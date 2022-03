Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas esta semana en Telemundo51.com:

FBI ALERTA DE EXTORSIONES SEXUALES QUE TIENEN A LOS ADOLESCENTES COMO BLANCO

Las autoridades están advirtiendo a padres sobre un incremento en el número de casos de extorsiones sexuales, a través de Internet que tienen como blanco a los adolescentes hombres. El FBI indicó que la línea de pistas del buró ha visto un aumento en llamadas “frenéticas” de jóvenes asustados que han caído presas de este engaño.

La sextorsión es un crimen y los adultos que participen podrían enfrentar penas de hasta vida en prisión. La extorsión consiste en adultos que pretenden ser niñas y a quienes las víctimas, de entre 14 y 17 años conocen por internet. Entonces, estas personas les piden a los muchachos que les envíen fotos “explícitas” de ellos, y una vez que las tienen, amenazan a las víctimas con que publicarán sus fotos si no les dan $300 o $400 dólares.

Una vez que los agentes del FBI se involucran, guían a los jóvenes y a sus familias con el proceso que no solo incluye una investigación, sino también pasos para garantizar que las imágenes no sean distribuidas. El FBI recalca que los padres deben hablar con sus hijos sobre este tipo de engaños y aconsejen estar alertas y desconfiar si conocen a alguien a través de un juego o un app que quieren conectar a través de otras plataformas, y que videos o fotos no son prueba de identidad y que la conducta sospechosa debe ser reportada a un adulto.

“Desafortunadamente, porque a este punto ahora tenemos la producción de pornografía infantil, tendremos que recolectar las imágenes y videos y enviarlos al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados para que puedan tener un catálogo de las imágenes que fueron creadas y la víctima pueda recibir servicios y restitución en lo casos … en los que determinamos que las imágenes fueron usadas por otros predadores infantiles”, advierten las autoridades.

VARIOS NIÑOS FUERON HOSPITALIZADOS TRAS CONSUMIR PASTILLAS RECETADAS

Siete niños en Virginia, de entre 1 y 7 años, fueron hospitalizados tras consumir pastillas recetadas, informaron las autoridades, quienes intentan determinar cómo los menores tuvieron acceso a estos medicamentos. No estuvo claro de inmediato si algún adulto enfrentará cargos relacionado con el incidente que se registró en la pequeña ciudad de Hopewell, localizada a unas 25 millas al sureste de Richmond.

Uniformados respondieron a una vivienda donde encontraron a cuatro niños pequeños inconscientes. Tres otros pequeños fueron hallados en otra parte de la casa, pero estos estaban despiertos aunque algo letárgicos. Los detectives creen que un niño de 7 años agarró los medicamentos, recetados para la ansiedad, y los compartió con los otros menores. Varias horas después los pequeños permanecían internados, pero se espera que todos se recuperen.

Cuando fueron hallados, los niños exhibían síntomas de sobredosis y algunos adultos estaban “reacios” a proveer información a las autoridades. La vivienda estaba dividida en dos unidades. Inicialmente, los agentes sospecharon que los menores habían tomado medicamentos para dormir pero ahora creen que se trató de fármacos contra la ansiedad recetados para el niño de 7 años.

Cuatro de los niños residían en la casa con su madre y su novio, y una amiga de la familia había dejado a sus tres niños para salir por corto tiempo fuera de la casa y comprar comida en una tienda de conveniencia cercana a donde se registró el incidente. La mujer precisó que había otro adulto en la vivienda que se suponía era responsable de supervisar a los menores. Sin embargo, las autoridades no han logrado confirmar la presencia de otro mayor de edad en la residencia.

DEUDAS MÉDICAS YA NO SE REPORTARÁN COMPLETAMENTE A LAS AGENCIAS DE CRÉDITO

Las tres agencias nacionales de reportes crediticios (CRA, por siglas en inglés), Equifax, Experian y TransUnion, anunciaron una medida conjunta de la industria para eliminar casi el 70% de las cuentas de deuda de cobro médico de los informes crediticios del consumidor, es decir, ya no se reflejarán en los reportes pero seguirán pendientes de pago.

Las CRA también anunció que, a partir del 1 de julio de 2022, ya no incluirán la deuda de cobranza médica pagada en los informes crediticios de los consumidores y extenderán el tiempo para la deuda de cobranza médica impaga de seis meses a un año, dando a los consumidores más tiempo para trabajar con seguros y/o proveedores de atención médica para abordar su deuda médica antes de que afecte su crédito.

Según Kaiser Family Foundation, dos tercios de las deudas médicas son el resultado de un gasto médico único o de corto plazo que surge de una necesidad médica aguda. Después de dos años de la pandemia de COVID-19 y una revisión detallada de la prevalencia de la deuda de cobranza médica en los informes crediticios, las CRA están realizando cambios para ayudar a las personas a concentrarse en su bienestar y recuperación personal.

En la primera mitad de 2023, Equifax, Experian y TransUnion ya no incluirán la deuda de cobranza médica de menos de $500 en los informes de crédito.

BRUTAL ATAQUE DE PERROS QUE FUERON SOLTADOS POR SUS DUEÑOS PARA AGREDIR A UN GATO

Un video difundido por PSPCA muestra cómo dos hombres -aparentemente a propósito- soltaron a sus dos perros para que atacaran a un gato ajeno que vieron en un portal mientras la pareja caminaba por una calle de Filadelfia.

Según la Sociedad para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales de Pensilvania (PSPCA, por sus siglas en inglés), el hecho ocurrió en un tranquilo vecindario de Frankford, donde los vecinos ahora intentan identificar a los responsables de tan sangriento suceso.

El aterrador video muestra cómo dos sujetos sueltan a sus dos perros y les instruyen atacar a un gato que descansaba en la terraza de una vivienda. Segundos después un residente sale de la casa e interviene en la pelea animal que dejó al gato con graves heridas.

A los dos sujetos se les ve en ese instante tratando de detener a los perros, pero para ese entonces ya el gatito había sufrido varias heridas, por las que tuvo que recibir atención veterinaria. La PSPCA insta a cualquier persona con información relacionada con este casi que llame al 866-601-722, ahora las autoridades intentan localizar a los responsables.