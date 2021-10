Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

JUEZ RECOMIENDA DESESTIMAR CASO DE VIOLACIÓN QUE INVOLUCRA A CRISTIANO RONALDO

El caso por presunta violación del delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, fue recomendado para ser desestimado por un juez en Las Vegas, donde se encuentra la demanda puesta en su contra. El equipo legal de Kathryn Mayorga, quien acusó al portugués de agredirla sexualmente en 2009, tiene hasta el 20 de octubre para oponerse a la recomendación de retirada de su caso del tribunal.

Ronaldo fue acusado por la exmodelo Mayorga de agredirla sexualmente en una habitación de hotel de Las Vegas. La acusación se hizo hace una década y los reclamos se resolvieron fuera de los tribunales hace 12 años, después de que la demandante recibió más de medio millón de dólares del delantero del entonces Real Madrid.

Sin embargo, en 2018, Mayorga comenzó los procedimientos para anular su acuerdo inicial, argumentando que se firmó bajo coacción, pero sin dar ningún tipo de argumentos legales. Los nuevos reclamos fueron negados categóricamente por Ronaldo cuando presentó su defensa ante un tribunal de Las Vegas en donde la denunciante solicitaba una nueva indemnización de 77 millones por daños y costos.

En junio, los abogados de Ronaldo, Christiansen Trial Lawyers, presentaron una moción de emergencia para que los representantes legales de Mayorga, Stovall and Associates, fueran descalificados y el caso desestimado. También presentaron una moción de emergencia para sellar todos los documentos confidenciales de inmediato. Afirman que su abogada Leslie Stovall no reveló cientos de documentos relacionados con la investigación policial pirateada por Football Leaks. En documentos para desestimar el reclamo, el equipo de Ronaldo acusó a Stovall and Associates de incluso acercarse a los piratas informáticos en busca de más documentos sin revelarlo a los tribunales.

ES ILEGAL QUITARSE EL CONDÓN SIN CONSENTIMIENTO DURANTE LA RELACIÓN SEXUAL

California se convirtió en el primer estado en prohibir el “sigilo” o quitarse un condón sin permiso durante las relaciones sexuales, luego de que el gobernador Gavin Newsom promulgara un proyecto de ley. La nueva medida enmienda el código civil del estado, agregando la ley a la definición civil estatal de agresión sexual. Deja en claro que las víctimas pueden demandar a los perpetradores por daños, incluidos daños punitivos. Hace que sea ilegal quitarse los condones sin obtener el consentimiento verbal.

Los analistas legislativos dijeron entonces que ya podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque rara vez se enjuicia dada la dificultad de probar que un perpetrador actuó intencionalmente en lugar de accidentalmente. El Proyecto de Investigación Educativa Legal de Proveedores de Servicios Eróticos apoyó el proyecto de ley, diciendo que podría permitir que las trabajadoras sexuales demanden a los clientes que se quitan los condones.

Los legisladores de Nueva York y Wisconsin propusieron previamente legislación relacionada. El gobernador Newsom también aprobó un segundo proyecto de ley, que trata la violación de un cónyuge de la misma manera que la violación de un no cónyuge, eliminando una exención a la ley de violación si la víctima está casada con el perpetrador. “La violación es violación”, dijo. "Y una licencia de matrimonio no es una excusa para cometer uno de los crímenes más violentos y sádicos de la sociedad".

California había sido uno de los 11 estados en distinguir entre la violación conyugal y otras formas de agresión sexual. No hay diferencia en las penas máximas, pero los condenados por violación conyugal actualmente pueden ser elegibles para libertad condicional en lugar de prisión o cárcel. Deben registrarse como delincuentes sexuales según la ley actual solo si el acto involucró el uso de la fuerza o la violencia y el cónyuge fue sentenciado a una prisión estatal.

ACUSADO DE ASESINATO CREÍA QUE EL GOBIERNO “ENVENENABA” A TRAVÉS DE LAS VACUNAS

Un hombre acusado de matar a tres personas en Maryland, entre ellas su hermano, creía que el gobierno estaba “envenenando a las personas” con las vacunas de COVID-19 y le dijo a su mamá que por eso quería confrontar a su hermano, quien era farmacéutico. Jeffrey Burnham, de 46 años, fue arrestado por la Policía Estatal de West Virginia, como el responsable de los homicidios de su hermano, Brian Robinette de 58 años y de su cuñada Kelly Sue Robinette, de 57.

