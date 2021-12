Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas esta semana en Telemundo51.com:

PERSECUCIÓN POLICIAL TERMINA CON UNA ADOLESCENTE BALEADA POR ERROR CUANDO SE PROBABA VESTIDOS DE QUINCEAÑERA

La oficina del forense identificó a la niña de 14 años que recibió un disparo mortal de la policía de Los Ángeles cuando los agentes dispararon contra un sospechoso de agresión y una bala atravesó la pared y alcanzó a la niña mientras estaba en un vestidor en una tienda de ropa.

La policía también mató a tiros al sospechoso en una tienda de Burlington en el área de North Hollywood del Valle de San Fernando. Testigos dijeron que el hombre comenzó a actuar de manera errática, amenazando con arrojar artículos desde el piso superior y atacó a una mujer con un candado de bicicleta poco antes del mediodía cuando la tienda estaba llena de compradores navideños.

Los oficiales respondieron a un informe de un asalto y otros de disparos, pero no han encontrado un arma en el lugar. Según declaraciones del jefe del LAPD, Michel Moore, el sospechoso llevó una bicicleta a la tienda y la subió por las escaleras mecánicas. El personal de la tienda le dijo que no podía tenerla dentro del local y fue allí cuando comenzó el incidente.

El sospechoso recibió un disparo y murió en la tienda, pero una de las balas atravesó un panel de yeso detrás del hombre y mató a la niña, que estaba en un vestuario con su madre. La familia de la menor se había mudado recientemente desde Chile al área de Los Ángeles.

RECOMPENSA DE 150 MIL DÓLARES PARA DAR CON PARADERO DE NIÑA DESAPARECIDA

La recompensa por encontrar a la pequeña Lina Sardar Khil se duplicó, alcanzando un monto total de $150,000. Y es que la unidad de Alto al Crimen ofreció una recompensa garantizada de $50,000 por información que ayude a localizar a la menor de 3 años. A esto se le suman los $100,000 que ahora ofrece el Centro Islámico de San Antonio en un esfuerzo por ayudar a encontrar a la pequeña.

Khil fue vista por última vez a eso de las 5 p.m. del lunes en el área de juegos del complejo de departamentos Villas del Cabo, ubicado al noroeste de la ciudad en 9400 Fredericksburg Road.

Las autoridades dijeron que hay motivos para creer que la menor pudiera estar en grave peligro.

William McManus, jefe de la policía, dijo en una conferencia de prensa que el caso está siendo investigado como una desaparición y no un secuestro, pues no se han encontrado evidencias de que alguien haya raptado a la niña. No obstante, el boletín de Alto al Crimen destacó que la recompensa también está disponible por información que lleve al arresto de cualquier persona que pudiera estar involucrada en la desaparición de la menor.

La pequeña es descrita como una pequeña con ojos de color marrón, cabello castaño, estatura de 4 pies, y 55 libras de peso; vestía una chamarra negra, vestido rojo, zapatos negros y llevaba el cabello recogido en una coleta a la hora de su desaparición.

JUGADOR DE NFL INVOLUCRADO EN ACCIDENTE QUE DEJÓ UNA MUJER MUERTA

Un jugador de la NFL está involucrado en un accidente que ocurrió en Virginia, provocando la muerte de una mujer de Las Vegas. Según la Oficina del Sheriff del condado de Loudoun, Olivia S. Peters, residente en Las Vegas murió en la noche.

El back defensivo del equipo de fútbol de Washington, Deshazor Everett, conducía el automóvil que se estrelló contra unos árboles a lo largo de la carretera. Resultó gravemente herido, pero sus heridas no parecían poner en peligro su vida.

La oficina del alguacil no reveló la identidad de Everett, pero varios informes, incluida una declaración del equipo de Washington NFL, lo confirmaron. “Estamos al tanto del accidente vehicular que involucra a Deshazor, donde otro conductor perdió la vida y extendemos nuestras condolencias a la familia”, lee el corto escrito por parte del equipo publicado en Twitter.

Everett, de 29 años, está en su séptima temporada en la liga y con Washington, según NFL.com. Ha jugado en los 14 partidos de este año, principalmente en equipos especiales.

RETIRAN CHAMPÚS Y ACONDICIONADORES DE POPULARES MARCAS POR RIESGO DE CÁNCER

Procter & Gamble está retirando del mercado voluntariamente más de 30 productos de champú y acondicionador seco debido a preocupaciones de ser carcinógenos. La compañía dijo que retira voluntariamente los productos de acondicionador seco en aerosol y los productos de champú seco en aerosol en Estados Unidos después de que se detectó benceno.

El retiro incluye productos comercializados bajo sus líneas de productos Pantene, Aussie, Herbal Essences y Waterless producidos en Estados Unidos, adicionalmente a productos en aerosol que ya no se fabrican de Old Spice y Hair Food.

La compañía dijo "la exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, oralmente y a través del piel y puede provocar cánceres como leucemia y cáncer de la médula ósea en la sangre y trastornos de la sangre que pueden poner en peligro la vida". En el comunicado agregaron que "el benceno es omnipresente en el medio ambiente. Los seres humanos de todo el mundo tienen exposiciones diarias a él en interiores y exteriores de múltiples fuentes".

Aseguraron que el retiro fue por "mucha precaución" y que aún no se habían reportado reacciones adversas. "Hasta la fecha, la compañía Procter & Gamble no ha recibido ningún informe de eventos adversos relacionados con este retiro y lo está llevando a cabo con mucha precaución". La empresa dijo que las personas deberían dejar de usar los productos de inmediato y se les reembolsará.