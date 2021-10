Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

ASESINO CONVICTO MATA A MADRE HISPANA APUÑALÁNDOLA EN LOS OJOS Y EL PECHO LUEGO LA TIRA A UN CANAL

Un asesino convicto enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de una madre hispana de Florida que había sido reportada como desaparecida hace varias semanas, cuyo cuerpo luego fue encontrado en un canal cerca de Fort Lauderdale. Erika Verdecia, de 33 años, era madre de una niña de 7 años y fue vista por última vez el 24 de septiembre cuando salía de su casa, un día antes de morir.

Erick Pierson, de 54 años, confesó haber apuñalado cuatro veces a Érika Verdecia a quien hirió con un destornillador dos veces en el pecho y una en cada ojo. En 1985 fue condenado a 18 años de cárcel (de los cuales cumplió cuatro) tras irrumpir en una casa y degollar a una mujer. Pero años después estuvo involucrado en otro asesinato, aunque recuperó la libertad en septiembre del 2020, después de cumplir 27 años de una sentencia de 40 años por la paliza, estrangulamiento y asesinato en 1993 de Kristina Whitaker, de 17 años, cuya muerte ayudó a impulsar condenas de prisión más largas.

La madre de la víctima, Carmen Verdecia, dijo que al principio la policía no reportaba su desaparición. La familia de la mujer dice que ellos descubrieron que Erika fue vista con Pierson y en ese momento fue que la policía denunció su desaparición el 27 de septiembre, tres días después de que se fuera de casa y nunca regresara. Unos amigos de las redes sociales dijeron que la habían visto con un hombre "mugriento" en una tienda y le dijeron a la madre que se llamaba Eric Pierson.

Ella buscó el nombre en Internet y se horrorizó al ver notas sobre su historial delictivo. La policía admitió que vieron e interrogaron a la madre hispana y a Pierson juntos durante una parada de tráfico, pero que no les pareció que corría peligro. Sin embargo, Pierson les dijo después a los detectives que ese fue el día en que la mató. El 4 de octubre Pierson les dejó registrar su camioneta y encontraron sangre. Su novia más tarde llamó a la policía para decirle que él había mirado el canal detrás de su casa y dicho: "Maldita sea, esa perra apesta". Ella le dijo a la policía que él también había expresado: "Si no encuentran un cuerpo, no tienen un caso". Horas después el cuerpo de Erika Verdecia fue encontrado en un canal cercano a la casa del sospechoso.

CEBOLLAS PROCEDENTES ESTARIAN CAUSANDO SALMONELA EN EEUU

Ciertas cebollas están vinculadas a un brote de salmonela, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ya se han reportado cientos de personas en varios estados con la enfermedad debido al vegetal contaminado.

Las afectadas son cebollas rojas, blancas y amarillas importadas de Chihuahua, México y distribuidas por ProSource Inc. Se vendieron a restaurantes y tiendas de comestibles en todo Estados Unidos. Pueden tener calcomanías o empaques con la marca (ProSource Inc.) y México (donde se cultivaron). Los funcionarios de ProSource dijeron que las cebollas se importaron por última vez el 27 de agosto. Sin embargo, estas cebollas pueden durar hasta tres meses en almacenamiento, lo que significa que algunas pueden estar todavía en las cocinas de las casas y en los negocios.

Le decimos cuáles son los síntomas de la Salmonela y cómo puede evitar un brote de este tipo.

Se recomienda lavar con agua caliente y jabón las superficies y los recipientes que estas cebollas hallan tocado. Las empresas no deben vender ni servir estas cebollas. Las personas infectadas con salmonela experimentan diarrea, fiebre y calambres estomacales. Los síntomas generalmente comienzan de seis horas a seis días después de la ingestión de la bacteria.

La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento después de cuatro a siete días. Algunas personas, especialmente los niños menores de 5 años, los adultos de 65 años o más y las personas con sistemas inmunitarios debilitados, pueden experimentar enfermedades más graves que requieren tratamiento médico u hospitalización.

BUSCAN A EX NOVIO QUE ASESINÓ A RECONOCIDA LOCUTORA HISPANA DE EEUU

Conocida por el nombre artístico de Gaby Ramos, por su trabajo como locutora en la radio “La más picosita” de Salt Lake City, la madre hispana fue baleada a tiros por su ex novio cuando se encontraba en casa de su hermana, según informó el Departamento de Policía.

Gaby emigró a Estados Unidos en el 2019 para que su hija Julieta, de 10 años, tuviese un mejor futuro. En la noche del 17 de octubre su exnovio, Manuel Omar Burciaga-Perea, de 36 años, quien está prófugo y es buscado por las autoridades aunque se cree que huyó a México, le disparó 7 veces.

Gaby Ramos, conocida por su participación en el programa de radio “La más picosita” en Salt Lake City, fue asesinada el domingo por la mañana, según informó el Departamento de Policía de Taylorsville.

Ambos se encontraban en una fiesta donde empezó una pelea y Gaby había terminado la relación con Burciaga unos días antes, este se fue del lugar enojado, según relató la hermana de la víctima. Cuando Gaby llegó a casa él la estaba esperando y allí empezó una pelea verbal. Su hermana y el esposo pidieron a Burciaga que se fuera. Unos 15 minutos después el hombre volvió a tocar la puerta de la casa, y al abrirle le disparó.

Fueron un total de siete balas, tres de ellas impactaron en el cuerpo de Gaby. Manuel Omar Burciaga-Perea, exnovio de Gabriela Sifuentes, fue visto por última vez la noche del crimen en una camioneta Chevy 2000 con cabina y matrícula de Utah U405MN. La policía dijo que Burciaga-Perea estaría en México y que habría cruzado la frontera luego del incidente. Familiares de la víctima temen que el exnovio intente huir a Chihuahua, México, de donde es originario. Amigos comentan que Burciaga Perea era muy celoso y tenía una actitud agresiva que habría surgido debido a la popularidad que estaba ganando Sifuentes como figura pública.

LA NUEVA RED SOCIAL DE TRUMP CENSURARÁ A USUARIOS ESPECÍFICOS

El expresidente Donald Trump presentó su nueva plataforma de redes sociales, Truth Social (Verdad Social), como un refugio para la libertad de expresión y un contrapeso a los grandes gigantes tecnológicos que en los últimos años han puesto un mayor énfasis en moderar el contenido que los usuarios publican en sus sitios.

Pero como deja en claro el acuerdo de términos de servicio de la plataforma, no se permitirán todos los discursos. Específicamente, los usuarios tienen prohibido hablar mal de la propia plataforma o de su liderazgo.

Nueve meses después de ser expulsado de las redes sociales por su participación en incitar el ataque al Capitolio del 6 de enero, el expresidente Donald Trump afirmó que lanzará una nueva compañía de medios de comunicación con su propia plataforma de red social.

Truth Social será parte del Trump Media & Technology Group, que también planea lanzar un servicio de video por suscripción para lo que llamó programación "sin despertar". La compañía dijo que planea comenzar un lanzamiento beta el próximo mes con un despliegue a nivel nacional a principios del próximo año.