenimiento, servicios, entre otros, expresaron su apoyo a la salud reproductiva de las mujeres y consideran que practicarse un aborto es una decisión personal de la empleada.

Algunas de estas empresas emitieron comunicados sobre la decisión judicial de anular el fallo del derecho al aborto de 1973. Por su parte, Comcast anunció que reembolsará a través del seguro médico hasta $10,000 al año a las empleadas y beneficiaras del plan de salud que necesiten viajar para practicase el aborto que no están disponibles dentro de las 50 millas de la casa de un empleado. Con un plan de reembolso de 3 viajes por año, y $4,000 por viaje, con un máximo anual de $10,000, informó la empresa.

Lyft y Uber habían anunciado que cubrirían los honorarios legales de los conductores en sus respectivas plataformas que son demandados bajo leyes de aborto restrictivas por llevar a pasajeras fuera del estado para interrumpir sus embarazos. Lyft anunció que también reembolsará a las empleadas que necesiten viajar fuera de sus estados para practicase un aborto legal.

Starbucks dijo el lunes que pagará los gastos de viaje de los empleados estadounidenses para acceder a los procedimientos de aborto y confirmación de género si esos servicios no están disponibles dentro de las 100 millas de la casa de un trabajador.

Mientras que Disney comunicó a sus empleados que siguen comprometidos con el cuidado de la salud de los trabajadores, incluyendo el reproductivo. “Los empleados de Disney que no puedan acceder a la atención en un lugar tienen una cobertura asequible para recibir niveles similares de atención en otro lugar. Este beneficio de viaje cubre la planificación familiar (incluidas las decisiones relacionadas con el embarazo)”. p

Por su parte, el grupo Sony expresó que está comprometido con el bienestar y seguridad física y emocional de los empleados, incluyendo lo que se refiere a la salud reproductiva, sin importar del lugar en el que se encuentren, “nuestros planes médicos a través de Aetna brindan atención integral, incluido el reembolso de viajes si es necesario para acceder a los servicios de atención médica disponibles en nuestros planes”, expresó un portavoz de la compañía.

El presidente analizó el alcance de la decisión de la Corte Suprema contra el aborto y llamó a que las manifestaciones se mantengan de forma pacífica.

JPMorgan Chase les informó a los trabajadores que pagará los viajes a los estados que permiten los abortos legales. "A partir de julio, podrá acceder a beneficios cubiertos adicionales bajo el Plan Médico de EEUU", dijo el banco a los trabajadores. "También ampliaremos nuestro beneficio de viaje de atención médica existente, que hoy cubre ciertos servicios como trasplantes de órganos, a todos los servicios de atención médica cubiertos que solo se pueden obtener lejos de su hogar".

Otras compañías como Paramount, la empresa de entretenimiento Warner Bros. Discovery, Microsoft, Dick's Sporting Goods, Amazon, Netflix, Apple, Tesla, Starbucks, otorgarán beneficios en sus seguros médicos.

REVELAN NOTAS DE LA LIBRETA DE BRIAN LAUNDRIE SOBRE EL ASESINATO DE SU NOVIA GABBY PETITO

El abogado de la familia de Brian Laundrie, Steben P. Bertolino le reveló a Telemundo imágenes de la libreta perteneciente al joven en el que el hombre hace alusión a la muerte de Gabby Petito. En un comunicado de prensa dijo: “Hoy, el abogado de la familia Petito, Patrick Reilly, y yo nos reunimos con el FBI en Tampa para revisar y tomar posesión de los artículos personales que pertenecían a Gabby y Brian. Este fue un intercambio previamente acordado para permitir que tanto los Petitos como los Laundries recibieran lo que pertenecía a sus respectivos hijos".

"Como parte de esta devolución de propiedad bajo custodia del FBI, me dieron el cuaderno de Brian. Me gustaría compartir con el público la nota a la que aludió el FBI cuando dijo el 21 de enero de 2022 que Brian se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Gabby Petito. Aunque he optado por publicar esta carta por cuestiones de transparencia.”

El FBI indicó que ninguna otra persona que no fuera Brian Laundrie estuvo "directamente involucrada en la trágica muerte de Gabby Petito".

