Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

PADRE MATA A SUS HIJOS PORQUE “TENÍAN ADN DE SERPIENTE"

Un hombre de EEUU llevó a sus dos hijos pequeños México, donde les disparó una lanza de pesca en el pecho y los dejó morir en un rancho a 35 millas al sur de la frontera, según una denuncia penal presentada por las autoridades federales. Matthew Taylor Coleman, de 40 años, fue acusado de asesinato. Las víctimas son sus propios hijos de 10 meses y 2 años, cuyos cuerpos fueron descubiertos con decenas de heridas en una propiedad de Rancho Del Descanso.

Coleman, quien opera una escuela de surf en Santa Bárbara y tiene una maestría en español, fue reportado junto a sus hijos como desaparecidos por su esposa, quien estaba preocupada porque había planeado ir de campamento en familia, pero no creía que sus hijos estuvieran en peligro. Al día siguiente, las autoridades descubrieron que todos estaban en México. El FBI alertó a los agentes de la Patrulla Fronteriza que estuvieran al tanto de Coleman y los menores.

Los menores fueron encontrados en Rosarito, la investigación apunta a que el padre es el responsable de su muerte.

Coleman fue visto en un video de vigilancia con sus dos hijos registrándose en el hotel City Express Rosarito, a 20 millas al sur del puerto de entrada de San Ysidro. Al otro día, aproximadamente a las 3 a.m., se vio saliendo del hotel con sus hijos. Regresó horas después sin ellos. Luego, se marchó del hotel, informó la Fiscalía General de Baja California.

Coleman fue detenido en el puerto de entrada a EEUU y confesó los asesinatos en una entrevista en la frontera, donde dijo que "creía que sus hijos iban a convertirse en monstruos, así que tuvo que matarlos" y que teorías de conspiración lo llevaron a creer que su esposa había transmitido su "ADN de serpiente" a los niños. Admitió haber usado una lanza de pesca para matarlos. Luego movió sus cuerpos hacía unos arbustos, y después se deshizo del arma homicida y ropas ensangrentadas.

ACUSADO DE MATAR A SU ESPOSA HABRÍA BOTADO BOLSAS EN CINCO CONTENEDORES DE BASURA DISTINTOS

El día en que se reportó la desaparición de su esposa, Barry Morphew viajó a los suburbios de Denver para trabajar y fue visto tirando artículos en contenedores de basura cinco veces. Morphew de 53 años, está acusado de asesinato en primer grado y otros delitos por la muerte de su esposa Suzanne Morphew, quien desapareció el Día de la Madre de 2020.

Un agente del FBI testificó sobre los datos recopilados por la camioneta y el teléfono celular de Morphew el 9 y 10 de mayo de 2020. Un vecino denunció la desaparición de Suzanne Morphew el 10 de mayo, el esposo habría dejado la casa de su familia cerca de la comunidad montañosa de Maysville para viajar a Broomfield para un trabajo de jardinería temprano en la mañana de ese mismo día.

Una vez allí, se detuvo en los botes de basura al lado de una parada de autobús, cerca de su hotel, en un McDonald's y cerca de una tienda Men's Warehouse por la mañana. Por la tarde, Morphew colocó una bolsa de basura llena, una maceta de árboles y una chaqueta de camuflaje en un contenedor de basura cerca del hotel.

Alguien usó la camioneta de Morphew a las 3:25 a.m. del 10 de mayo y unos 30 minutos después, la camioneta parecía estar en el área donde la bicicleta de Suzanne Morphew fue encontrada más tarde en una carretera del condado. Sin embargo, los datos no son concluyentes debido al deficiente servicio de telefonía celular en el área. La última locación del teléfono de ella fue a las 4:23 a.m, pero el teléfono y su cuerpo no han sido encontrados a pesar de extensas búsquedas. Los investigadores dicen que Morphew les dijo que Suzanne Morphew estaba durmiendo cuando se fue a su viaje de trabajo alrededor de las 5 a.m.

ASTRONAUTAS RECIBEN DELIVERY DE PIZZAS EN EL ESPACIO

Los astronautas en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) recibieron un cargamento de provisiones que incluye pizzas para todos los integrantes de la base. El cohete de la compañía Northrop Grumman despegó desde las costas de Virginia y pudo acoplarse dos días después con la ISS con los alimentos a bordo.

Además de las pizzas, los astronautas recibieron manzanas, tomates, kiwis, quesos, paneles solares y otros artefactos para continuar con sus investigaciones en el espacio. Este fue el cargamento más grande de los 16 enviados por esta empresa a la Estación Espacial Internacional.

HOMBRE ES ACUSADO DE DROGAR, GOLPEAR Y PROSTITUIR A SU NOVIA

Un hombre de Florida fue acusado de tráfico humano, agresión y presuntamente prostituir a su propia pareja. El arresto del sospechoso se ejecutó tras varias denuncias de la víctima. Brian Rodríguez, de 32 años, negó varias acusaciones en su contra tras obligar a su pareja tener relaciones sexuales con desconocidos a cambio de dinero. El hombre también es acusado de abusar de la víctima físicamente y drogarla en varias ocasiones.

Tras una extensa investigación agentes de la fuerza de tráfico humano en el condado Miami Dade encontraron suficiente evidencia para culpar al sospechoso de agresión, y de presuntamente prostituir a su propia novia en contra de su voluntad a cambio de dinero en varias ocasiones, mientras el acusado desmintió los cargos en su contra.

Según los documentos judiciales, Rodríguez y la víctima vivían juntos en un complejo de apartamentos, desde el 2019, de donde el 11 de agosto la mujer salió del hogar corriendo pidiendo auxilio, tras un altercado con el novio. La víctima habría sido golpeada en el cuerpo, brazos, piernas y tenía lesiones en sus manos por un de apuñalamiento con un tenedor. Todo esto por no seguir sus reglas y negarse a continuar trabajando para él.

Rodríguez posteaba a la víctima en distintas páginas de pornografía ofreciendo servicios sexuales. Él coordinaba las citas con los clientes y transportaba a la víctima a los lugares de encuentro. Ahora enfrenta cargos de tráfico humano, prostitución y agresión con un arma peligrosa contra otra persona. El acusado permanece en la cárcel con una fianza de 32 mil dólares.