Burnham también ha sido vinculado al homicidio de Rebecca Reynolds, una mujer de 83 años hallada sin vida y con señales de trauma el pasado 29 de septiembre cuando su vehículo fue robado. El mismo día la madre del hombre contactó a la policía de Cumberland, en el condado Howard, y expresó preocupación por la salud mental de su hijo. Ella hizo mención a comentarios presuntamente hechos sobre el FBI persiguiéndolos.

Reynolds había sido compañera de escuela de la mamá de Burnham, quien dijo a los agentes que recibió una llamada de su hijo donde le decía que tenía que devolverle el auto a la anciana. El carro fue encontrado en Ellicott City, y tras ese hallazgo, los investigadores determinaron que familiares de Burnham vivían cerca y, cuando entraron a esa casa el 30 de septiembre, descubrieron a la pareja de Brian y a Kelly Sue Robinette, ambos muertos a tiros.

El 1 de octubre, Burnham fue avistado por un agente en un lado de una carretera en Davis, West Virginia, con el auto de su hermano, un Chevrolet Corvette rojo, y fue arrestado sin incidentes. Ahora enfrenta varios cargos por asesinato en primer y segundo grado.

ESTRELLA DE LA SERIE STAR TREK SERÁ LA PERSONA MÁS LONGEVA EN EL ESPACIO

El Capitán Kirk de “Star Trek” se lanzará al espacio la próxima semana para ir a donde ningún otro actor de ciencia ficción ha ido. La compañía de viajes espaciales de Jeff Bezos, Blue Origin, anunció que William Shatner despegará desde el oeste de Texas el 12 de octubre.

Bezos, el fundador de Amazon, es un gran admirador de la serie de ciencia ficción e incluso tuvo un cameo como un extraterrestre de alto rango en la película de 2016 “Star Trek Beyond” (“Star Trek sin límites”). Su compañía de cohetes invitó a Shatner a volar como invitado, este será la persona de mayor edad en el espacio. Se unirá a otros tres viajeros, dos de ellos clientes de pago, a bordo de una cápsula de Blue Origin. Habría sido el primer actor en el espacio si Rusia no hubiera enviado a una actriz y una directora de cine a la Estación Espacial Internacional por casi dos semanas de filmación.

El viaje de Shatner durará sólo 10 minutos y no alcanzará más de 106 kilómetros. La cápsula aterrizará en paracaídas en el desierto, no lejos de donde despegó. Con vuelos cortos o largos, el turismo espacial está cobrando impulso rápidamente. La nave de Virgin Galactic se lanza desde un avión y requiere dos pilotos. Las cápsulas de Blue Origin y SpaceX están completamente automatizadas, pero los pasajeros deben pasar exámenes médicos y poder subir rápidamente varios tramos de escalones en la torre de lanzamiento para llegar a la cápsula, o salir de ella en caso de emergencia.

Este será el segundo lanzamiento de Blue Origin con tripulantes. Bezos estuvo en el primero el 20 de julio, junto con su hermano, un holandés de 18 años y el pionero de aviación de 82 años Wally Funk — la persona más joven y la de mayor edad en ir al espacio. Ahora Shatner romperá el umbral superior por ocho años. También volarán un exingeniero de la NASA que fundó una empresa de nanosatélites y el cofundador de una empresa de software especializada en investigación clínica. Los dos participaron en la subasta por un asiento en el primer vuelo. Ese asiento costó 28 millones de dólares; Blue Origin no divulga ningún otro precio de los boletos. Un cuarto asiento será para el vicepresidente de misión y operaciones de vuelo de Blue Origin.

Shatner interpretó el papel del comandante del USS Starship Enterprise durante tres temporadas, de 1966 a 1969. También hizo del Capitán Kirk en siete películas, una de las cuales dirigió. Actualmente es el presentador y productor ejecutivo del programa de History Channel “The UnXplained” (“Lo IneXplicable”).