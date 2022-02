Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas esta semana en Telemundo51.com:

HALLAN UN NIÑO EN UN CONGELADOR TRAS ESTAR DESAPARECIDO POR VARIAS SEMANAS

El hombre de Las Vegas acusado de matar a un menor de edad y mantener su cuerpo en un congelador, hizo su primera aparición en un tribunal de Las Vegas. En la vista se supo que, Brandon Toseland, de 35 años, fue arrestado después de que la policía descubriera el cuerpo del niño en un congelador en un garaje en una casa en Saddle Brook Park Drive un vecindario de Las Vegas.

Toseland “lenta y metódicamente” aumentó el control sobre la madre y los hijos, informó el abogado: cubriendo ventanas; uso de videovigilancia; tomó el celular de la madre; cortó los lazos con su familia y manejaba sus redes sociales. Aunque estaba esposada durante los viajes en vehículo, la madre encontró un bolígrafo y un bloc de notas adhesivas en el automóvil y pudo, cuando Toseland no estaba mirando, “escribir notas, poco a poco, y esconderlas”. Su hija pudo entregar unas nueve notitas a su maestra.

La Policía del Distrito Escolar del condado Clark recibió un reporte de una niña, estudiante de una escuela elemental, que fue a clase con una nota de su madre que indicaba que estaba siendo retenida en contra de su voluntad en su casa y no sabía dónde estaba su hijo. Los abogados de la madre, dijeron que el hombre le decía a su pareja que mataría a sus hijos si terminaba la relación. Luego de más de 10 semanas sin ver a su hijo, la madre decidió enviar la carta con su hija a la escuela.

El macabro hallazgo se hizo la tarde del martes en una casa del noreste del valle de Las Vegas. La policía cree que los restos del menor estaban en el congelador desde diciembre del año pasado.

Las autoridades llegaron a la residencia de Toseland, quien según los registros de propiedad es dueño de la casa de dos pisos y tres habitaciones, allí se percataron de que una mujer y un hombre salían en un auto. La mujer le dijo a la policía que no había visto al niño desde el 11 de diciembre de 2021 y temía que pudiera estar muerto. Agregó que su novio, no le permitía entrar a ciertas áreas de la casa.

Tras una orden de allanamiento, las autoridades encontraron el cuerpo del menor dentro de un congelador y creen que estuvo ahí desde diciembre del año pasado. Actualmente, Toseland, quien no es el padre de ninguno de los menores involucrados, enfrenta cargos de secuestro y de asesinato. Sin embargo, este individuo ha enfrentado la justicia anteriormente por cargos de posesión de drogas, intrusión, conducta inapropiada y lascivas. Según la corte tiene registro de tres cargos por violencia doméstica.

EEUU AUTORIZA UN CONDÓN ESPECÍFICO PARA EL COITO ANAL

Por primera vez, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó la comercialización de condones específicos para relaciones sexuales por vía anal. La autorización de One Male Condom llega después de que un estudio concluyera que estos condones tienen menos de 1% en la tasa de fallas durante el coito anal.

La autorización busca evitar la exposición del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), además de reducir el riesgo de embarazo. La autorización crearía una balance entre los productos en el mercado. Según el último reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre el uso de condones en EEUU, publicado en 2017, se estimaba que 23.8% de las mujeres y 33.7% de los hombres de 15 a 44 años usó un condón en la última relación sexual en los últimos 12 meses.

El estudio clínico liderado por Siegler fue realizado a 504 hombres entre 18 y 54 años y encontró que la tasa total de fallas del condón fue del 0.68% para el coito anal y 1.89% para relaciones sexuales vía vaginal. Para el análisis, se definió como fallas a deslizamientos y roturas. Además, el estudio reportó que tasa de casos de enfermedades de transmisión sexual fue de 0.64 %; molestias relacionadas con el condón o el lubricante, 0.85%, molestias en la pareja con el lubricante, 0.21% e infección del tracto urinario en la pareja, 0.21%.

