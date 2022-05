Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas esta semana en Telemundo51.com:

RETIRAN LOTES DE CHOCOLATES KINDER POR POSIBLE CONTAMINACIÓN CON SALMONELA

La Administración de Alimentos y Medicamentos informó que la empresa Ferrero U.S.A., Inc. de Parsippany, Nueva Jersey, está retirando voluntariamente su surtido de chocolate Kinder ® Happy Moments y su canasta de golosinas de chocolate Kinder ® Mix, porque el producto puede estar contaminado con salmonela.

El retiro voluntario es para dos productos en los Estados Unidos. Los productos están siendo retirados porque fueron fabricados en una instalación donde se detectó salmonella typhimurium. Si bien hasta la fecha no hay informes de enfermedades en los Estados Unidos, Ferrero está retirando voluntariamente los productos como medida de precaución debido a los casos informados de salmonela en personas que consumieron productos en Europa que se fabricaron en las mismas instalaciones. Este retiro no incluye ningún otro producto Kinder producidos para el mercado estadounidense.

Los consumidores que hayan comprado el producto afectado no deben comer el producto y pueden comunicarse con la línea de servicio al cliente de Ferrero de lunes a viernes de 9 a. m. a 6 p.m EST. por el 1-800-688-3552, para solicitar el reembolso del producto o por esta vía. https://www.ferreronorthamerica.com/contact-US-residents

De acuerdo al comunicado, la empresa Ferrero lamenta profundamente esta situación. "Nos tomamos la seguridad alimentaria muy en serio y cada paso que hemos dado se ha guiado por nuestro compromiso con el cuidado del consumidor. Continuaremos trabajando en cooperación con la Administración de Drogas y Alimentos para abordar este asunto", informó la compañía.

PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES MENORES A 50 MIL DÓLARES PODRÍAN SER PERDONADOS

El presidente Joe Biden dijo que está considerando perdonar parte de la deuda de préstamos estudiantiles y agregó que planea tomar una decisión sobre el tema en las próximas semanas. "Estoy considerando una reducción de las deudas, pero no estoy considerando una reducción de $50,000 [por prestatario]", dijo a reporteros en la Casa Blanca.

El mandatario enfrenta presión de parte de los demócratas, de activistas y de los votantes más jóvenes para perdonar parte de las deudas estudiantiles. El total de la deuda estudiantil superó en 2021 los $1,700 millones y las dificultades económicas generadas por la pandemia complicaron aún más el cumplimiento de sus pagos para algunas personas.

Sería una victoria para los líderes demócratas y progresistas que han presionado durante mucho tiempo a Biden para que cumpla una promesa de campaña de 2020 de que, como presidente, cancelaría “inmediatamente” hasta $10,000 en deuda por estudiante.

La Casa Blanca fue notablemente más mesurada con respecto a la postura de Biden, pero tales movimientos serían de gran ayuda para muchos de los 43 millones de estadounidenses que tienen préstamos. También sería una victoria para los líderes demócratas y progresistas que han presionado durante mucho tiempo a Biden para que cumpla una promesa de campaña de 2020 de que, como presidente, cancelaría “inmediatamente” hasta $10,000 en deuda por estudiante.

Los demócratas también le han pedido a Biden que extienda la moratoria de los pagos de la deuda por el resto del año, en lugar de dejar que expire el 31 de agosto. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, emitió una nota de optimismo el miércoles. “Creo que el presidente se está moviendo en nuestra dirección. Mis conversaciones con él y su personal han sido muy fructíferas en los últimos tiempos”, dijo.

NIÑOS CORREN ATEMORIZADOS TRAS ESCUCHAR TIROTEO CUANDO JUGABAN EN UN CAMPO DE BÉISBOL

Un video capta el momento en que un grupo de niños quedan aterrorizados tras escuchar una ráfaga interminable de disparos cuando jugaban en un campo de beisbol. Autoridades de North Charleston informaron que recibieron reportes de disparos en Pepperhill Park y cuando llegaron varios testigos indicaron que algunos vehículos ingresaron al estacionamiento, donde se produjo un altercado físico seguido de decenas de disparos.

Varios juegos de béisbol juvenil estaban en marcha cuando ocurrió este incidente. Aclararon que el incidente de esa noche no tuvo nada que ver con los deportistas, padres o entrenadores y afortunadamente no se reportaron heridos.

El alcalde R. Keith Summey vio el video de un ciudadano que mostraba a los niños en el campo durante este incidente, y está horrorizado por lo que escuchó y vio. El subjefe de la policía, Greg Gomes, está conmocionado por el video y horrorizado por los eventos, por lo que denunció con vehemencia esta violencia y se indignó con los responsables de poner en peligro tantas vidas inocentes.

Los oficiales de NCPD están investigando activamente este incidente y acordaron reunirse con el personal de recreación para formular un plan de seguridad para garantizar que los jóvenes puedan sentirse seguros cuando juegan en los parques y áreas de juego. También ofrecieron recursos necesarios para ayudar a los afectados a lidiar con un incidente tan traumático.

PODRÍAS PAGAR TARIFA ADICIONAL SI COMPARTES TU CONTRASEÑA DE NETFLIX

Netflix sorprendió al mundo al decir que planea finalmente abordar la práctica desenfrenada de compartir contraseñas. Más de 100 millones de hogares usan una contraseña compartida, dijo Netflix, incluidos 30 millones en Estados Unidos y Canadá.

Pero la empresa no planea simplemente congelar esas cuentas compartidas. Es probable que la compañía favorezca el establecimiento de una tarifa adicional para aquellas cuentas que utilizan varias personas fuera del hogar. El plan de Netflix para capturar esa pérdida de ingresos comenzaría con el envío de una alerta a los titulares de cuentas cuyas contraseñas están siendo utilizadas en otros hogares.

La empresa ya inició una prueba de esta función en algunos países de América Latina. Para las cuentas que comparten una contraseña entre direcciones, Netflix cobra una tarifa adicional para agregar "subcuentas" para hasta dos personas fuera del hogar. El precio es diferente por país. La compañía también permite que las personas que usan una contraseña compartida transfieran su información de perfil personalizada a una nueva cuenta o subcuenta, lo que les permite mantener su historial de visualización y recomendaciones.

Netflix no dijo cuántos ingresos espera generar al implementar su estrategia de intercambio en todo el mundo, aunque sus especialistas dijeron que tomaría alrededor de un año poner en uso los precios de su cuenta secundaria a nivel mundial. Una encuesta sugirió que alrededor del 80% de los estadounidenses que usan la contraseña de otra persona no obtendrían su propia cuenta nueva si no pudieran compartir la contraseña. No investigó cuántos actuales usuarios estarían dispuestos a pagar más para compartir con otros.