Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas esta semana en Telemundo51.com:

PROGRAMA SECRETO DE LA CIA RECOPILA INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTADOUNIDENSES

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La CIA tiene un depósito de datos secreto y no revelado que incluye información sobre los estadounidenses, dijeron dos demócratas en el Comité de Inteligencia del Senado. Los senadores alegaron que la CIA había ocultado durante mucho tiempo detalles sobre el programa que se desclasificará. Los senadores Ron Wyden de Oregón y Martin Heinrich de Nuevo México dijeron que el programa operaba “fuera del marco legal que el Congreso y el público creen que rigen esta colección”.

Ambos senadores han presionado durante mucho tiempo por una mayor transparencia de las agencias de inteligencia. Hace casi una década, una pregunta que Wyden le hizo al jefe de espionaje de la nación presagiaba revelaciones críticas sobre los programas de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). La CIA y la NSA tienen una misión en el extranjero y generalmente se les prohibe investigar a ciudadanos o empresas estadounidenses. Pero la extensa colección de comunicaciones extranjeras de las agencias de espionaje a menudo atrapa los mensajes y datos de los estadounidenses de manera incidental.

Majid Khan relató que estuvo en varias prisiones secretas de la CIA.

Según la carta de Wyden y Heinrich, el programa de recolección masiva de la CIA opera fuera de las leyes aprobadas y reformadas por el Congreso, pero bajo la autoridad de una Orden Ejecutiva firmada por el presidente Ronald Reagan en 1981 y que rige ampliamente la actividad de la comunidad de inteligencia y fue firmado por el presidente Ronald Reagan en 1981. Documentos adicionales publicados por la CIA revelaron detalles limitados sobre un programa para recopilar datos financieros contra el Estado Islámico. Ese programa también ha logrado algunos récords en poder de los estadounidenses.

El exadministrador de sistemas Edward Snowden reveló el acceso de la NSA a datos masivos a través de compañías de Internet de EEUU y cientos de millones de registros de llamadas de proveedores de telecomunicaciones. Esas revelaciones provocaron controversia mundial y nueva legislación en el Congreso. Las agencias de inteligencia están sujetas a pautas sobre el manejo y la destrucción de los datos de los estadounidenses. Esas pautas y leyes que rigen la actividad de inteligencia han evolucionado con el tiempo en respuesta a revelaciones previas sobre el espionaje doméstico.

MADRE INVENTA POR AÑOS ENFERMEDADES DE SU HIJA Y ESTA MUERE A CONSECUENCIA DE TRATAMIENTOS

Una madre de Colorado que torturó hasta la muerte a su hija de 7 años y mintió al afirmar que la pequeña tenía una enfermedad terminal para obtener donaciones de organizaciones benéficas fue sentenciada a 16 años de prisión por la muerte en 2017 de Olivia Gant, la niña cuya "lista de últimos deseos" era conmovedora. La mujer enfrenta cargos de abuso infantil que resultaron en la muerte de un menor, fraude y robo caritativo.

Kelly Renee Turner, también conocida como Kelly Gant, aseguraba que su hija sufría de un trastorno convulsivo, un tumor y una acumulación de líquido en las cavidades profundas de su cerebro. Lo cierto es que Olivia nunca tuvo una enfermedad terminal y no estaba muriendo de una falla intestinal, como alegó su madre durante años en los que recaudó más de $20,000 para tratamientos médicos y en dinero de caridad se apropió de casi un millón de dólares, según los fiscales.

Turner mintió a los médicos sobre el historial médico de Olivia mientras esta recibido cirugías y medicamentos innecesarios hasta su muerte en el hospicio de Denver en 2017. La causa de la muerte primero fue falla intestinal, pero una autopsia posterior no encontró evidencia de esa condición. Las autoridades no han dicho qué la mató pero, según la acusación, los médicos aceptaron la presión de Turner para dejar de alimentar a su hija. Antes de que la niña fuera admitida en cuidados paliativos, los médicos dijeron que solo había recibido el 30% de la nutrición requerida.

La muerte en el 2017 de Olivia Gant, la niña de 7 años, no fue el resultado de múltiples enfermedades, sino el asesinato llevado a cabo por su propia madre, esto según una acusación del gran jurado.

Turner pasó años inventando la enfermedad de su hija, ganando la simpatía de las noticias de televisión y fundaciones benéficas, para ello organizó una fiesta de disfraces en un hotel que costó $ 11,000. Los psiquiatras han dicho que el comportamiento de la madre parece consistente con el síndrome de Munchausen por poder, un trastorno psicológico en el que los padres o cuidadores buscan atención mediante la enfermedad de sus hijos por lo que a veces les causan lesiones.

