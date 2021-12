Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

CONGRESISTA QUE EXHIBE ARMAS EN SU FOTO FAMILIAR DE NAVIDAD PIDE BALAS DE REGALO A DIAS DE UN TIROTEO EN UNA ESCUELA

La fotografía navideña publicada el 4 de diciembre por un congresista de Estados Unidos acompañado por familiares fuertemente armados y pidiendo municiones a Santa Claus apenas días después de otra matanza en una escuela ha causado revuelo en el país. Thomas Massie, legislador republicano por Kentucky, publicó en Twitter una imagen en la que se le ve sonriente y armado junto a lo que parecen ser familiares, también con armas, junto a un árbol de Navidad.

"¡Feliz Navidad! Posdata, Santa, por favor trae municiones", señaló el congresista. El mensaje se convirtió en tendencia en las redes sociales, especialmente debido a que la semana anterior el país vivió una nueva tragedia, cuando un estudiante de 15 años mató a cuatro compañeros e hirió otros siete en un tiroteo en una escuela de Michigan.

La tragedia de la escuela de Michigan ha vuelto a reavivar el debate acerca de la necesidad de controles en el acceso a las armas en EEUU. Los padres del presunto autor del tiroteo en Oxford han sido imputados de homicidio involuntario después de que se conociese que habían comprado el arma empleada por su hijo en la masacre.

Otro legislador por el mismo estado, el demócrata John Yarmuth, enfrentó a su colega y remarcó que "no todo el mundo en Kentucky es un imbécil insensible". Por su parte, Manuel Oliver, padre de uno de los 17 fallecidos en la masacre de la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, cargó contra Massie. "No sé si estaban tratando de ser irónicos, divertidos, o qué pero es del peor gusto (...) Es algo que debería enseñarnos a quien deberíamos elegir (para un cargo público) y a quien no", sostuvo en una entrevista con CNN.

EJECUTAN A UN HOMBRE 36 AÑOS DESPUÉS DE QUE COMETIÓ ASESINATO

Oklahoma ejecutó a un hombre por el asesinato en 1985 de una maestra, luego que las cortes rechazaron su argumento de que el método de inyección letal del estado resultaría en dolor y sufrimiento en violación de la constitución. Bigler Stouffer II, de 79 años, recibió una inyección letal de tres sustancias en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester.

Stouffer es la primera persona ejecutada en el estado desde que John Grant sufrió convulsiones en la camilla y vomitó durante su inyección letal, cuando Oklahoma concluyó una moratoria de seis años de las ejecuciones implementada por preocupaciones sobre sus protocolos. Sus últimas palabras fueron: “Mi pedido es que mi padre los perdone. Gracias”. Stouffer mantuvo su inocencia en el ataque que mató a Linda Reaves y dejó a su novio Doug Ivens gravemente herido.

Stouffer y sus abogados argumentaron que debía ser incluido entre otros condenados a muerte participantes en una demanda federal que cuestiona los protocolos de ejecuciones. Pero su pedido de aplazamiento fue rechazado. Una apelación final ante la Corte Suprema de Estados Unidos fue negada a menos de dos horas antes de la ejecución.

Stouffer fue sentenciado en 2003 luego que el primer fallo de culpable y la consiguiente sentencia a muerte fueron anulados. En una audiencia ante la junta de libertad condicional el mes pasado, dijo que Ivens recibió un balazo cuando ambos forcejeaban por una pistola en la casa de éste y que Reaves estaba muerta cuando él llegó al lugar. “Soy totalmente inocente del asesinato de Linda Reaves y mis sentimientos están con la familia de Linda Reaves, que ha sufrido como resultado de su asesinato”, dijo Stouffer.

AUTO ES ARRASTRADO POR LAS CATARATAS DEL NIAGARA, SU CONDUCTOR NO SOBREVIVE

Un buzo de la Guardia Costera desafió los gélidos rápidos cerca del borde de las cataratas del Niágara para llegar a un auto parcialmente sumergido y descubrir que ya podía rescatar a tiempo a la conductora en su interior. El suboficial de segunda clase Derrian Duryea, un rescatista asentado en Detroit, descendió con ayuda de un cable sujeto a un helicóptero, abrió una puerta del vehículo y sacó el cuerpo de su única ocupante, una mujer de unos 60 años.

Duryea, con un traje naranja y un hacha en la mano izquierda, descendió hacia el vehículo mientras nevaba y lo azotaban el viento y los chorros de agua. Tras girar y pasar junto al coche, pudo agarrarse al auto del lado del pasajero, abrir la puerta y entrar. Unos dos minutos más tarde, con el agua fluyendo alrededor y por encima del precipicio, unos 160 pies río abajo, Duryea emergió e hizo una señal al helicóptero, que los elevó a él y a la conductora inmóvil del agua.

El vehículo fue arrastrado por los rápidos aguas arriba de las American Falls, una de las tres cascadas que componen las cataratas del Niágara.

No está claro cómo cayó el autom al río Niágara. Los testigos informaron de que lo vieron flotando cerca de un puente peatonal, donde se cree que se metió. Las carreteras de la zona estaban resbaladizas en medio de una nevada ligera. Las autoridades dijeron que la mujer vivía en la zona.

Después del rescate, el vehículo permaneció casi completamente sumergido, y solamente estaban visibles una parte del techo y el maletero abierto, en los rápidos aguas arriba de las American Falls, una de las tres cascadas que componen las cataratas del Niágara.

ESCAPA DE SU NOVIO TRAS UN MES SECUESTRADA, VIOLADA Y TORTURADA

Un hombre fue puesto tras las rejas y se espera que enfrente el peso de la ley después de que secuestró, violó y torturó a su novia durante un mes. De acuerdo con el reporte, Saul Ortega, de 29 años, mantuvo a la víctima de 25 años secuestrada mientras la violentaba.

El sábado 4 de diciembre, la Oficina del Alguacil Fresno se comunicó con la Oficina del Alguacil Stanislaus para solicitar una visita de control de seguridad de una mujer después de que dijo que había sido retenida contra su voluntad y torturada por su novio. Los agentes localizaron a la mujer que había escapado con heridas graves en el cuerpo, incluidos hematomas y quemaduras.

La mujer fue trasladada a un hospital de la zona, en donde recibió tratamiento médico. Según el comunicado, la mujer no llamó de inmediato a la policía porque el sospechoso la habría amenazado con hacerle daño a su familia. Tras el incidente, las autoridades indicaron que tienen motivos para creer que Ortega pudo haber victimizado a otras mujeres.

El equipo SWAT respondió a la residencia con una orden de arresto para el sospechoso. Tras registrar la propiedad, Ortega fue localizado y arrestado. Además, una anciana también fue detenida, sin embargo, fue liberada tras cooperar con los detectives. Ortega enfrenta cargos por secuestro, encarcelamiento ilegal, violación, tortura, caos, violencia doméstica, amenazas criminales, posesión de cocaína con la intención de venta y por ser un delincuente en posesión de un arma de fuego.