La FDA detalló que el "One Male Condom" es una funda de látex de goma natural que está disponibles en tallas: estándar, delgada y "ajustada". Esta última viene en 54 tamaños diferentes. La agencia recalcó que el producto debe usarse con lubricantes compatibles. Estos condones serán comercializados por la compañía Global Protection Corp.

COMO PUEDES RECUPERAR TU REEMBOLSO DEL IRS SI LO HAS PERDIDO O TE LO ROBARON

Nada más frustrante que esperar tu reembolso y los pagos de los créditos fiscales durante semanas, incluso meses, solo para descubrir que el dinero está perdido o fue robado. La pregunta más urgente de los contribuyentes en estos casos es si pueden obtener un reemplazo de sus cheques y cómo rastrear el dinero. Siempre puedes verificar el estado de tu pago mediante la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? en IRS.gov o la aplicación móvil IRS2Go. El sistema se actualiza no más de una vez cada 24 horas, en general durante la noche. Si la plataforma indica que el IRS emitió tu reembolso, pero no lo has recibido, es posible que tu dinero se haya extraviado o haya sido robado.

Si este es el caso, puedes pedirle al IRS que haga un seguimiento del reembolso. Aquí te explicamos el proceso que utiliza el IRS para rastrear un cheque de reembolso perdido, robado o extraviado o para verificar que una institución financiera recibió un depósito directo. Antes de pedirle al IRS que rastree tu reembolso, debes verificar que no haya errores en tu declaración de impuestos y que haya pasado el tiempo completo de procesamiento de un reembolso.

Si solicitaste un reembolso de depósito directo, verifica dos veces la información de la cuenta bancaria que proporcionaste al IRS para asegurarte de que no hayas errores en tu declaración de impuestos. Ten en cuenta que el IRS no asume ninguna responsabilidad por los errores cometidos por el contribuyente o el preparador de impuestos. También debes consultar con tu institución financiera para asegurarte de que el error no haya sido de tu parte.

La Ley de Protección de los Estadounidenses contra los Aumentos de Impuestos realizó los siguientes cambios, que entraron en vigencia para la temporada de presentación de impuestos de 2017, para ayudar a prevenir la pérdida de ingresos debido al robo de identidad y el fraude de reembolso relacionado con salarios y retenciones falsos. Ni el Departamento de Tesoro ni el IRS pueden liberar ninguna parte de tu reembolso antes de esa fecha, incluso si está experimentando dificultades financieras.

NIÑO DE 4 AÑOS LE DISPARA A UN POLICÍA POR ORDEN DE SU PAPÁ

Un menor de 4 años habría disparado un arma de fuego por orden de su padre, tras un altercado con los empleados de un McDonald's en la ciudad de Midvale, según las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, el hombre identificado como Sadaat Johnson, de 27 años y residente de Salt Lake City, se habría molestado por recibir la orden equivocada y sacó un arma para amenazar a los empleados del establecimiento.

La policía llegó al lugar y pidieron al hombre que se bajara del vehículo para hacerle unas preguntas. El padre habría dejado el arma dentro del auto con el menor de 4 años y su hermano de 3. Un oficial notó que le apuntaban con el arma a través de la ventana del auto, y rápidamente pudo desviar el cañón. El arma se disparó, ocasionando heridas menores en el brazo del agente.

El padre supuestamente le habría ordenado al menor disparar.

Este es un día triste para nosotros porque la persona que apretó el gatillo tenía 4 años, él aprieta el gatillo y dispara a un oficial de policía. Gracias a Dios que el oficial pudo desviar, lo que recibió una pequeña herida en su brazo", dijo Rosi Rivera, vocera de la Policía Unificada.

Sadaat Johnson fue arrestado con dos cargos, uno de ellos por poner la vida de un menor de edad en riesgo. Los menores fueron entregados a familiares del hombre, pero el Departamento de Servicios Infantiles abrió una investigación para determinar si los niños no corren ningún peligro. "Enseñen a sus niños el respeto hacia la policía, no somos su enemigos" puntualizó Rosi Rivera, vocera de la Policía Unificada.