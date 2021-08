Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

SENTENCIAN A “LA PATRONA” COLABORADORA DE ALTO RANGO DEL CÁRTEL DE SINALOA

Una jueza federal sentenció a 10 años de cárcel a una miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa que ayudó a traficar toneladas de drogas a Estados Unidos, pero que luego brindó asistencia crucial a fiscales federales. Guadalupe Fernández Valencia, alias “La Patrona”, pidió perdón llorando a su familia mientras le dicía a la magistrada -a través de un intérprete- que no podía encontrar las palabras para convencerlos de cuánto lo siente.

Los fiscales federales indicaron que Fernández Valencia ofreció “asistencia clave” al gobierno estadounidense. Los detalles de su colaboración permanecen en un archivo sellado. La jueza dijo que "La Patrona" arriesgó su vida y las de sus hijos para cooperar con las autoridades.

Fernández Valencia se declaró culpable hace más de dos años de conspirar para traficar drogas y lavar dinero. Según su declaración de culpabilidad, ayudó a traficar 3,500 libras de marihuana a EEUU entre 2009 y 2010; además de un promedio de 30 kilogramos de cocaína a la semana a clientes de Los Ángeles.

También lavó dinero de Los Ángeles a Guadalajara, a través de casas de cambio que se llevaron 3% de las cantidades que movía. Fernández Valencia fue acusada junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros en un caso en Chicago. Guzmán fue enjuiciado en Brooklyn y sentenciado a cadena perpetua.

LÍDER DE PROUD BOYS VA A PRISION POR CARGOS DE DESTRUCCIÓN DE PROPIEDAD

Henry “Enrique” Tarrio, líder del grupo ultraderechista Proud Boys, fue sentenciado a 155 días en prisión luego de que admitió haber robado y quemado un cartel de “Black Lives Matter” de una iglesia histórica negra de Washington, D.C. en diciembre. Tarrio, de 37 años y de origen cubano, se declaró culpable de un cargo de destrucción de propiedad y otro de intento de poseer un cargador especial para un arma de alta capacidad, cuya posesión es ilegal en el Distrito de Columbia. También tendrá que pagar una multa de $1,000 y restituir $347 al templo.

Los cargos derivan de un incidente registrado la noche del 12 de diciembre de 2020 cuando, junto a otros afiliados a Proud Boys, robó la pancarta de la Iglesia Metodista Asbury United, ubicada en la intersección de 11th y K Street NW, y después la quemó usando líquidos inflamables. Luego publicó una imagen en su cuenta en la red social “Parler” en la que se le veía sosteniendo un encendedor. En los días posteriores, Tarrio admitió haber participado en la destrucción del cartel.

Tarrio fue detenido bajo cargos de destrucción de propiedad al regresar a la capital el 4 de enero de este año. Poco después las autoridades encontraron en su vehículo dos cargadores de armas de fuego con capacidad extra para balas. Dos días después, simpatizantes de Donald Trump, que incluía miembros de Proud Boys, irrumpieron en el Capitolio en un intento por evitar la certificación de las elecciones presidenciales.

Tarrío no ha enfrentado cargos por el asalto al Capitolio, aunque su visita a Washington el 4 de enero tenía como principal objetivo participar en las movilizaciones de apoyo a Trump del día 6, y la policía reconoció más tarde que le había arrestado en parte para intentar contener posibles disturbios.

MUERE EL HOMBRE MÁS ALTO DE EEUU CON SOLO 38 AÑOS

Igor Vovkovinskiy, el hombre más alto de Estados Unidos, murió en la clínica Mayo de Minnesota, a la edad de 38 años. Medía siete pies y ocho pulgadas de altura. Igor se mudó de Ucrania a EEUU cuando tenía solo 7 años, para tratamiento médico. Su altura era provocada por un tumor que presionaba su glándula pituitaria, liberando continuamente hormonas de crecimiento.

Vovkovinskiy quien nació el 8 de septiembre de 1982 en Ucrania llegó a la Clínica Mayo en 1989 cuando era un niño en busca de tratamiento. Creció hasta convertirse en el hombre más alto de EEUU, con 7 pies, 8.33 pulgadas. Su hermano mayor, Oleh Ladan de Brooklyn Park, dijo que Vovkovinskiy era una celebridad cuando llegó de Ucrania debido a su tamaño y a la parpadeante Guerra Fría de finales de la década de 1980. Pero Vovkovinskiy "habría preferido vivir una vida normal antes que ser conocido".

Vovkovinskiy apareció en "The Dr. Oz Show" y fue llamado por el presidente Barack Obama durante un mitin de campaña en 2009, cuando el presidente lo vio cerca del escenario con una camiseta que decía: "El mayor partidario de Obama en el mundo". En 2013, participó en el Festival de la Canción de Eurovisión.

En 2012 emitió una petición para cubrir el costo de $16,000 por zapatos especiales hechos para que no le causaran un dolor paralizante. En ese momento, dijo que no había tenido un par durante años que se ajustara a su talla 26. Miles donaron más del doble de lo que necesitaba pero Reebok proporcionó zapatos personalizados de forma gratuita. La familia de Vovkovinskiy, dijo que murió de una enfermedad cardíaca. Su madre, Svetlana Vovkovinska, enfermera de la UCI de Mayo, fue quien inicialmente publicó sobre su muerte en Facebook.

ASÍ PODRÁS SABER QUIÉN HA VISITADO TU PERFIL DE FACEBOOK

Muchos tienen curiosidad de saber quién visitó su perfil de Facebook, aunque no le haya dado "like" en una publicación. Aquí te mostramos como puedes saber quien está en tu página aunque no haya interactuado con tus publicaciones. Tendrás que ir a tu perfil en la red social desde una computadora y una vez allí presionar F-12.

Inmediatamente, se abrirá una nueva pestaña donde debe escribir la combinación "Control F" que sirve para iniciar el buscador dentro del navegador. Una vez abierto, escriba: "Buddy_id" y de forma inmediata se sombrearán en naranja o rojo una serie de códigos con esta frase.

Para saber a qué persona identifica, solo hay que copiar dicho código y escribir el siguiente enlace: facebook.com slash pegar el código. De esta forma podrá revisar usuarios que han visto su perfil en los últimos meses.