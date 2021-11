Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

RETIRAN PRODUCTOS MUY USADOS EN NUESTRAS FAMILIAS PUES PODRÍAN CONTENER SUSTANCIAS CANCERÍGENAS

The Procter & Gamble Company (P&G) está retirando voluntariamente todos los lotes con fecha de vencimiento hasta septiembre de 2023 de ciertos desodorantes en aerosol marcas Old Spice y Secret, así como productos en aerosol Old Spice Below Deck vendidos en Estados Unidos, debido a la presencia detectada de benceno, un cancerígeno humano.

Hasta la fecha, P&G afirmó que no ha recibido ningún informe de eventos adversos relacionados con este retiro y lo está llevando a cabo por precaución. Los productos afectados se utilizan como antitranspirantes y productos de higiene y se envasan en latas de aerosol. Estos se distribuyeron en Estados Unidos a través de tiendas minoristas y en línea. Si tiene alguno de estos productos en su hogar, debe dejar de usarlo y desecharlo adecuadamente.

Conforme a P&G, todos los demás productos de Old Spice y Secret no se ven afectados por este problema y pueden seguir utilizándose según lo previsto. Esto representa la gran mayoría de nuestros productos, incluidos los productos en aerosol corporal, barras sólidas, sólidos suaves y productos antitranspirantes y desodorantes en gel. Según el modelo de exposición y las evaluaciones de riesgo de cáncer no se esperaría que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en pruebas cause consecuencias adversas para la salud.

De acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos, la exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral y a través de la piel y puede resultar en cánceres como leucemia y de médula ósea y trastornos sanguíneos que pueden poner en peligro la vida. Según la FDA, el benceno está omnipresente en el medio ambiente y los seres humanos de todo el mundo se exponen diariamente a él en interiores y exteriores a partir de múltiples fuentes.

ADOLESCENTES EN ALERTA POR POSIBLES SECUESTROS ORQUESTADOS EN REDES SOCIALES

Autoridades de diversos estados del país coinciden en que las redes sociales se han convertido en una herramienta que facilita que delincuentes engañen a adolescentes y las sustraigan de sus hogares. En las últimas semanas al menos ha habido dos casos que involucran a tres estados y el modo de operación resultó similar, según investigaciones policiales.

La semana pasada en Westminster, una menor de 11 años desapareció por más de 24 horas, causando la activación de una Alerta Amber y una extensa movilización de autoridades. Luego fue encontrada sana y salva y por este caso, Michael Patrick Buckley, de 30 años, fue arrestado bajo cargos de abuso sexual. La investigación reveló que la menor lo habría conocido por internet.

En un caso similar una menor fue supuestamente secuestrada por un hombre de 41 años que, según autoridades, había conocido por internet. La adolescente de solo 13 años fue reportada como desaparecida después de haber sido vista por última vez cerca de su casa, de donde se cree fue secuestrada.

La desaparición pasó a ser sospechosa, y fue esa la razón por la que el Buró de Investigación en Colorado emitió una Alerta Amber. Gracias a la rápida movilización de la autoridades, la adolescente fue encontrada junto con el presunto responsable que quedó en custodia. La adolescente y el ahora detenido, Navarro Cathey, de 41 años y originario de California, fueron localizados por las autoridades de Utah.

CIENTOS DE PAQUETES DE FEDEX APARECEN MISTERIOSAMENTE TIRADOS EN UN BARRANCO

Mientras muchos adelantaron sus compras de regalos navideños y esperan su pronta llegada, otros verán retrasadas sus entregas si el repartidor es FedEx pues misteriosamente fueron encontrados cientos de paquetes de la empresa de envíos tirados al borde de un barranco en una carretera, al norte de Birmingham, en Alabama.

La fotos del hallazgo fueron tomadas por la oficina del alguacil del condado Blount y en ellas se ven las cajas esparcidas por una zona boscosa cerca de una carretera rural. Diversos tamaños y destinos muestran los paquetes que en su mayoría permanecían cerrados, pero de los que no se tiene ni idea de como pudieron haber terminado en ese lugar.

Los investigadores dicen que se arrojaron al barranco entre 300 y 400 paquetes de diferentes tamaños. Informaron que FedEx -por su parte- estuvo enviando camiones y conductores de todo el sur para comenzar a recoger los envíos y poder devolverlos a sus destinatarios, a pesar del raro inconveniente .

La oficina del alguacil dijo que mantuvo a un oficial en la escena hasta que se recogieron todas las cajas. Los investigadores están tratando de averiguar cómo terminaron los paquetes en el bosque y determinar un posible responsable ayudará a aclarar lo sucedido.

EN VIDEO: EN MEDIO MINUTO LADRONES ENMASCARADOS ROBAN TIENDA

Un grupo de 30 ladrones arrasaron en segundos con todo el inventario de la tienda Prime 356 ubicada en el centro de Oakland, en San Francisco, y el impresionante robo quedó captado en video. Imágenes de las cámaras de vigilancia mostraron el momento en el que el grupo de enmascarados entra corriendo del establecimiento mientras se llevan abrigos, gorras y zapatos.

El robo solo duró alrededor de 30 segundos mientras la alarma sonaba. En una parte del video se puede ver como uno de los sospechosos cubre una de las cámaras. Los hombres tenían cubiertas sus caras con gorras y tapabocas y guantes en las manos. Esta tienda ha sido víctima de robo dos veces en un mes, por lo que las pérdidas ascienden a $180,000, según sus propietarios.

Los dueños de la tienda son dos amigos de la escuela secundaria que crecieron en Alameda, fueron a la universidad y regresaron para abrir un negocio en Oakland. “Había unos 15 coches y 30 personas. De alguna manera abrieron la puerta y entraron en nuestra tienda”, indicó Nick Hanhan, copropietario del establecimiento. “Cuando tomas todo, todos los zapatos que quedan, solo tenemos un zapato, ahora solo arruinas, arruinas pares de zapatos”.

Autoridades locales y estatales se encuentran en máxima alerta ante la ola de robos que han ocurrido en ciudades como San Francisco, San José, Walnut Creek, Hayward y Oakland. El gobernador de California afirmó que destinará más recurso a las ciudades afectadas para que dispongan de más seguridad en las calles. Por su parte, la policía recomendó a los dueños de negocios colocar cámaras de seguridad resistentes en todas las ventanas, agregar cámaras con sensor de movimiento y sacar artículos valiosos de las vitrinas públicas.