La familia de Gabby Petito, la joven asesinada cuya misteriosa desaparición despertó el interés nacional, acudió en UN intento de demandar a los padres de Brian Laundrie, el novio y asesino de su hija. El juez Hunter W. Carroll escuchó los alegatos de ambos abogados pero dijo que luego dará a conocer su decisión si la demanda procede a juicio.

La demanda señala que Brian había informado a sus padres que había asesinado a Gabby el 28 de agosto, misma fecha en la que decidieron hablar con el abogado Steve Bertolino. Además, afirma que los padres de Brian lo ayudaron a huir. Por otra parte, los abogados de la familia Petito dicen que incluso Roberta Laundrie bloqueó a la madre de Gabby en su teléfono celular y en Facebook desde septiembre, en un intento de evitar el contacto. Si bien la demanda no proporciona evidencia para respaldar los reclamos, el abogado que representa a la familia Petito, dijo que se pueden probar. Sin embargo, las afirmaciones no tienen que probarse todavía. El juez sólo analizará lo que está en la demanda para tomar su decisión.

EL PRECIO DEL HUEVO ALCANZA UN NUEVO RÉCORD EN EEUU

La influenza aviar altamente patógena vuelve a ser un problema para los granjeros de Estados Unidos, advirtió el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

Recientemente se informó que el precio promedio de una docena de huevos superó los 4 dólar en todo EEUU en el mes de mayo, lo que representa un incremento del 32% a diferencia del mismo periodo el 2021. Pero todo apunta a que los precios seguirán subiendo en las próximas semanas y meses, pues tan solo en el mes de marzo, el precio de la docena se duplicó en comparación de lo que pagaban los mayoristas durante el mes de febrero.

La razón es un brote de la gripe aviar, que ha obligado a sacrificar a millones de aves.

Pese a que este aumento también ha estado relacionado con la inflación, este se aceleró debido a un recién brote de influenza aviar que ha sido detectado en al menos 26 estados. Debido a que la gripe aviar es extremadamente contagiosa, los productores han tenido que sacrificar a millones de parvadas enfermas, cosa que ha a su vez han subido el precio del pollo en general.

Tan solo en el estado de Iowa, se han tenido que sacrificar a unas 56 millones de gallinas infectadas desde que comenzó el 2022. Ante ello, el Departamento de Agricultura de EEUU predice que los alimentos podrían aumentar otro 4 por ciento para fin de año, mientras que el costo de salir a comer podría subir hasta un 6.5 por ciento, según el informe Perspectivas de precios de los alimentos del USDA publicado el mes pasado.

PILOTOS INFORMAN DE RAROS AVISTAMIENTOS CERCA DEL AEROPUERTO DE LOS ÁNGELES

Un piloto de una aerolínea informó haber visto un objeto no identificado o algo que parecía una persona con un "jet pack", o mochila propulsora, a unas 15 millas al este del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en el último de una serie de avistamientos misteriosos y similares que han ocurrido en las inmediaciones del lugar, dijo la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los pilotos de aerolíneas han informado de un avistamiento similar de algo que parecía una persona volando con un "jet pack". El objeto misterioso podría ser algo mucho menos avanzado tecnológicamente, dijeron las autoridades. "Una teoría es que los pilotos podrían haber visto globos", dijeron el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la FAA en declaraciones el año pasado después de que NBCLA obtuviera videos y fotos de la policía que parecen mostrar un juguete inflable con forma humana flotando a miles de pies sobre Beverly Hills.

Nueve meses es el tiempo que se le ha asignado a la NASA para completar una investigación sobre el misterio de los objetos voladores no identificados.

La tripulación a bordo de un helicóptero del Departamento de Policía de Los Ángeles capturó las imágenes el año pasado unas dos semanas después de que se reportara un segundo avistamiento. Ha habido al menos tres avistamientos informados por pilotos que se alinean para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Ninguno de estos ha sido verificado.

Si bien los funcionarios dijeron que el encuentro con la policía podría haber sido un solo globo que se soltó de una exhibición de Halloween y se elevó hacia el cielo, también envalentonó una teoría compartida entre las autoridades federales que investigan los avistamientos: que los pilotos podrían haber visto inflables con forma humana u otros globos que se habían desviado hacia las rutas de aproximación de aterrizaje hacia el Aeropuerto de Los Ángeles.