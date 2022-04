Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas esta semana en Telemundo51.com:

HOMBRE VIVÍA CON 124 SERPIENTES QUE TERMINARON MATÁNDOLO

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Las autoridades determinaron que un hombre que fue encontrado muerto en un hogar en Maryland con más de 120 serpientes -algunas venenosas e ilegales- murió por la mordedura de uno de los reptiles. La víctima, de 49 años, murió a consecuencia del veneno de una serpiente, declaró la oficina del médico forense.

El hombre fue encontrado en su casa, donde las serpientes estaban en jaulas cuando llegaron los agentes del alguacil. Un vecino que vivía en Raphael Drive notó que no había visto a la víctima en casi un día, se acercó a la puerta y pudo ver por una ventana que el hombre estaba tirado en el piso, y llamó al 911. A la llegada de las autoridades, descubrieron que el hombre estaba inconsciente y en la casa habitaban 124 culebras, incluida una pitón birmana de 14 pies de largo.

La víctima murió en enero y fue hallada en una casa con más de 100 serpientes.

Los funcionarios de control animal respondieron al lugar y comenzaron a examinar la enorme colección de animales. La colección incluía pitones, serpientes de cascabel, cobras y mambas negras, algunas de ellas venenosas e ilegales en Maryland. Los funcionarios de control animal lograron aislar a las serpientes no venenosas y trajeron a un experto desde Carolina del Norte para que lidiara con las serpientes venenosas. Un equipo pasó horas sacando las serpientes después de que la madre del difunto dio permiso para que se las llevaran. Se podía ver a un hombre sacando una enorme serpiente amarilla de la casa en un contenedor de plástico transparente.

Un cuidador autorizado estaba supuesto a llevar a las serpientes no venenosas a Virginia y las serpientes venenosas se dirigían a Carolina del Norte con otro cuidador. Los expertos tuvieron que calentar sus autos durante aproximadamente media hora para calentarlos lo suficiente como para transportar a los reptiles de manera segura. Los reptiles parecían haber sido cuidados de forma "meticulosa". Los funcionarios dijeron que no creían que las serpientes fueran un riesgo para el público. Si una se escapara, no se creía que pudiera sobrevivir al clima frío.

CONDENADO A MUERTE ELIJE LA SILLA ELÉCTRICA EN LUGAR DEL PELOTÓN DE FUSILAMIENTO

Un prisionero de Carolina del Sur que será el primer hombre ejecutado en el estado en más de una década decidió morir en un pelotón de fusilamiento en lugar de la silla eléctrica. Richard Bernard Moore, de 57 años, es el primer preso estatal en enfrentarse a la elección de los métodos de ejecución después de que el año pasado entró en vigor una ley que establece la electrocución como opción predeterminada y da al recluso la opción de enfrentarse a tres trabajadores penitenciarios voluntarios apuntarán con sus rifles al corazón del condenado.

Moore había pasado más de dos décadas en el corredor de la muerte tras ser condenado por el asesinato en 1999 de un empleado de una tienda de conveniencia. Si se ejecuta según lo programado el 29 de abril, sería la cuarta persona en el país en morir por un pelotón de fusilamiento en casi medio siglo. Solo tres ejecuciones en EEUU han sido llevadas a cabo por pelotones de fusilamiento desde 1976, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro con sede en Washington.

Conoce la historia.

La de Moore marcaría la primera desde la ejecución de Ronnie Lee Gardner en 2010 por un pelotón de fusilamiento de cinco personas en Utah. Carolina del Sur es uno de los ocho estados que todavía usan la silla eléctrica y uno de los cuatro que permiten un pelotón de fusilamiento. La nueva ley del estado fue impulsada por la pausa de una década en las ejecuciones, que los funcionarios penitenciarios atribuyen a la incapacidad de obtener los medicamentos necesarios para realizar inyecciones letales.

Moore es uno de los 35 hombres en el corredor de la muerte de Carolina del Sur. El estado programó por última vez una ejecución para Moore en 2020, que luego se retrasó después de que los funcionarios de la prisión dijeron que no podían obtener drogas para la inyección letal. Los abogados de Moore han pedido a la Corte Suprema del estado que retrase su muerte mientras otro tribunal determina si cualquiera de los métodos disponibles es un castigo cruel e inusual. Argumentan que los funcionarios no se esfuerzan lo suficiente para obtener las drogas de inyección letal, sino que obligan a los presos a elegir entre dos métodos bárbaros.

COLOMBIANO ES APRESADO EN EEUU 30 AÑOS DESPUÉS DE ASESINAR A SU ESPOSA Y DISPARAR CONTRA SU HIJA

El FBI de Boston en conjunto con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunciaron el arresto de un fugitivo colombiano condenado en ausencia por la muerte a tiros de su esposa y el intento de asesinato de su hija. William Hernando Usma Acosta, de 61 años, huyó de Colombia luego del asesinato de su esposa, Laura Rose Agudelo, el 19 de junio de 1994, en Medellín, y el intento de asesinato de su hija.

El hombre que estaba viviendo en Belmont, Massachusetts, bajo el alias de Carlos Alberto Rendón, huyó de Colombia tras matar a su esposa y luego dispararle a su hija cuando intentaba intervenir en el incidente de violencia doméstica. Según un comunicado del FBI, tras el incidente se emitió una Notificación Roja de Interpol.

En junio de 2020, agentes especiales de la Unidad de Delitos Violentos de la División de Boston del FBI recibieron información de que el hombre podría estar residiendo en Boston, y lo rastrearon hasta su casa en Belmont. Según los registros de inmigración, Usma Acosta llegó ilegalmente a EEUU bajo el alias Rendón en 1995 cuando cruzó la frontera con México. En 1998, se casó con una ciudadana estadounidense y obtuvo el estatus de residente permanente legal mientras vivía en Massachusetts.

Más tarde se mudó a Belmont con su esposa e hijo. En 2020, solicitó la naturalización y presentó un certificado de nacimiento colombiano y huellas dactilares. El FBI comparó las huellas dactilares de Rendón con las de Usma Acosta proporcionadas por la Policía Nacional de Colombia y determinó que coincidían exactamente. El 14 de noviembre de 1996, el gobierno de Colombia condenó a Usma Acosta a 55 años de prisión por los delitos, luego la sentencia se redujo a 38 años y 6 meses según las nuevas pautas de sentencia. Posteriormente, Colombia emitió una orden de arresto internacional para que cumpliera su condena.