Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

PADRES DEMANDAN A DISNEY POR SUPUESTO ABUSO SEXUAL DE MENOR EN UN CRUCERO

Una familia dice que su hija de 3 años fue acosada sexualmente por otra niña en un crucero de la compañía Disney, y culpa al personal de la embarcación por dejar que sucediera. El supuesto incidente ocurrió el 9 de enero, durante un crucero de siete días en el Disney Fantasy, según una demanda presentada en el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Medio de Florida.

La familia interpuso una demanda de $20 millones contra la línea de cruceros de Disney y dice tener un video de los hechos. Sin embargo, la compañía dice que la grabación no muestra nada y anticipó que llevará el caso a la corte. La niña de 3 años le dijo a su papá que tenía un recuerdo particular sobre sus vacaciones en el crucero. Aunque la familia primero reportó que la menor pudo haber sido acosada por un trabajador del crucero, meses después vieron el video del supuesto incidente y en realidad se trató de otra niña de 10 años.

Según el abogado de la familia, el video muestra a una niña de 10 años vestida con un disfraz de Princesa Leia tocando inapropiadamente a la menor. “La niña mayor comienza a abrazar a la niña, la mantiene quieta y luego mueve su mano directamente entre sus piernas y la deja allí por un período prolongado de tiempo”.

A través de un comunicado, Disney dijo que la demanda "no tiene ningún fundamento" . Múltiples informes de varias agencias no encontraron pruebas de acoso sexual o no pudieron determinar si ocurrió. La demanda culpa a Disney por permitir a niños de diferentes edades estar juntos en la guardería, y los cuidadores que dice que no hicieron su trabajo de vigilar a los niños.

EMITEN ORDEN DE ARRESTO PARA EL NOVIO DE GABBY PETITO QUIEN FUE VÍCTIMA DE HOMICIDIO, SEGÚN LA AUTOPSIA

Una corte federal emitió una orden de arresto federal contra Brian Laundrie, el prometido de Gabrielle Petito, quien es catalogado como una persona de interés en la desaparición y muerte de Gabby. Laundri, de 23 años, desapareció tras abandonar la casa de sus padres en North Port, al sur de Tampa. Las autoridades han intensificado la búsqueda en la reserva Carlton, en donde se cree podría estar. Desde el reporte de la desaparición de la joven, Laundri no ha estado en contacto con las autoridades y fue visto por última vez en el sitio a donde habría acudido para dar una caminata.

El FBI en Denver informó que una corte de Wyoming, en donde fue encontrado el cadáver de Petito, emitió la orden de arresto federal "tras una acusación de un gran jurado federal relacionada con las actividades del Sr. Laundrie tras la muerte de Gabrielle Petito". Cuyos resultados de la autopsia confirmaron que su muerte fue un homicidio.

Las autoridades reforzaron el operativo con un equipo de buzos en el área de la Reserva Carlton para dar con el paradero de Brian Laundrie.

La policía de Moab, Utah, publicó un video de la pareja de jóvenes discutiendo dentro de una camioneta el pasado 12 de agosto. En el video recién se escucha al oficial sugerirle a la pareja separarse y pasar una noche aparte para darse un poco de espacio y no fueron arrestados. Una transcripción de la grabación de la cámara corporal del agente indica que el vehículo iba por encima del límite de velocidad y que al confrontarlos la joven lloraba mientras narraba un altercado doméstico ocurrido más temprano, del cual ella decía ser culpable.

Tras la pelea, él no le había dejado subirse al auto hasta calmarse y que había sido una mañana difícil. Tras separarlos momentáneamente, Laundrie ofreció una versión similar y describió un breve enfrentamiento físico que le dejó con rasguños visibles al tratar de esquivarla cuando ella lo agredió por pedirle que se calmara. El abogado de la familia de la joven dijo que ésta recibió un último mensaje de texto desde su teléfono, pero que no estaban seguros de quién lo envió.

ALGUNOS TRABAJOS QUE PUDIERAN DESAPARECER EN LA PRÓXIMA DÉCADA

El crecimiento de empleo se dificultará en los próximos 10 años en medio de una fuerte disminución de la fuerza laboral activa del país y el envejecimiento de la población, según un análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales. Se espera que Estados Unidos agregue 11.9 millones de nuevos empleos hasta 2030, solo un poco más de la mitad de los 22.6 millones de empleos agregados en la década de 2010.

Y a medida que algunas empresas se preparan para triplicar su nómina, otras industrias comenzarán a desaparecer lentamente. Después de la pandemia, se proyecta que el comercio minorista perderá más de 500,000 empleos para 2030, la mayor cantidad. Las ocupaciones que experimentarán el mayor declive en la próxima década se dividen en tres categorías: oficina y apoyo administrativo, ventas y producción.

Conoce los detalles.

Otros trabajos en rápido declive están desapareciendo a medida que más empresas adoptan la automatización y tecnologías que mejoran la productividad, como la robótica y el software basado en la nube. Más de la mitad de las industrias que se prevé que enfrentarán las pérdidas más duras se encuentran en la fabricación, donde la competencia internacional y las nuevas tecnologías han reducido drásticamente los puestos.

Los roles de apoyo de oficina incluyen asistentes y secretarios responsables del trabajo administrativo, como responder correos electrónicos y presentar informes de gastos. La disminución de las funciones de ventas y producción también se puede atribuir a la tecnología, especialmente el aumento del comercio electrónico y los equipos de fabricación avanzados. Se espera que el empleo total en EEUU aumente a 165.4 millones en los próximos 10 años, sin embargo, se prevé que el porcentaje de la población que trabaja o busca activamente un trabajo disminuya del 61.7% en 2020 al 60.4% en 2030.

JOVEN ACTRIZ MUERE TRAS CIRUGÍA CLANDESTINA QUE INYECTÓ PELIGROSA SUSTANCIA EN LOS GLÚTEOS

La policía busca a víctimas de una madre y su hija acusadas de realizar ilegalmente cirugías de aumentos de glúteos con inyecciones de silicona líquida y de causar la muerte de una aspirante actriz en California. Karissa Rajpaul, de 26 años, murió después de una serie de inyecciones realizadas por una mujer conocida como “La Tía”.

Las acusadas promocionaban sus servicios en redes sociales y cobraban entre $3,500 y $4,000 por sesión. Libby Adame y su hija, Alicia Gómez, fueron arrestadas y acusadas del asesinato de la joven actriz, quien falleció en octubre del 2019 luego de la cirugía practicada por las acusadas. La muerte de Rajpaul fue catalogada como homicidio debido a una disfunción cardiopulmonar aguda tras recibir inyecciones de silicona intramuscular e intravascular, según el forense.

Dos mujeres, que según la policía son madre e hija, enfrentaron la justicia el jueves por haber inyectado una mezcla de silicona líquida en los glúteos a personas sin tener una licencia médica, y tal procedimiento han tenido consecuencias mortales.

Adame y Galaz le realizaron a la joven actriz tres procedimientos estéticos y la mujer murió después del tercero. Ninguna de las dos estaba certificada para realizar este tipo de procedimientos. La policía cree que hay más víctimas que fueron tratadas con la peligrosa mezcla de silicona líquida.

El dúo de madre e hija transportaban sus suministros médicos a hogares privados sin tener en cuenta ninguna contingencia de emergencia, dijo la policía. Y si sucedía algo malo, las sospechosas desaparecían, dejando que los paramédicos llegaran a una emergencia médica desconocida. Las autoridades instan que si eres víctima, se comunique con la División de Homicidios al 818-374-9550, o conectarse en línea y enviar una pista anónima a www.lapdonline.org o llamar al 877-5273-247.