Turner se mudó a Colorado desde Texas con sus tres hijas y les dijo a los médicos a lo largo de los años, a partir de 2012, que Olivia padecía numerosas dolencias y enfermedades, lo que convenció a los profesionales médicos para que realizaran cirugías y surtieran recetas para enfermedades que ella no tenía. Ella era la principal fuente de información sobre el historial médico de su hija. El comportamiento de Turner generó sospechas cuando después de que Olivia murió, llevó a su hija mayor al mismo hospital con dolor en los huesos que los médicos decidieron observar más de cerca. La hija no ha reportado ningún problema médico o quejas de dolor desde octubre de 2018.

Las acciones provocaron un reclamo de $25 millones contra el sistema hospitalario por parte de los abuelos y el padre de Olivia, argumentando que el hospital no cumplió con sus deberes como informantes obligatorios de abuso infantil. El caso se resolvió en agosto. Una abogada que representa a los abuelos dijo que no podía hacer más comentarios.

PAREJA DE WISCONSIN RECIBE 153 MILLONES TRAS GANAR LOTERÍA DEL POWERBALL

Tammy y Cliff Webster tienen 153 millones de razones para sonreír. La pareja obtendrá $153.9 millones de dólares después de tener uno de los dos boletos ganadores de un premio mayor de Powerball que alcanzó la estrepitosa cifra de $632.6 millones.

En el sorteo del 5 de enero se repartió ese monto y al haber 2 tickets ganadores, a cada uno le correspondían $316,3 millones. La pareja Webster decidió recibir su premio en una sola suma en efectivo en lugar de pagos anuales. El monto bajo la modalidad elegida fue de $225.1 millones y luego de impuestos federales ($54 millones) y estatales ($17,2 millones), se llevan a casa unos 153.9 millones.

Los ganadores del premio mayor de Powerball de $316.3 millones se presentaron en Wisconsin para reclamar su mega premio

Su boleto ganador fue comprado en una tienda de conveniencia en Green Bay, Wisconsin. La tienda se llenó de entusiasmo después de que se anunciaran los números ganadores y se colocaron carteles de que se había vendido un boleto ganador allí. "Las noticias decían que tenían dos ganadores y me sentí, oh, muy triste y luego dijeron que había un ganador en California y otro en Wisconsin", contó Tammy Webster. Por su parte, Cliff Webster contró que "estuvo murmurando todo el camino hasta la mesa de la cocina y dije, sabes cuántas personas juegan en wisconsin, sabes cuáles son las probabilidades de ganar".

El afortunado contó que sacó su ticket y comenzó a mirarlo y notó había algunos números que coincidían y no lo podía creer. "Así es mi suerte, será un cinco o un dos y levanté el dedo y efectivamente era 17 y yo no podía creerlo y me quedé sentado mirándolo y ella estaba en el sillón reclinable y me estaba mirando y le grité que habíamos ganado. Y no podía creerlo, no sabes qué hacer. Eran las 4:30 de la mañana nos abrazamos y gritamos. Fue uno de los momentos más felices de nuestra vida". Los Websters, quienes son nativos americanos, han calificado a su fortuna como "una bendición increíble".

PAREJA SOMETE A FEROZ CASTIGO A UN MENOR QUE TERMINA CON MUERTE CEREBRAL

Una pareja ha sido arrestada en conexión a la muerte de un niño de 12 años, quien habría sufrido horribles lesiones en diferentes partes de su cuerpo. El pequeño Danilo Coles murió en un hospital local tras recibir un brutal castigo, por parte de su padre y madrastra, quienes durante el interrogatorio, confesaron que lo sometieron a eso por “irrespetuoso”.

Los sospechosos llamaron a la línea de emergencias cerca de las 7:30 p.m. para pedir auxilio, asegurando que el menor se había caído en la ducha y se encontraba inconsciente. El personal médico que atendió al niño determinó que sus heridas no coincidían con una caída. Explicaron que él presentaba una abertura en una ceja, tenía marcas de latigazos en el torso y piernas, sangrado rectal, sangrado interno en el estómago, y “la piel le colgaba de los glúteos”.

El padre y la madrastra de la víctima son los sospechosos en este horrible caso.

El padre, identificado por la policía como Derrick Coles, de 32 años, declaró que abofeteó al niño con tal fuerza que le abrió un labio. Luego le habría obligado a hacer lagartijas y cargar cajas de aproximadamente 50 libras por alrededor de tres a cuatro horas. El menor después fue enviado a la ducha, pero salió con una herida en un ojo y dijo que se había caído. Él entonces fue alimentado y más tarde obligado a escribir tres páginas con la frase “obedeceré a todas las personas que viven en esta casa”.

Sin embargo, el castigo no habría terminado ahí, pues – según la policía – el padre forzó al niño a hacer más lagartijas y cuando éste ya no podía, lo golpeó con un cinturón unas cinco o seis veces. La madrastra, identificada como Kapri Cheaton, de 27, también habría golpeado al menor con el cinturón varias veces. La víctima aparentemente sufrió una muerte cerebral a raíz de la golpiza y falleció poco después a causa de sus heridas. El padre y la madrastra enfrentan cada uno un cargo de provocarle graves lesiones corporales a un menor de manera intencional.