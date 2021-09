Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

NIÑA DE 6 AÑOS MUERE EN PARQUE DE DIVERSIONES

Autoridades del condado Garfield están investigando la muerte de una niña de 6 años tras un incidente en el parque de diversiones de Glenwood Springs, en Colorado. Según una publicación del parque, el incidente ocurrió en el paseo ‘’Haunted Mine Drop’’ aproximadamente a las 7:44 p.m.

La oficina del forense identificó a la víctima como una niña de seis años de Colorado Springs que estaba de vacaciones en Glenwood Springs con su familia. Hasta el momento no se ha hecho pública la identidad de la menor.

Glenwood Caverns es un parque de atracciones en la cima de una montaña que ofrece recorridos por cuevas, atracciones emocionantes y actividades para niños. El paseo Haunted Mine Drop, que se inauguró en julio de 2017, sumerge a las personas a 110 pies de profundidad en una montaña y luego los devuelve al nivel principal.

‘’Por respeto y preocupación por todas las partes involucradas, no tendremos más comentarios hasta que se hayan confirmado todos los detalles. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los involucrados’’, así lo informó el parque en una publicación. El parque permanecerá cerrado mientras se lleva a cabo la investigación.

RESCATAN UN NIÑO QUE DEAMBULABA EN PAÑALES EN PLENA VÍA

Gerson Tavares conducía por el Bulevar Burbank, en el área de Van Nuys, cuando vio algo que lo sorprendió. Se trataba de un pequeño, de unos dos años, que caminaba descalzo y en pañales en sentido contrario a una vía en donde los vehículos circulan a velocidades que superaban las 40 millas.

Tavares dejó su auto y salió corriendo detrás del niño para evitar que fuera atropellado por otros vehículos. "[A] esa hora, yo no pensé”, cuenta Tavares. “Tengo cuatro hijos y pensé en mis hijos. Podrían ser ellos”.

El menor era tan pequeño que ni siquiera sabía decir su nombre y solo jugaba con una tableta electrónica. Tras ponerlo a resguardo, el buen samaritano aguardó a la llegada de la policía y de algún adulto que pudiese estar buscándolo.

"Nos quedamos acá más de una hora y no llegaron los padres, ni la madre”, dijo Tavares, quien añadió que no quiere ni imaginar lo que podría haber pasado si él no lo ve a tiempo y lo rescata. Aún así, no siente que su acción haya sido heroica. "Yo no soy héroe”, dice Tavares. “El héroe es Dios, es grande. Yo estaba acá en el momento exacto para poder ayudar un poco”.

OFICIALES INTENTAN SALVAR A TRES PERSONAS, PERO TODAS MUEREN AHOGADAS EN NUEVA YORK

La Policía de la Ciudad de Nueva York compartió un video impresionante del momento en que dos oficiales tratan de rescatar a personas atrapadas en un sótano inundado cuando el agua les llegaba hasta el pecho. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos, las tres víctimas perdieron la vida.

Los uniformados que respondieron se encontraron con acumulaciones de agua de varios pies de altura, puertas cerradas y cargas de electricidad que obligaron al equipo de rescate a retirarse y pedir refuerzos. El video de una cámara corporal de los policías, captura el instante en el que intentan atravesar las condiciones peligrosas de inundación en una casa de Queens, luego de recibir informes de personas atrapadas en el sótano.

Uno de los oficiales en el video se sumerge brevemente en el agua, llena de pertenencias flotando, que supuestamente estaba bloqueando el acceso a la unidad del sótano. Desafortunadamente, las tres personas adentro del sótano habían muerto ahogadas.

Al menos 13 personas murieron en ese condado y el vecino Brooklyn, la mayoría por muertes relacionadas con las inundaciones en sótanos y sótanos construidos ilegalmente. La Ciudad de Nueva York abrió cinco centros para ayudar a los residentes afectados por las devastadoras inundaciones de la tormenta Ida.

APLICACIÓN DE TERCERA DOSIS DE VACUNA COMENZARÍA PARA QUIENES TIENEN PFIZER

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos dijo creer que la aplicación de las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 podrá comenzar el 20 de septiembre entre los estadounidenses que recibieron las de Pfizer, mientras que los de Moderna podrían recibir los refuerzos un par de semanas después.

El doctor Anthony Fauci dijo que el plan del gobierno del presidente Joe Biden continúa siendo “en algunos aspectos” comenzar las terceras dosis la semana del 20 de septiembre, a la espera del visto bueno de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles).

El gobierno tenía esperanzas de que las dosis de refuerzo de Pfizer y Moderna fueran aplicadas en esa fecha. Pero Fauci señaló que es “concebible” que, para los que recibieron la de Moderna, haya “una demora de un par de semanas, unas pocas semanas, cuando mucho”, mientras la compañía facilita más datos a la FDA sobre la eficacia del refuerzo.

Biden dijo que los refuerzos eran una protección contra la variante Delta del virus, mucho más contagiosa, y señaló que los estadounidenses deberían considerar ponérselos ocho meses después de su segunda dosis. Ron Klain, jefe de despacho de Biden, dijo que el gobierno siempre ha dejado claro que el 20 de septiembre era una fecha propuesta, y “nadie va a recibir refuerzos hasta que la FDA diga que están aprobados”. Klain dijo “estamos listos para proceder cuando la ciencia lo indique”.