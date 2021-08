Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

ARRESTAN EN SU PROPIA BODA A CABECILLA DE CÁRTEL COLOMBIANO

Las autoridades colombianas arrestaron al supuesto cabecilla de un cártel colombiano en el momento exacto que intentaba casarse en una iglesia local. Las imágenes del momento le han dado la vuelta al mundo pues todo quedó captado en video, justo enfrente de invitados y novia, y en medio de un gran despliegue policial.

El hombre, identificado como Luis Daniel Santana, alias "Machete", fue detenido en su propia boda en Uramita, Antioquia. Según la fiscalía colombiana, "Machete" coordinaba la logística y la seguridad del cártel del Golfo.

De acuerdo a medios colombianos, Santana era cabecilla del Clan del Golfo y desde antes del 2017 había una orden de captura en su contra por lo que era buscado por las autoridades.

Medios locales, informaron que alias "Machete" estuvo escondido en una región montañosa de Colombia, por lo que había sido imposible su detención hasta que las autoridades lograron su captura cuando este se disponía a contraer matrimonio en una iglesia de Antioquia.

UN ENORME CAIMÁN ATACA A SU CUIDADORA FRENTE A UN GRUPO DE NIÑOS

La organización PETA, que protege los derechos de los animales, está solicitando el cierre de Scales and Tails, un centro de reptiles en Utah, donde un caimán atacó a su entrenadora durante una exhibición en una fiesta de cumpleaños y frente a varios niños. La carta enviada al propietario del equipo, Shane Richins, pide que envíe todos los animales a instalaciones de renombre y cierre la tienda, lo que no está en línea con el pensamiento actual sobre los animales salvajes y representa un riesgo para los humanos, que no deberían tocarlos en primer lugar.

Las imágenes de video del incidente muestran a un caimán mordiéndole y agarrándole la mano a una entrenadora y arrastrándola a la piscina. Un invitado se lanzó sobre el animal y pudo rescatar a la mujer. Después de varios minutos de tensión, el invitado también pudo escapar de la piscina ileso. Los niños fueron retirados del lugar y la entrenadora llevada al hospital para ser tratada.

La petición busca que este tipo de animales sean llevados a instalaciones donde podrían "tener una buena vida en un hábitat apropiado y ser respetados lo suficiente como para dejarlos en paz”, dijo la directora asociada de la aplicación de la ley de animales cautivos de PETA, Debbie Metzler.

PETA agregó en un comunicado que “en la naturaleza, los caimanes nadan grandes distancias y pueden alcanzar velocidades de hasta 20 mph. Son naturalmente temerosos de los humanos y prefieren huir antes que luchar. En los zoológicos de mascotas, están confinados en recintos que son solo una fracción del tamaño de sus hábitats naturales y están sujetos a un contacto humano no deseado y continuo, lo que puede volverlos agresivos, y no les enseñan a los visitantes nada sobre el comportamiento natural de los animales”.

LAURA BOZZO TIENE ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL Y ES BUSCADA POR LA INTERPOL POR DELITO FISCAL

Un juez federal mexicano ordenó la captura de la presentadora de televisión Laura Bozzo quien no se entregó la semana pasada cuando se le impuso prisión preventiva por un presunto delito fiscal. La Fiscalía General de México solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar a la peruana en más de 190 países y presentarla ante el juez mexicano.

Bozzo no ingresó voluntariamente al penal de Santiaguito, en el Estado de México, para ser procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 690,750 dólares al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria, por el que podría ser castigada de tres a nueve años en prisión.

Por medio de sus abogados, Bozzo promovió un amparo con el objetivo de obtener una suspensión provisional que impidiera su captura, argumentando problemas de salud. Meses atrás, se informó que la conductora, radicada en México desde hace años, había solicitado un acuerdo reparatorio para pagar un adeudo fiscal y evitar con ello su llegada a la cárcel.

Este no es el primer conflicto que Bozzo tiene con el fisco mexicano, puesto que en 2018 fue acusada de evasión fiscal por 853,007 dólares, al no haber pagado varios impuestos. En aquel entonces, Bozzo aseguró ser "muy bruta para los impuestos" y que se trataba de un problema derivado del mal manejo de algunos de sus contadores.

LA DEUDA ESTUDIANTIL DE MÁS DE 300,000 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SERÁ PERDONADA

Joe Biden anunció que eliminará la deuda estudiantil de más de 300,000 estadounidenses con discapacidades severas que les impiden ganar ingresos significativos. La decisión borrará más de $5,800 millones en deuda y marca el inicio de una reforma amplia de un programa criticado por tener reglas excesivas.

El gobierno ofrece alivio de deuda estudiantil para quienes “están total y permanentemente discapacitados” y tienen ingresos limitados. Pero las reglas actuales requieren que los deudores presenten documentación que certifique su discapacidad y se sometan a un período de tres años de pruebas para demostrar que tienen bajos ingresos. Miles de personas han sido expulsadas del programa y mantuvieron sus deudas simplemente porque no presentaron pruebas de sus ingresos. Los críticos dicen que la complejidad de las reglas disuade a algunos de solicitar admisión al programa.

La decisión borrará más de $5,800 millones en deuda, de acuerdo con el Departamento de Educación, y marca el inicio de una reforma amplia de un programa que ha sido criticado por tener reglas excesivas.

Los activistas han presionado al Departamento de Educación para que elimine el período de monitoreo y condone la deuda a quienes la Administración del Seguro Social ya identifica como discapacitados permanentes. Bajo la nueva medida, las dos demandas serán satisfechas. A partir de septiembre, el departamento comenzará a eliminar la deuda estudiantil de 323,000 personas identificadas por el Seguro Social con discapacidad permanente.

Se espera que todos los préstamos se cancelen al final del año. Se planea eliminar el período de monitoreo de tres años que fue suspendido durante la pandemia. El programa ha enfrentado un escrutinio desde 2016, cuando una agencia federal descubrió que el proceso de reporte de ingresos representaba un obstáculo para los prestatarios. En 2019 Trump comenzó a otorgar cancelaciones automáticas a veteranos elegibles, pero la medida no se aplicó a otros estadounidenses con discapacidades.

EEUU AUTORIZA VUELOS DE CARGA PARA EL ENVIO DE AYUDA A CUBA

En la estadística del Departamento de Transporte, encontramos la solicitud de permiso aprobada para la empresa Skyway que buscará volar dos veces por semana con carga diplomática y humanitaria a La Habana. A la empresa se le autorizó, además, realizar un vuelo semanal a otros cinco aeropuertos cubanos, con ayuda humanitaria, hasta el 30 de noviembre.

La empresa “IBC Airways” también ha solicitado autorización para volar dos veces semanales a La Habana, durante dos meses y medio partir del 15 de julio. En su solicitud, sostiene que llevará correo diplomático a la isla y en cada vuelo 7500 lbs de ayuda humanitaria, enviada por cubanoamericanos del sur de Florida. Agregan que estarían operando en representación de la agencia CubaMax.

Uno de los ejecutivos de “IBC Airways”, dice que ellos por el momento prefieren no ofrecer declaraciones en cámara, pero si quieren aclarar que por el momento no han recibido el permiso de aterrizaje por parte del gobierno cubano. Esa solicitud la sometieron hace aproximadamente un mes y aún La Habana no da respuesta.

En caso de recibir una respuesta positiva, la compañía de carga informará a las agencias del sur de Florida sobre los mecanismos para reunir esta ayuda y que nuestros residentes puedan aportar en el proceso. Hasta el momento, la decisión está en manos del gobierno cubano, quien aún no ha aprobado los aterrizajes.