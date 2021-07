Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

GIMNASTA DE EEUU SE RETIRA DE LAS OLIMPIADAS PARA REVISAR SU SALUD MENTAL

La gimnasta estadounidense Simone Biles, quien ha acaparado la atención tras retirarse de varias competencias en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para enfocarse en su salud mental, ha decidido no competir en las finales del evento de salto de caballo y barras asimétricas, informó USA Gymnastics a través de un comunicado.

"Hoy (viernes), después de una nueva consulta con el personal médico, Simone Biles ha decidido retirarse de las finales del evento de salto de caballo y barras asimétricas. Seguirá siendo evaluada diariamente para determinar si competirá en las finales de ejercicio en el suelo y barra de equilibrio", se informó sobre Biles, de 24 años y oriunda de Houston, quien ha recibido un apoyo abrumador después de que se retiró de la final de equipos y decidió no competir en la final de gimnasia individual femenina en un esfuerzo por concentrarse en cuidar su salud mental.

El Comité informó sobre las herramientas de ayuda que están disponibles 24 horas para los deportistas durante los Juegos.

"MyKayla Skinner, quien obtuvo el cuarto puntaje más alto en salto de caballo durante las calificaciones, competirá en las finales de salto de caballo para los Estados Unidos junto a Jade Carey, quien terminó con el segundo puntaje más alto", se agregó. "Nos quedamos asombrados por Simone, quien continúa manejando esta situación con coraje y gracia, y todos los atletas que han dado un paso al frente durante estas circunstancias inesperadas", concluye el comunicado.

El vicefiscal de Texas se disculpó después de recibir una ola de reacciones negativas por tuitear que Simone Biles fue una "vergüenza nacional" cuando se retiró de la final de gimnasia por equipos. Aaron Reitz tuiteó un video de la gimnasta Kerri Strug, quien compitió con una lesión en el tobillo para ayudar al equipo de Estados Unidos a ganar el oro en 1996, sobre el cual añadió: Comparen esto con nuestra egoísta e infantil vergüenza nacional, Simone Biles.

ALERTA POR CONDIMENTOS CONTAMINADOS CON SALMONELA VENDIDOS EN ESTADOS UNIDOS

Tres condimentos McCormick vendidos fueron retirados por la compañía debido a una posible contaminación por salmonela. Los productos sujetos a este retiro del mercado incluyen McCormick Perfect Pinch Italian Seasoning en botellas de 1.31 oz y 2.25 oz, McCormick Culinary Italian Seasoning en botellas de 1.75 libras y Frank’s RedHot Buffalo Ranch Seasoning en botellas de 153 gramos. Todos fueron enviados entre el 20 de junio y el 21 de julio a casi todos los estados, además de Bermudas y Canadá.

Puedes ver información más específica sobre los productos afectados aquí.

No se han reportado casos hasta el martes, dijo McCormick. Pero la Administración de Alimentos y Medicamentos señaló el riesgo potencial de salmonela a la compañía durante las pruebas de rutina y McCormick alertó a las tiendas de que retiren los productos afectados de los estantes y se deshagan de ellos.

Una de cada tres personas enfermas es un niño menor de 5 años. Los CDC advierten a los padres que no permitan que los niños pequeños toquen pollitos, patitos u otras aves de corral.

Se instó a cualquier persona que los haya comprado a que los tire y a comunicarse con Asuntos del Consumidor de McCormick al 1-800-635-2867, de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 8 p.m. para un reemplazo o reembolso completo.

La salmonela es un organismo que puede causar infecciones graves y en ocasiones mortales en niños pequeños, ancianos y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados. Las personas sanas infectadas a menudo experimentan fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En raras circunstancias, la infección puede hacer que el organismo ingrese al torrente sanguíneo y produzca enfermedades más graves.

OFICIAL PROVOCA INCENDIO CONTRA UN BUQUE DE GUERRA DE EEUU

La Marina presentó cargos contra un oficial de San Diego, cuyo nombre no fue revelado, tras concluir la investigación criminal del incendio del USS Bonhomme Richard el año pasado. Sean Robertson, oficial de Asuntos Públicos de la Tercera Flota de los Estados Unidos, dijo que había suficiente evidencia para convocar a una "audiencia preliminar de acuerdo con el debido proceso bajo el sistema de justicia militar".

El sospechoso era miembro de la tripulación del Bonhomme Richard en ese momento y "está acusado de iniciar el incendio". El fuego fue uno de los peores que se haya registrado en un buque de guerra estadounidense fuera de combate en los últimos años, según la Marina.

Tres navíos iraníes se acercaron demasiado a un buque de guerra de EEUU.

El incendio comenzó en el área inferior del barco, donde se almacenaban cajas de cartón, trapos y suministros de mantenimiento, que con vientos provenientes de la Bahía de San Diego avivaron las llamas que se extendieron por los fosos de los ascensores y los respiraderos. Por cuatro días, centenares de bomberos batallaron contra un infierno que requirió incluso el uso de helicópteros para rociar agua.

Aproximadamente 160 marineros estaban a bordo del barco en el momento en que se inició el fuego, de los cuales 57 personas fueron hospitalizadas con heridas leves. Tras el incendio el barco anfibio quedó con grandes daños estructurales, eléctricos y mecánicos terminó por ser desguazado, lo que le costó a la Marina miles de millones de dólares.

HISPANA SOBREVIVE A PELIGROSO ATAQUE DE UN COCODRILO EN MÉXICO

Una joven hispana, de 18 años, está viva de milagro luego de que un cocodrilo la atacara mientras nadaba en una playa de un resort en Puerto Vallarta, México. Kiana Hummel y su mejor amiga decidieron ir a nadar en medio de la noche. Las jóvenes habían viajado desde California para pasar unos días en México.

Un cocodrilo, de 12 pies de largo, mordió la pierna derecha de Kiana y la arrastró mientras gritaba desesperadamente. Kiana sufrió graves heridas en ambas piernas y permanece hospitalizada. La amiga de la joven, otras cuatro personas y un empleado del hotel armado con un trozo de madera lucharon con el reptil para intentar liberarla. La joven recordó lo determinado que estaba el cocodrilo: "No quería darse por vencido. Fue por mi pierna derecha y me tiró bajo el agua y luego fue por mi pierna izquierda y me tiró de nuevo al agua".

La joven fue atacada mientras nadaba en un resort en Puerto Vallarta, México, y resultó gravemente herida en ambas piernas.

Su madre, Ariana Martínez, dijo que su hija estaba de paseo con su mejor amiga antes de empezar universidad. Sarah Laney, de 34 años, profesora de secundaria de St. Louis, estaba con unos amigos cuando escuchó los gritos de Kiana y corrió a la playa para encontrar al amigo de la joven que intentaba desesperadamente llevarla a un lugar seguro.

Laney aseguró que durante el ataque le lanzaron zapatos, piedras y todo lo que encontraban a su alrededor en un esfuerzo por ahuyentar al animal. La mujer agregó que se estremece al pensar qué habría pasado si Kiana hubiera estado sola esa noche o si el empleado que empuñaba la madera no hubiera aparecido. Kiana comenzará su primer año en la Universidad Estatal de California en Sacramento este otoño. Ella espera hacer el semestre de otoño en línea y el semestre de primavera a través de un sistema híbrido de instrucción en línea y en persona.